Терещенко о поддержке ЛГБТ в НХЛ: «Не удивлен. В футболе уже падают на колени друг перед другом. Я только перед Богом и матерью могу встать на колени!»

Теги Филадельфия Алексей Терещенко Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия НХЛ Иван Проворов ЛГБТ религия дискриминация Хоккей

Алексей Терещенко высказался об акциях в поддержку ЛГБТ перед матчами НХЛ.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не вышел на раскатку перед игрой регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Игрок отказался надеть свитер с ЛГБТ-символикой. Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Не то чтобы я удивлен, что подобная акция докатилась до хоккея... Возьмите для примера футбол. Там уже люди падают на колени друг перед другом.

Да я могу встать на колени только перед Богом и матерью! Или же перед девушкой, чтобы сделать ей предложение руки и сердца. А так – это посмешище. Нет никакого уважения.

То же касается акции в поддержку ЛГБТ. Я достаточно жесток в этом плане», – заявил трехкратный чемпион мира.

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26 комментариев

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Александр Мельников
Уважаемые редакторы спортс сделайте сайт 18 плюс, некоторые дети которые сдесь сидят не понимают даже смысл новости! Им просто надо сидеть и на все ставить минус! Вот а данной статье что неправильного сказал Терюшков?
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e1ther - e1ther
Шли вторые сутки,спортс неунимался)
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Игорь Новиков
Ответ ALMANAC
2 строчки? От человека, который судя по всему, просто не смотрит современный футбол и свое представление о нем составил на подобных новостях.
Ну, хоккеист пнул футбол за какие-то акции. Это явно повод, привязать это к футболу.
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Элхан Дюшеев
Ответ Alexander Poljakov
Есть ощущение, что тему ЛГБТ чаще обсуждают в России, чем во всём остальном мире.
Потому что это главная проблема в РФ, вот избавимся от ЛГБТ и радуги, понастроем везде церквей вместо парков и тогда ух как заживём на зависть гейропе и гейзападу😂😂😂
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Оператор Дзюбы
Так-то Владимира Владимировича он забыл? Или он его под богом подразумевает?
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Гусейн Магомедрасулов
А перед ВВП?
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37old
Да ладно, а перед царём-батюшкой?
+11
-1
+10
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Ultimate7
Чем сильнее людей принуждать к чему-то, тем сильнее они это возненавидят.
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ALMANAC
Ответ Игорь Новиков
Кажется, про футбол в этой новости довольно содержательно написано. Почему этой новости не быть в футболе?
2 строчки? От человека, который судя по всему, просто не смотрит современный футбол и свое представление о нем составил на подобных новостях.
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old folk
😅 интересно, как он перед богом падать собрался)
или он про иконы?
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-2
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phx13
Ауф
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Роман Кириченко
Ответ Дмитрий Чидакин
А перед Богом зачем на колени вставать?
Ну вдруг в Кремль вызовет
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-2
-1
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BenderRodri
"Да я могу встать на колени только перед Богом и матерью!"
АУФ!
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Деметрио
Все правильно сказал, за исключением одного важного момента: перед девушками на колени вставать не надо. Это совсем не к чему.
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Дмитрий Чидакин
А перед Богом зачем на колени вставать?
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Aleksei N?nik
С паданием на колено интересно получилось на минувшем Чемпионате мира. Матч США Англия, перед свистком англичане падают на колено, а американцы.... абсолютно все спокойно стоят.))
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-1
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Alexander Poljakov
Есть ощущение, что тему ЛГБТ чаще обсуждают в России, чем во всём остальном мире.
+21
-4
+17
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breezy
Твоего Бога зовут Владимир
0
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W0lkman
перед богом лол
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Игорь Новиков
Ответ ALMANAC
Какой мистер пафос… И оффтоп, почему эта «новость» в футбольном разделе вообще?
Кажется, про футбол в этой новости довольно содержательно написано. Почему этой новости не быть в футболе?
+1
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Mohnatiy
Ответ Den_94
Скажите мне, пожалуйста, почему буржуи так норовят поддержать ЛГБТАБВГД+? Это единственные люди с проблемами у них? Все люди с ограниченными возможностями счастливы, нет бездомных, нeгры, прости Г-ди, довольны жизни все? Почему клин сошёлся на радужных?
Потому что орут громче всех.
+4
-3
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Wiley Fox
А перед женой, матерью двух его детей? Не заслужила Вика?
+1
-4
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ALMANAC
Какой мистер пафос…
И оффтоп, почему эта «новость» в футбольном разделе вообще?
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-4
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VanyaVanya063
Отпусти мне батюшка грехиии...
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-3
-3
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Den_94
Скажите мне, пожалуйста, почему буржуи так норовят поддержать ЛГБТАБВГД+? Это единственные люди с проблемами у них? Все люди с ограниченными возможностями счастливы, нет бездомных, нeгры, прости Г-ди, довольны жизни все? Почему клин сошёлся на радужных?
+11
-12
-1
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