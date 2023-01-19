Отец фигуриста Глеба Смолкина, выступающего в танцах на льду с Дианой Дэвис, прокомментировал информацию о том, что его сын с партнершей осенью рассматривали вариант перехода в сборную Грузии.

«Чтобы выступать за Грузию, нужно, наверное, как минимум быть гражданином этой страны.

Глеб не является ни гражданином Грузии, ни гражданином Израиля. Поэтому отсюда делайте выводы», — сказал Борис Смолкин.

Логика белого пальто заводит в тупик. Почему я не верил и не верю Дэвис и Смолкину