«Челси» близок к трансферу вингера ПСВ Мадуэке за 40 млн евро с учетом бонусов

Теги Челси высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия возможные трансферы Чуквунонсо Мадуэке Футбол

Чуквунонсо Мадуэке близок к переходу в «Челси». 

Как сообщает журналист Eindhovens Dagblad Рик Элфринк, на этой неделе лондонский клуб сделал ПСВ новое предложение о трансфере вингера ПСВ, и нидерландцы его приняли.

С учетом бонусов сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро. 

В этом сезоне у англичанина, который из-за травмы не играл с июля по октябрь, 2 гола в 9 матчах за ПСВ во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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85 комментариев

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Артемий Дмитриев
ПСВ сейчас думает, наверное, о том, что поспешили все-таки Гакпо продавать за 40 в ливерпуль.. могли за сотку в Челси) и то это было бы более оправданно, чем за мудрика столько платить
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mansur.m96@icloud.com
Один вопрос: зачем так много фланговых игроков?? Если летом будет чистка, то зачем зимой брать, когда летом другие команды будут знать, что челси сбрасывает балас, ценник будет намного ниже
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Alex Legend
Синее безумие
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vik444
Ответ Darkhan Darkhan
заберите у Боули карточку:он пьян
У него печатный станок дома и не один скорей всего.
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kulibindima
Может они купили уже 2й клуб и никто не знает?
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vaslover
До травмы в начале ещё прошлого сезона игрок молодежной сборной Англии Нонзиньо Мадуэке котировался скаутами чуть ли не главным талантом голландской лиги, но потом травмы остановили его кураж, после этого он так былую форму и не набрал. Игрок обалденного таланта, мощный, техничный, но подвержен травмам. Тогда за него просили 50 миллионов фунтов, и не сказать что это было неадекватно (очень Дортмунд хотел его подписать два года назад), но вот сейчас в нынешнем его состоянии 40 миллионов за него многовато, где-то реальный ценник его должен быть 20-25 миллионов, но не более конечно.
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alinho11
Ответ Quintin07
Действительно, полузащита мертвая, нет опорника, не известно что с Канте будет, нет плеймейкера, зато вингеров навалом... Не понимаю политику Челси, похоже что их ждёт тяжёлый период в след году.
Видимо, реально 4-4-3 будут играть. В такой расстановке есть и 2 крайних полузащитника и 2 вингера, зато мало центральных полузащитников
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Марат Люсьеныч
Если что я попадаю по мячу тоже и не против играть в Лондоне
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Ojer
Чуквунонсо Чуквуэмека
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Quintin07
Ответ alinho11
Не хочу расстраивать американца, но там в полузащите полный бардак, а на флангах как раз хватает игроков. Трансферы ради трансферов? Только если они зимой продадут Зиеша и Пулишича, в этом будет смысл
Действительно, полузащита мертвая, нет опорника, не известно что с Канте будет, нет плеймейкера, зато вингеров навалом... Не понимаю политику Челси, похоже что их ждёт тяжёлый период в след году.
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Born is the King
Боули конечно позорище. Этот идиот сделает из Челси вторую Парму или Лацио
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DolJun
Ответ Игорь Замаруев
Прискакало тело хейтить Барсу и её бывших игроков на ветке про Челси и футболиста из Голландии)
ну и зря, мы тут мирно общаемся
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Лука Тони 9
Боули наверное решил посрамить арабских шейхов,по совокупности расходов все эти принцы и эмиры уже нервно курят в сторонке.
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#SharkTeam
Ответ DolJun
не знал конечно, я про этих нонеймов типа мадуэк, гавей и фоденов узнаю из новостей)
чувак, просвети плз, почему ты выбрал для хейта Фодена? Ну понятно Гвардиолу хейтишь. А тут, неужели обидно что Маунт сдулся?
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DolJun
Ответ Егор_Зуев
Топов
я топов и не обсуждаю)
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Roy Nelson
Зачем 4 профильных вингера на левый фланг? Что они там курят?
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Okaka
Воспитанник шпор и ПСВ
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Егор_Зуев
Ответ DolJun
топов?))
Топов
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Игорь Замаруев
Ответ DolJun
ну развела когда-то валенсия середняк на 40 лямов, и что теперь? сейчас бы вилья за пачку орешков торговался
Прискакало тело хейтить Барсу и её бывших игроков на ветке про Челси и футболиста из Голландии)
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DolJun
Ответ Егор_Зуев
Опять у тебя комплексы 😂🤦 Мы даже не обсуждали топов: Гави и Фодена) Вспомни, что игрокам Челси до их уровня все расти и расти)
топов?))
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Мыкола
У синего мешка истерика)))
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Okaka
этот трансфер в лазарет Челси
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Reservoir Cat
Открываем профиль игрока - переходим во вкладку "Карьера" - смеёмся.
Поразительно. Это даже бОльшая переплата чем Мудрик, тот хоть красивые нарезки на ютубе имел.

Новость от 29 декабря: «Челси» пытался купить Гакпо, узнав об интересе «Ливерпуля», но предложил на 10 млн фунтов меньше". То есть сначала они пожалели 10 миллионов на Гакпо, но потом все-таки купили другого игрока из Псв... По цене самого Гакпо. Но Коди безоговорочная звезда своего клуба и лидер сборной.
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василий иванов
похоже они взяли в плен Бартамеу и заставляют его управлять клубом!
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Yuri Ten
Боули забери Депая за 100млн)))
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