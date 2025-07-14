Мареска про 3:0 с «ПСЖ»: «Челси» выиграл матч в первые 10 минут – мы задали темп и были очень хороши. К сожалению, в таких погодных условиях непросто делать это все 90 минут»
Энцо Мареска заявил, что «Челси» обыграл «ПСЖ» в финале КЧМ в первые 10 минут .
«Челси» разгромил «ПСЖ» (3:0) в финале чемпионата мира среди клубов благодаря дублю Коула Палмера и голу Жоао Педро.
– У меня просто нет слов для моих игроков. Они заслужили это. Хороший момент.
По моему мнению, мы выиграли матч в первые десять минут – мы задали темп, который нам нужен. Мы были очень хороши. К сожалению, в таких погодных условиях непросто делать это все 90 минут, но, думаю, мы выиграли матч уже в первые десять минут.
Сегодня мы нашли для Палмера позицию, где у него было пространство для атаки. Рад за Коула, но все игроки продемонстрировали фантастическую отдачу.
– Какое будущее ждет «Челси»?
– Очень радостное, но меня больше радуют три недели отдыха! – сказал главный тренер «Челси» Мареска в эфире DAZN.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sky Sports
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