Терещенко о поддержке ЛГБТ в НХЛ: «Не удивлен. В футболе уже падают на колени друг перед другом. Я только перед Богом и матерью могу встать на колени!»

высказался об акциях в поддержку ЛГБТ перед матчами НХЛ.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед игрой регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Игрок отказался надеть свитер с ЛГБТ-символикой. Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Не то чтобы я удивлен, что подобная акция докатилась до хоккея... Возьмите для примера футбол. Там уже люди падают на колени друг перед другом.

Да я могу встать на колени только перед Богом и матерью! Или же перед девушкой, чтобы сделать ей предложение руки и сердца. А так – это посмешище. Нет никакого уважения.

То же касается акции в поддержку ЛГБТ. Я достаточно жесток в этом плане», – заявил трехкратный чемпион мира.

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