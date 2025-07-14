Мареска про 3:0 с «ПСЖ»: «Челси» выиграл матч в первые 10 минут – мы задали темп и были очень хороши. К сожалению, в таких погодных условиях непросто делать это все 90 минут»

Энцо Мареска заявил, что «Челси» обыграл «ПСЖ» в финале КЧМ в первые 10 минут .

«Челси» разгромил «ПСЖ » (3:0) в финале чемпионата мира среди клубов благодаря дублю Коула Палмера и голу Жоао Педро.

– У меня просто нет слов для моих игроков. Они заслужили это. Хороший момент.

По моему мнению, мы выиграли матч в первые десять минут – мы задали темп, который нам нужен. Мы были очень хороши. К сожалению, в таких погодных условиях непросто делать это все 90 минут, но, думаю, мы выиграли матч уже в первые десять минут.

Сегодня мы нашли для Палмера позицию, где у него было пространство для атаки. Рад за Коула, но все игроки продемонстрировали фантастическую отдачу.

– Какое будущее ждет «Челси»?

– Очень радостное, но меня больше радуют три недели отдыха! – сказал главный тренер «Челси » Мареска в эфире DAZN.