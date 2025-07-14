Луис Энрике схватил за горло и лицо Жоао Педро после поражения «ПСЖ» в финале КЧМ, форвард «Челси» упал на газон. Игроки и тренеры устроили массовую потасовку
Игроки и тренеры «Челси» и «ПСЖ» устроили массовую потасовку после финала КЧМ.
Лондонцы разгромили парижан (3:0) в финале чемпионата мира среди клубов в США.
После финального свистка игроки сцепились на поле «Метлайф Стэдиум». В ходе перепалки главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике толкнул форварда «синих» Жоао Педро, забившего третий гол. Испанец угодил рукой сперва в горло, а затем в лицо бразильцу, и нападающий оказался на газоне.
Активное участие в стычке принимал вратарь французской команды Джанлуиджи Доннарумма. Его пытался успокоить тренер «Челси» Энцо Мареска. Итальянец также успокаивал своих игроков, Кристофера Нкунку он даже толкнул, чтобы оттеснить от соперников.
Изображение: кадр из трансляции DAZN
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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