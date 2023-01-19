Отец Смолкина: «Чтобы выступать за Грузию, нужно как минимум быть гражданином этой страны. Глеб им не является»

Теги сборная России танцы на льду переходы сборная Грузии Матч ТВ Диана Дэвис Глеб Смолкин Борис Смолкин Фигурное катание

Отец фигуриста Глеба Смолкина, выступающего в танцах на льду с Дианой Дэвис, прокомментировал информацию о том, что его сын с партнершей осенью рассматривали вариант перехода в сборную Грузии.

«Чтобы выступать за Грузию, нужно, наверное, как минимум быть гражданином этой страны.

Глеб не является ни гражданином Грузии, ни гражданином Израиля. Поэтому отсюда делайте выводы», — сказал Борис Смолкин.

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57 комментариев

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arseny572
Гражданство нужно только для ОИ, Федерация при заинтересованности, может пролоббировать ВНЖ легко.
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fewral
А глебушка один катается?
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Свет19
Хорошо устроились ньюсмейкеры. Можно каждый день писать про новую страну, в которую собираются Д и С. Благодатная тема.
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Vitto
Ну гражданство Израиля может получить.
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gordana
Ответ Angry Dude
Губановой это не помешало, или у неё грузинские корни есть? Или у Маши Козаковой есть такие корни?
Или у Метелкиной с Паркманом.
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Додик Аксель
Бориса Григорьевича уже достали ПТУшники своим хейтом по поводу Глеба. Надо уже ДС явочным порядком куда-нибудь пристроить, чтобы отстали от творческого человека.
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pas33pas
Отвратность системы в том, что выступать можно только в качестве представителя страны. Соревнования давно превратились в соревнования стран, где собственно спортсмены на третьих ролях.
Неужели нет страны типа Зимбабве где легко купить гражданство (про Зимбабве условно, я не знаю как там реально) и выступать? С кораблями и яхтами так же делают постоянно - приписывают к Панаме, потому что там дёшево.
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waleri
Глупости. Сейчас не проблема заявиться под флаг разных федераций, если там посчитают, что им спортсмен подходит.
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Оле-Лукойе
Ответ Евгения Гринева
Так президент Федерации сказал, что неправда. С кем они переговоры то вели? Похоже на просмотре были только Лиз и Жуков.
Ну что вы логические аргументы-то проводите, какая разница, что сказал президент Федерации, если журналисты пишут другое? Лизу-то виднее, осталось только страну выбрать. В следующий раз про Армению напишут.
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Оле-Лукойе
Ответ Vendetta4111323
Всего этого не было бы, если бы ДС четко озвучили свою позицию. А пока они отмалчиваются, так и будет миллион слухов. От них по сути было всего неоднозначное интервью, где говорили, что не едут в Россию, потому что Глебу потом в Штаты не вернуться, и боятся повестки. Но это мутность, а по переходу не прояснили ничего Пусть не удивляются слухам. Медийность, тем более путевка на игры - после этого они хотели отсутствия внимания прессы?
Ну такую любую журналистскую утку можно оправдать - надо, видите ли, четко озвучивать позицию, чтобы очередной Жуков не набрасывал. Учитывая, что журналисты кормятся на таких набросах и уже на ДС в прошлом-то году покормились в связи с якобы включением их в командник, никакая позиция от желтухи не спасет.
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Ярик01
Ответ Angry Dude
Губановой это не помешало, или у неё грузинские корни есть? Или у Маши Козаковой есть такие корни?
В Грузии даже сильно проще под исключение как ценный и высококвалифицированный специалист, что может быть полезен стране, рассматривается комиссией по гражданству, когда в России администрация президента рассматривает.
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Allbee
Ответ gift...!
Папа такой наивный... За Грузию жена Глеба может выступать по этническому признаку. Глебу сегодня получить гражданство Израиля проще, чем Пугачевой. ту хоть поеследовали с Галкиным, а Глебу только намекнуть на нежелание участвовать в войне на стороне России и еврейские корни. Чем они больше все оправдываются, тем больше уверенность, что переговоры ведутся по нескольким фронтам.
А какой ответ бы вас устроил?
Вариант "комментарии не даю" точно нет, скажете, скрывает правду.
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Gau
Азохен вей! С вашей-то тещенькой!
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Vendetta4111323
Всего этого не было бы, если бы ДС четко озвучили свою позицию. А пока они отмалчиваются, так и будет миллион слухов. От них по сути было всего неоднозначное интервью, где говорили, что не едут в Россию, потому что Глебу потом в Штаты не вернуться, и боятся повестки. Но это мутность, а по переходу не прояснили ничего
Пусть не удивляются слухам. Медийность, тем более путевка на игры - после этого они хотели отсутствия внимания прессы?
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Маргарита Михайловна
Смолкин думает что за деньги тёщи можно всё купить.
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Katerina Sunny
Ответ Саша Кутузова
Так может, когда дадут, тогда и разговоры вести? Кому-то очень хочется сплетни развести, скучно живется?
Когда перейдут-это будет уже свершившийся факт. А если ведутся переговоры, то всё зависит не только от желаний одной стороны. И не удивительно, что отец Смолкина, даже если и в курсе каких-то переговоров, ничего не скажет.
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Адриана
Ответ elene.elene
Ну, паспорта "делаются", когда на то есть воля чиновников и спортсменов. А выводы сделаны многими, исходя из того факта , что они не явились ни на один российский старт в этом сезоне.
Только они?
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Саша Кутузова
Ответ Katerina Sunny
Смолкин сам сказал, что они ищут варианты, просто так сидеть в Америке на катке смысла нет. А пока карантин пройдёт, можно и гражданство получить, то, которое дадут.
Так может, когда дадут, тогда и разговоры вести? Кому-то очень хочется сплетни развести, скучно живется?
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Саша Кутузова
Ответ Оксана Иванова
Почему он должен давать комментарии по поводу личной жизни совершеннолетнего сына?
Тем более, что пара сказала, что личное не комментирует.
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Саша Кутузова
Ответ Natalia Solomakha
В обоих случаях от Смолкина старшего странные витиеватые формулировки там, где достаточно было сказать "Это неправда."
А логические цепочки не работают? Если нет гражданства, какая сборная?
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Anita Levchenko
Нет, совершенно не нужно. Нужно только для ОИ, а до них ещё три года. Времени для получения гражданства предостаточно.
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gift...!
Ответ Евгения Гринева
Так президент Федерации сказал, что неправда. С кем они переговоры то вели? Похоже на просмотре были только Лиз и Жуков.
Боря Хаит самый честный еврей- это последний и самый короткий анекдот.
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gift...!
Ответ Denkaaaa
господи,бедный отец Смолкина,его уже задолбали вопросами о переходе сына.не легче спросить у самого Глеба?
А папа такой лох и совсем не при делах.
Особо веселило, когда папа вещал, что не знает о женитьбе сына.
С чего бы ему резко знать про гражданство....
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Дружба11
Борис Смолкин нравился мне и в няне, бесподобный образ и сейчас он трогательно как часовой стоит на вахте, оберегая Глеба и ребят.
Борис,мое уважение Вам!Держитесь!
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gift...!
Папа такой наивный...
За Грузию жена Глеба может выступать по этническому признаку.
Глебу сегодня получить гражданство Израиля проще, чем Пугачевой.
ту хоть поеследовали с Галкиным, а Глебу только намекнуть на нежелание участвовать в войне на стороне России и еврейские корни.
Чем они больше все оправдываются, тем больше уверенность, что переговоры ведутся по нескольким фронтам.
+15
-7
+8
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