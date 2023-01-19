«Челси» близок к трансферу вингера ПСВ Мадуэке за 40 млн евро с учетом бонусов
Чуквунонсо Мадуэке близок к переходу в «Челси».
Как сообщает журналист Eindhovens Dagblad Рик Элфринк, на этой неделе лондонский клуб сделал ПСВ новое предложение о трансфере вингера ПСВ, и нидерландцы его приняли.
С учетом бонусов сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро.
В этом сезоне у англичанина, который из-за травмы не играл с июля по октябрь, 2 гола в 9 матчах за ПСВ во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.
Поразительно. Это даже бОльшая переплата чем Мудрик, тот хоть красивые нарезки на ютубе имел.
Новость от 29 декабря: «Челси» пытался купить Гакпо, узнав об интересе «Ливерпуля», но предложил на 10 млн фунтов меньше". То есть сначала они пожалели 10 миллионов на Гакпо, но потом все-таки купили другого игрока из Псв... По цене самого Гакпо. Но Коди безоговорочная звезда своего клуба и лидер сборной.