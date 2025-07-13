Матч года. Команда звезд НХЛ разгромила команду звезд КХЛ – 15:3
В серии буллитов представители Национальной хоккейной лиги тоже были сильнее – 3:1.
Первый подобный матч прошел летом прошлого года и завершился вничью со счетом 8:8.
Матч года
Звезды НХЛ – Звезды КХЛ – 15:3 (5:3, 7:0, 3:0, 3:1 по буллитам)
1:0 – 3 Подколзин
1:1 – 5 Ковальчук, буллит
2:1 – 5 Панарин
2:2 – 9 Кравцов
3:2 – 11 Свечников
3:3 – 17 Голдобин
4:3 – 18 Гавриков
5:3 – 20 Бучневич
6:3 – 22 Марченко
7:3 – 23 Подколзин
8:3 – 24 Цыплаков
9:3 – 28 Малкин
10:3 – 31 Овечкин
11:3 – 36 Цыплаков
12:3 – 39 Капризов
13:3 – 46 Мичков
14:3 – 58 Подколзин
15:3 – 60 Кузьменко
Составы команд
Звезды НХЛ (Команда Запада)
Вратари: Сергей Бобровский («Флорида»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Илья Сорокин («Айлендерс»);
Защитники: Михаил Сергачев («Юта»), Александр Никишин («Каролина»), Дмитрий Орлов («Сан-Хосе»), Илья Любушкин («Даллас»), Владислав Гавриков (« Рейнджерс»), Александр Романов («Айлендерс»), Артем Зуб («Оттава»), Егор Замула («Филадельфия»);
Нападающие: Александр Овечкин («Вашингтон»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Андрей Свечников («Каролина»), Павел Бучневич («Сент-Луис»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (оба – «Коламбус»), Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес»), Матвей Мичков («Филадельфия»), Максим Цыплаков («Айлендерс»).
Звезды КХЛ (Команда Востока)
Вратари: Максим Дорожко («Амур»), Даниил Исаев («Локомотив»), Илья Набоков («Металлург»);
Защитники: Андрей Миронов («Спартак»), Даниил Пыленков («Динамо» Москва), Дамир Шарипзянов, Семен Чистяков (оба – «Авангард»), Егор Яковлев («Металлург»), Никита Лямкин («Ак Барс»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Никита Нестеров (ЦСКА);
Нападающие: Виталий Кравцов («Трактор»), Владимир Ткачев, Александр Волков (оба – «Авангард»), Николай Голдобин, Павел Порядин (оба – «Спартак»), Вадим Шипачев («Динамо» Минск), Дмитрий Бучельников (ЦСКА), Артем Галимов, Дмитрий Яшкин (оба – «Ак Барс»), Максим Шалунов («Локомотив»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Илья Ковальчук (без клуба).
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