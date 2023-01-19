Товарищеский матч. Месси с «ПСЖ» против Роналду и звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»

Команда звезд « » и «Аль-Хилаля» примет «ПСЖ».

В составе парижан сыграет , а капитаном команды звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» будет .

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Команда звезд «Аль-Насра» и « » – « » – 20:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское