Товарищеский матч. Месси с «ПСЖ» против Роналду и звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»
Команда звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» примет «ПСЖ».
В составе парижан сыграет Лионель Месси, а капитаном команды звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» будет Криштиану Роналду.
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Команда звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» – «ПСЖ» – 20:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское
Я вам по братски советую, уважай пожалуйста людей и будешь сам уважаемый.
неуместный комментарий не по теме, ошибки, неконтролируемые приступы хохота...
Причём при всем моим огромным уважение к Месси
А поздравить как джентльмен может.