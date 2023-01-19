Василий Уткин: «Месси поцеловал Бог, а Роналду построил свою карьеру, тело и бренд. Криштиану – идеальный кумир»

Теги ПСЖ Василий Уткин Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Килиан Мбаппе Михаил Мудрик Футбол

Василий Уткин высказался о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Разумеется, спор между Месси и Роналду практически завершен. Не знаю, в чью пользу, это как раз спор бесконечный.

После ЧМ-2022 много всего было сказано о Килиане Мбаппе. И бросалось в глаза, что, где детские фотографии Мбаппе, там на стене постер с Роналду.

Или вот Мудрик. Совершенно другого масштаба пока что личность, которого тоже сравнивают с Мбаппе. Переходит [в «Челси»], у него спрашивают о любимом игроке, и выясняется, что это Роналду.

Мало кто называет кумиром Месси. Потому что Месси очень хорош для того, чтобы им восхищаться. С Месси очень хочется вместе сыграть, наслаждаться этим.

Но вот в качестве кумира Месси не очень состоятелен, потому что человека Бог поцеловал, вы понимаете? Вас он уже не поцеловал, если вы еще не выяснили.

А Роналду, который построил свою карьеру, свой бренд и, что самое главное, построил свое тело, выстроил свои навыки, является безусловным гением мотивации, гораздо больше похож на кумира, на образец для подражания. Там уж с нарциссизмом как получится.

А вот как образец для подражания Роналду совершенно точно является очень действенной моделью. С этим просто невозможно спорить, потому что Килиан Мбаппе играл на двух своих чемпионатах мира, оба раза в финале.

А Михаил Мудрик был продан за 100 миллионов, неважно чего. Даже если это в рублях. Роналду – идеальный кумир», – заявил журналист и блогер на своем ютуб-канале.

Материалы по теме

71 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
Ответ Donald Subanov
смысл слов Уткина в другом. У Лео божественный дар. Стать как он невозможно даже если будешь работать над собой с самого детства не отвлекаясь ни на что другое. Поэтому для молодых футболистов Криштиану ближе как личность.
А стать таким как Роналду можно работая, да? Ну хоть один обзор на ютубе посмотрите скиллов молодого Рона чтобы не писать такое. Выражение про личность тоже как минимум очень спорное
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AF007
Ответ Блуждающий странник
Вася известный Роналдулюб, но такими словами он его не превозносит, а лишь принижает его талант. А Роналду "Бог" не поцеловал? Они футбол смотрят только последние годы где он играет завершителя? По футбольным талантам Роналду как минимум не уступает Месси, а то и превосходит его. Вы нарезки посмотрите молодого Роналду что он творил, как штрафные закидывал по девяткам, его дриблинг был гораздо круче и эффективнее чем у Месси. Ладно рандомные комментаторы со спортс, но когда Уткин говорит фразы в стиле "один трудом добился, а другому помог Бог" это звучит нелепо, Васе же не 16 лет. Они работают оба над собой ежедневно более 20 лет, куда угодно пусть тебя целуют вымышленные персонажи без труда ты за пару месяцев уже потеряешь свою форму. Они оба в футболе кумиры большинства современных игроков, у Месси вся сборная Аргентины его ярые поклонники и ладно там Мбаппе реальный показатель, но с каких пор Мудрик, который по сути в футболе ещё никто считается показателем
Его дриблинг был гораздо нелепее и бездарнее, чем у Месси

https://gifer.com/ru/PcPO
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Redmurza
Хорошо, что Месси не тренировался, перебарывал себя, совершенствовал свое тело и таланты. Это все боженька.
Васисуалий опять кринжа навалил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Balt39
Так всё правильно Вася сказал. Если выбирать кумира, то Роналду лучше подходит на эту роль. Из щуплика с кривыми зубами стал секс-символом, успешным спортсменом и медиазвездой. Для выбора кумира важно видеть путь, через который он прошёл. Так сказать - ориентир. Вектор развития. А Месси..... А что Месси? Просто лучше всех играет в футбол. Вот как он это натренировал? Что он для этого делал? Тренировался? Всё тренируются. Кто-нибудь даже и более интенсивно. Но до него как до Луны. Коротко: Рон - отличный спортсмен. Месси - уникальный))))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Уся Ваткин
Кто там кого поцеловал - без Малахова не разберёшь...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BolxoB
Сразу понятно, что Вася много знает о спорте, но он не спортсмен.
Голый талант, каким бы он не был, не сделает тебя величайшим в истории (ок, одним из). Нужно работать.
Так же и наоборот. Что, Джеймс Миллнер меньший атлет, чем Криш?)
Нет.
Талант Криша тоже огромен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GaiRic
Месси как будто из другого мира, нельзя сравнивать роналду с ним. Месси может обвести всю команду, роналду едва проходит одного, роналду надо сравнивать с линекером, гердом мюллером , эйсебио
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muhammad Juraev
Что за бред 😂
Просто один больше тренировался с мячом, а другой тупо качался, вот и всё!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фрэнк Канистра
Честно, достала вот эта теория что Месси такой сам с кровати встал и научился играть в футбол лучше всех в мире не прикладывая усилий, а Роналду - такой деревяха бестолковая, но что то там выстраивал выстраивал всю жизнь и стал лучшим. Уверен, что Месси пахал на тренировках прилично, а Роналду невероятно одаренный именно генетически человек, с огромным талантом. Как можно так узко их делить. Два прекрасных игрока и нам повезло что мы видели их эпоху в живую. Они подарили нам массу эмоций, кого бы вы не поддерживали в споре кто все таки лучший)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Р .
Ну, вообще удивил словами, что спор завершён и неизвестно в чью пользу. Это вообще то уже даже не теорема, а аксиома,что Месси лучше, причём в разы. И когда кто-то восхищается красотой тела, а не красотой футбола, пусть лучше смотрит не футбол, а фигурное катание или балет, например.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
Вася известный Роналдулюб, но такими словами он его не превозносит, а лишь принижает его талант. А Роналду "Бог" не поцеловал? Они футбол смотрят только последние годы где он играет завершителя? По футбольным талантам Роналду как минимум не уступает Месси, а то и превосходит его. Вы нарезки посмотрите молодого Роналду что он творил, как штрафные закидывал по девяткам, его дриблинг был гораздо круче и эффективнее чем у Месси. Ладно рандомные комментаторы со спортс, но когда Уткин говорит фразы в стиле "один трудом добился, а другому помог Бог" это звучит нелепо, Васе же не 16 лет. Они работают оба над собой ежедневно более 20 лет, куда угодно пусть тебя целуют вымышленные персонажи без труда ты за пару месяцев уже потеряешь свою форму. Они оба в футболе кумиры большинства современных игроков, у Месси вся сборная Аргентины его ярые поклонники и ладно там Мбаппе реальный показатель, но с каких пор Мудрик, который по сути в футболе ещё никто считается показателем
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
Ответ Владислав Романов
Бог: я никого не целовал😁
его и не существует
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саид Тартуров
Ответ Владислав Романов
Бог: я никого не целовал😁
Бог поцеловал какого-то мальчика в живот много лет назад, но значительно позже дня рождения Месси...)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fatei4
Так и представляю васю играющего с месси
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
Ответ Altim
Называя Месси инопланетянином, вы обесцениваете его работу над собой и тренировки. Он инопланетянин в конечном итоге, но он пахал не меньше Роналду, чтоб добиться этого.
Меньше. Он на диету то сел в 28 лет, когда уже на поле тошнить стало.
При этом я не думаю, что какой-нибудь Левандовски меньше работает в зале и на тренировках, чем Роналду. Всё же Роналду тоже был талантлив с юношества, а вот Роберт был дровосеком.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AF007
Ответ Великий Алонсо
Месси страшный и низкий, Роналду высокий, красивый и накачанный
Ты замыкателя в начале карьеры видела?

