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Матч года. Команда звезд НХЛ разгромила команду звезд КХЛ – 15:3

Команда звезд НХЛ разгромила соперников из КХЛ на «ЦСКА-Арене» в Москве – 15:3.

В серии буллитов представители Национальной хоккейной лиги тоже были сильнее – 3:1. 

Первый подобный матч прошел летом прошлого года и завершился вничью со счетом 8:8.

Матч года

Звезды НХЛ – Звезды КХЛ – 15:3 (5:3, 7:0, 3:0, 3:1 по буллитам)

1:0 – 3 Подколзин

1:1 – 5 Ковальчук, буллит

2:1 – 5 Панарин

2:2 – 9 Кравцов

3:2 – 11 Свечников

3:3 – 17 Голдобин

4:3 – 18 Гавриков

5:3 – 20 Бучневич

6:3 – 22 Марченко

7:3 – 23 Подколзин

8:3 – 24 Цыплаков

9:3 – 28 Малкин

10:3 – 31 Овечкин

11:3 – 36 Цыплаков

12:3 – 39 Капризов

13:3 – 46 Мичков

14:3 – 58 Подколзин

15:3 – 60 Кузьменко

Составы команд

Звезды НХЛ (Команда Запада)

Вратари: Сергей Бобровский («Флорида»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Илья Сорокин («Айлендерс»);

Защитники: Михаил Сергачев («Юта»), Александр Никишин («Каролина»), Дмитрий Орлов («Сан-Хосе»), Илья Любушкин («Даллас»), Владислав Гавриков (« Рейнджерс»), Александр Романов («Айлендерс»), Артем Зуб («Оттава»), Егор Замула («Филадельфия»);

Нападающие: Александр Овечкин («Вашингтон»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Андрей Свечников («Каролина»), Павел Бучневич («Сент-Луис»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (оба – «Коламбус»), Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес»), Матвей Мичков («Филадельфия»), Максим Цыплаков («Айлендерс»).

Звезды КХЛ (Команда Востока)

Вратари: Максим Дорожко («Амур»), Даниил Исаев («Локомотив»), Илья Набоков («Металлург»);

Защитники: Андрей Миронов («Спартак»), Даниил Пыленков («Динамо» Москва), Дамир Шарипзянов, Семен Чистяков (оба – «Авангард»), Егор Яковлев («Металлург»), Никита Лямкин («Ак Барс»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Никита Нестеров (ЦСКА);

Нападающие: Виталий Кравцов («Трактор»), Владимир Ткачев, Александр Волков (оба – «Авангард»), Николай Голдобин, Павел Порядин (оба – «Спартак»), Вадим Шипачев («Динамо» Минск), Дмитрий Бучельников (ЦСКА), Артем Галимов, Дмитрий Яшкин (оба – «Ак Барс»), Максим Шалунов («Локомотив»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Илья Ковальчук (без клуба).

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт Матча года
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