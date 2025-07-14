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Луис Энрике схватил за горло и лицо Жоао Педро после поражения «ПСЖ» в финале КЧМ, форвард «Челси» упал на газон. Игроки и тренеры устроили массовую потасовку

Игроки и тренеры «Челси» и «ПСЖ» устроили массовую потасовку после финала КЧМ.

Лондонцы разгромили парижан (3:0) в финале чемпионата мира среди клубов в США.

После финального свистка игроки сцепились на поле «Метлайф Стэдиум». В ходе перепалки главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике толкнул форварда «синих» Жоао Педро, забившего третий гол. Испанец угодил рукой сперва в горло, а затем в лицо бразильцу, и нападающий оказался на газоне.

Активное участие в стычке принимал вратарь французской команды Джанлуиджи Доннарумма. Его пытался успокоить тренер «Челси» Энцо Мареска. Итальянец также успокаивал своих игроков, Кристофера Нкунку он даже толкнул, чтобы оттеснить от соперников.

Изображение: кадр из трансляции DAZN

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoПСЖ
logoЧелси
logoчемпионат мира среди клубов
logoлига 1 Франция
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoЭнцо Мареска
Метлайф Стэдиум
logoпремьер-лига Англия
logoКристофер Нкунку
logoЛуис Энрике
logoЖоао Педро
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