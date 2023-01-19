Товарищеский матч. Месси с «ПСЖ» против Роналду и звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция товарищеские матчи (клубы) результаты высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Команда звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» примет «ПСЖ».

В составе парижан сыграет Лионель Месси, а капитаном команды звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» будет Криштиану Роналду.

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Команда звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»  – «ПСЖ» – 20:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское

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48 комментариев

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Я Гражданин Мира
Ответ Alexandr Donskoy
Да брат, обязан нарцисс преклонить колено)))ему не привыкать)
Брат мой Я считаю любой нормалный человек не должен унижать другого человека , тем более он лично вам ничего плохого не сделал
Я вам по братски советую, уважай пожалуйста людей и будешь сам уважаемый.
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Я Гражданин Мира
Ответ Manxeton
Игорь Принцесса Климов это зделает.
А кто это будет, стесняюсь спросить?
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Тор 100
Ответ Mega• Battman
Этот принцесса заставит задуматься "постильку" которая спит с кубком.
Месси лучший игрок за всю историю футбола!удачи
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Тор 100
Ответ на войне как на войне
Т.е. тебя?
Ты прав,тебя. Привык?
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Тор 100
Ответ Хетаг Маргиев
В цвет
В такт
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Ignazio DE Alter
Ответ Артём Р .
Это будет не футбол,а обыкновенное шоу с исползованием громких имён. Будет абсолютно дружественный матч,где главная задача футболистов не травмироваться и не нанести травму. А Месси и Роналду- красивая вывеска этого шоу.
А Роналду красивый игрок всего мира
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yrok77
Ответ ригобер ГаНИДА
Ригобер...меня мама отправила спать после спокойной ночи...а я хотел на спорте строчить гадости после матча🦧
Ник огонь🤣👍
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Alexandr Donskoy
Ответ Я Гражданин Мира
Никто не кому не обязан на колени упасть уважаемый мной человек. Причём при всем моим огромным уважение к Месси
Да брат, обязан нарцисс преклонить колено)))ему не привыкать)
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Manxeton
Ответ Я Гражданин Мира
Никто не кому не обязан на колени упасть уважаемый мной человек. Причём при всем моим огромным уважение к Месси
Игорь Принцесса Климов это зделает.
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Mega• Battman
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Месси и М’баппе за ПСЖ играют😅😅😅😅
Тебя не смутило то что там написано Португалия и Аргентина, а не Франция и Аргентина.
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Manxeton
Ответ Игорь Климов
Это ещё зачем?
Свадебный принцесса Парижа. Климошочек 30.
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Mega• Battman
Какой канал покажет ребята???
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Mega• Battman
Ответ Тор 100
Комментарий удален модератором
Этот принцесса заставит задуматься "постильку" которая спит с кубком.
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-1
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на войне как на войне
Ответ Тор 100
Комментарий удален модератором
Т.е. тебя?
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-1
-1
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Плакса Джон ушел налево
Можно будет посмотреть на лучшего игрока чемпа Аравии - Андерсона Талиску 👍
+1
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Yavich
Ответ Русский уравнитель
вот это сейчас начнется, зайду поже почитаю,,,,,,,подкинте плюсов кому не сложно
А что полезного или интересного в твоём комментарии, чтобы давать тебе плюсов?
+1
-2
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Tollie
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Месси и М’баппе за ПСЖ играют😅😅😅😅
почему я не удивлён, что подобный комментарий оставил душевноболельщик БЧК? 💁🏿‍♂️

неуместный комментарий не по теме, ошибки, неконтролируемые приступы хохота...
+3
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Артём Р .
Это будет не футбол,а обыкновенное шоу с исползованием громких имён. Будет абсолютно дружественный матч,где главная задача футболистов не травмироваться и не нанести травму. А Месси и Роналду- красивая вывеска этого шоу.
+1
0
+1
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ригобер ГаНИДА
Ригобер...меня мама отправила спать после спокойной ночи...а я хотел на спорте строчить гадости после матча🦧
+3
-3
0
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Я Гражданин Мира
Ответ Alexandr Donskoy
Он обязан это сделать пойми ты это!!!!!)))
Никто не кому не обязан на колени упасть уважаемый мной человек.
Причём при всем моим огромным уважение к Месси
+1
0
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Хетаг Маргиев
Ответ Тор 100
Комментарий удален модератором
В цвет
0
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VOLTER
Ответ Игорь Климов
Понятно, что для ПСЖ это будет обычный товарищеский матч в тренировочном режиме, а для сборной двух команд из Саудовской Аравии - матч века.
Тебя уже выпустили или по УДО.
0
-3
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Alexandr Donskoy
Ответ Я Гражданин Мира
Он не обязан этого делать! А поздравить как джентльмен может.
Он обязан это сделать пойми ты это!!!!!)))
+5
-2
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Евгений Громов 22
Наконец то , смотрим фигню всякую Милан Интер , Барселона Реал , Ман Сити МЮ , забывать стали кто в футболе самый красивый))
+4
0
+4
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Я Гражданин Мира
Ответ Alexandr Donskoy
Роналду перед свистком должен преклонить колено перед чемпионом мира Месси
Он не обязан этого делать!
А поздравить как джентльмен может.
+5
-4
+1
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