«Челси» близок к трансферу вингера ПСВ Мадуэке за 40 млн евро с учетом бонусов

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Как сообщает журналист Eindhovens Dagblad Рик Элфринк, на этой неделе лондонский клуб сделал ПСВ новое предложение о трансфере вингера ПСВ, и нидерландцы его приняли.

С учетом бонусов сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро.

В этом сезоне у англичанина, который из-за травмы не играл с июля по октябрь, 2 гола в 9 матчах за во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.