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=7376e613ad4cd44860f841a4a02841aca5e74933-8272935-images-thumbs&n=13
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол_это_жизнь
Месси с годами качественно улучшил много параметров своего футбола. От штрафных до выбора позиции на поле, а это даётся долгими тренировками. Целованных Богом футболистов много, но видимо с поцелуем многие получали сотрясение мозга (привет Балотелли)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Donald Subanov
Ответ aidos_1979
Так понятно очередной аналитик, аля Месси бог все даровал, и он нисколько не тренируясь постоянно валялся на диване попивая мате, не то что на Криш, который с спортзала не выходит))
смысл слов Уткина в другом.
У Лео божественный дар. Стать как он невозможно даже если будешь работать над собой с самого детства не отвлекаясь ни на что другое.

Поэтому для молодых футболистов Криштиану ближе как личность.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Темирлан Абильдаев
Очередная трансляция глупейшего мифа о том, что Месси всё получил от природы, а Роналду просто пахал. Правда заключается в том, что и пахали оба, и талантом не были обделены оба. Вроде была фотография, где четырехлетний Месси уже стоит с мячом, регулярно тренироваться он тоже стал рано. Взрослея Месси испытывал дефицит гормона роста, что явно затрудняло занятия футболом, но, видимо, старания перекрыли проблемы. Думать, что можно добиться таких высот, каких добился аргентинец, выезжая только на таланте, значит вообще не разбираться в том, как устроен спорт
Эта ситуация напоминает рассказ о том, как чернокожие музыканты в Штатах в начале прошлого века учили все ноты произведений наизусть, чтобы выглядеть эффектней, не смотря на них во время исполнения, и создавать ощущение импровизации. Белая публика затем восхищалась тем, как естественно и легко всё выходит у чернокожих, мол они от природы такие музыкальные
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
feelthedroom@mail.ru
Ответ Glukinho
В футбол лучше играет все равно Месси, мало ли кто там что построил.
Ты читал новость? Или заголовок глянул и пошел строчить блевотину эту?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anonim 008
Из оперы: Роналду долго работал и старался, а Месси все досталось просто так. Что за бред? Я не понимаю таких людей. Таланта не существует. Я понимаю люди рождаются с разными физическими данными и тд. Но таланта как такового нет. Каждый человек делает определенные вещи чтобы добиться определенного результата. Это не везение. Месси не повезло - он просто делает то что делает. Поэтому он просто лучше Роналду.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Уткин фан Криштика очень давно, все они выдают нелепые речи после 18 декабря, чаще всего с одним и тем же посылом: "хнык-плак, давайте не сравнивать, каждый халош по сваему". Тоже самое и с адептами, которые пели что Месси не лучше Пеле и Марадоны, потому что не чемпион мира, переобулись в: "нельзя сравнивать разные эпохи, каждый халош по своему", а до этого можно было сравнивать?) Тут всё очевидно, вы все с треском проиграли и не находите дырку, где бы спрятаться, вкратце обстановка такова, вот и всё.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KozlikX
Ответ СержМиранэн
разве в детскому саду у тебя не тихий час ? иди спать... умный дядя тебе сказал: спор, этот, бесконечен.
Кококо
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igls54
Месси - в голову, фрукта - в румяный бочок
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AF007
Ответ Cevin Cigan
Месси - это магия. Рон - мощь на каждом сантиметре .
Мощь, которая падает плашмя от малейшего дуновения ветра)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий