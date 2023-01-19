Василий Уткин: «Месси поцеловал Бог, а Роналду построил свою карьеру, тело и бренд. Криштиану – идеальный кумир»
Василий Уткин высказался о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Разумеется, спор между Месси и Роналду практически завершен. Не знаю, в чью пользу, это как раз спор бесконечный.
После ЧМ-2022 много всего было сказано о Килиане Мбаппе. И бросалось в глаза, что, где детские фотографии Мбаппе, там на стене постер с Роналду.
Или вот Мудрик. Совершенно другого масштаба пока что личность, которого тоже сравнивают с Мбаппе. Переходит [в «Челси»], у него спрашивают о любимом игроке, и выясняется, что это Роналду.
Мало кто называет кумиром Месси. Потому что Месси очень хорош для того, чтобы им восхищаться. С Месси очень хочется вместе сыграть, наслаждаться этим.
Но вот в качестве кумира Месси не очень состоятелен, потому что человека Бог поцеловал, вы понимаете? Вас он уже не поцеловал, если вы еще не выяснили.
А Роналду, который построил свою карьеру, свой бренд и, что самое главное, построил свое тело, выстроил свои навыки, является безусловным гением мотивации, гораздо больше похож на кумира, на образец для подражания. Там уж с нарциссизмом как получится.
А вот как образец для подражания Роналду совершенно точно является очень действенной моделью. С этим просто невозможно спорить, потому что Килиан Мбаппе играл на двух своих чемпионатах мира, оба раза в финале.
А Михаил Мудрик был продан за 100 миллионов, неважно чего. Даже если это в рублях. Роналду – идеальный кумир», – заявил журналист и блогер на своем ютуб-канале.
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Васисуалий опять кринжа навалил
Голый талант, каким бы он не был, не сделает тебя величайшим в истории (ок, одним из). Нужно работать.
Так же и наоборот. Что, Джеймс Миллнер меньший атлет, чем Криш?)
Нет.
Талант Криша тоже огромен.
Просто один больше тренировался с мячом, а другой тупо качался, вот и всё!
При этом я не думаю, что какой-нибудь Левандовски меньше работает в зале и на тренировках, чем Роналду. Всё же Роналду тоже был талантлив с юношества, а вот Роберт был дровосеком.
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У Лео божественный дар. Стать как он невозможно даже если будешь работать над собой с самого детства не отвлекаясь ни на что другое.
Поэтому для молодых футболистов Криштиану ближе как личность.
Эта ситуация напоминает рассказ о том, как чернокожие музыканты в Штатах в начале прошлого века учили все ноты произведений наизусть, чтобы выглядеть эффектней, не смотря на них во время исполнения, и создавать ощущение импровизации. Белая публика затем восхищалась тем, как естественно и легко всё выходит у чернокожих, мол они от природы такие музыкальные