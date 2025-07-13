Радимов о Глушенкове: «Он был хмурый, на него что-то давило, а сейчас спокойный и улыбчивый. По игре видно, что он уверен в своих силах»
Владислав Радимов считает, что Максим Глушенков преобразился после весны.
Сегодня «Зенит» разгромил «Войводину» (7:1) в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии. Нападающий петербуржцев сделал дубль, забив один из мячей прямым ударом с углового.
«Глушенков в конце того года был хмурый, неулыбчивый, видно было, что на него что‑то давило. А сейчас абсолютно спокойный человек, улыбчивый.
По глазам видно, что уверенный в своих силах, и это видно по игре», – сказал бывший полузащитник «Зенита».
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Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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