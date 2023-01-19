Щербакова вошла в шорт-лист номинантов на премию ISU Skating Awards вместе с Ченом, Пападакис и Сизероном

Теги сборная России ISU танцы на льду сборная Франции мужское катание женское катание Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Нэтан Чен Анна Щербакова ISU Skating Awards Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова вошла в шорт-лист номинантов на премию ISU Skating Awards.

Об этом сообщил Международный союз конькобежцев (ISU).

Щербакова представлена в номинации «Самый ценный фигурист» – за награду также поспорят олимпийские чемпионы Пекина-2022 Нэтан Чен (США), Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция).

Церемония вручения наград состоится 5 февраля в Цюрихе.

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29 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Светлана Менова
Почему все уверены, что победу отдадут Чену, а не ПС?
Да, посмотрим, что победит-с одной стороны мультиквадист, студент и просто красавец из правильной страны, с другой- аборт ради победы+представитель модной ориентации.
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Жанна Авдеева
Ответ AlexFed
Пусть исполнит свою любимую песню на церемонии награждения 😍
С языка сняли😂👍
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Rums67
Ответ Osik92
Что чену что Ани вообще по барабану... Эта закарянка. У них золото а это важнее чем псевдо премии. Уверен аня даже не поедет на награждение из за русофобии
Разве Закарян не агент Ани?
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Maria N
Ответ Пользователь Гугла
Ого, даже китайцев, обладателей большого шлема отстегнули
Это вот очень странно
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Пользователь Гугла
Ответ EmperorNazer
Потому что здесь решает фанбаза, а она явно у Пападакисов больше, не говоря уж об Ане с Нейтаном.
Не смешите, у китайцев фан база больше ста миллионов, зайдите в китайские соцсети, и я привел фанбазу только одной соцсети, а там их несколько
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Илона Савельева
Предусматривает ли это, что Аня поедет на церемонию вручения премии, где будут объявлять лауреатов? В текущей ситуации это было бы очень знаково.
Номинанты все очень достойные.
+4
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Светлана Менова
Почему все уверены, что победу отдадут Чену, а не ПС?
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О.Н.Т.
Ответ Наталья Кононенко
Анюта красотка, но премию скорее всего не дадут
Ну это смотря на сколько близко папа дружить с закаряном
+1
-9
-8
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EmperorNazer
Ответ Пользователь Гугла
Ого, даже китайцев, обладателей большого шлема отстегнули
Потому что здесь решает фанбаза, а она явно у Пападакисов больше, не говоря уж об Ане с Нейтаном.
+5
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+3
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La Gushka
А китайцев куда задвинули?
+3
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О.Н.Т.
26 декабря 2022 Татьяна Тарасова: «Считаю, что Щербакову не лишат награды.

А я ещё тогда говорила, что тат спалила семейку
+3
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Allbee
Даже ни одного комментария про папу? Такое бывает, или ещё не отошли и колкости не придумались?
+6
-4
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Maecenas
Супер! Достойная компашка.
+5
-4
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Osik92
Что чену что Ани вообще по барабану... Эта закарянка. У них золото а это важнее чем псевдо премии. Уверен аня даже не поедет на награждение из за русофобии
+4
-2
+2
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alexnew
Но с Ченом объективно сложно соревноваться все же даже безотносительно ситуации в России.
+6
-3
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Osik92
Кпктбужто были варианты.. Она олимпийская чемпионка... Естественно она номинирована по умолчанию странно китайцев нет только танцы девушки и парни
+3
-2
+1
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alexnew
Ответ Анна Лисина
Ну хорошо, что хоть здесь хватило совести у ИСУ не задвинуть Аню.
Аню вообще как-то ни у кого не хватило совести задвинуть, хотя задвинуть хотели многие. :)
+8
-8
0
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Пользователь Гугла
Ого, даже китайцев, обладателей большого шлема отстегнули
+15
-3
+12
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Ирина Иванова
Вопрос лишь в том, чьё лобби окажется сильнее, а номинанты здесь, честно говоря, ни при чём.
+4
-1
+3
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AlexFed
Пусть исполнит свою любимую песню на церемонии награждения 😍
+8
-8
0
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Анна Лисина
Ну хорошо, что хоть здесь хватило совести у ИСУ не задвинуть Аню.
+4
-11
-7
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Sincere
Прикольно. Всех японцев и даже СХ отстегнули)
+6
-2
+4
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Сладкий пончик
Давай, покажи им там!
+3
-4
-1
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Hardy
Здорово)
+7
-4
+3
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EmperorNazer
Поздравления Ане! Выиграет Чен, понятное дело, но в текущей обстановке съездить на международную церемонию в такой компании - это огромный успех.
+28
-6
+22
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