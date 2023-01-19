Отец Смолкина: «Чтобы выступать за Грузию, нужно как минимум быть гражданином этой страны. Глеб им не является»
Отец фигуриста Глеба Смолкина, выступающего в танцах на льду с Дианой Дэвис, прокомментировал информацию о том, что его сын с партнершей осенью рассматривали вариант перехода в сборную Грузии.
«Чтобы выступать за Грузию, нужно, наверное, как минимум быть гражданином этой страны.
Глеб не является ни гражданином Грузии, ни гражданином Израиля. Поэтому отсюда делайте выводы», — сказал Борис Смолкин.
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Неужели нет страны типа Зимбабве где легко купить гражданство (про Зимбабве условно, я не знаю как там реально) и выступать? С кораблями и яхтами так же делают постоянно - приписывают к Панаме, потому что там дёшево.
Вариант "комментарии не даю" точно нет, скажете, скрывает правду.
Пусть не удивляются слухам. Медийность, тем более путевка на игры - после этого они хотели отсутствия внимания прессы?
Особо веселило, когда папа вещал, что не знает о женитьбе сына.
С чего бы ему резко знать про гражданство....
Борис,мое уважение Вам!Держитесь!
За Грузию жена Глеба может выступать по этническому признаку.
Глебу сегодня получить гражданство Израиля проще, чем Пугачевой.
ту хоть поеследовали с Галкиным, а Глебу только намекнуть на нежелание участвовать в войне на стороне России и еврейские корни.
Чем они больше все оправдываются, тем больше уверенность, что переговоры ведутся по нескольким фронтам.