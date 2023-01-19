Щербакова вошла в шорт-лист номинантов на премию ISU Skating Awards вместе с Ченом, Пападакис и Сизероном
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова вошла в шорт-лист номинантов на премию ISU Skating Awards.
Об этом сообщил Международный союз конькобежцев (ISU).
Щербакова представлена в номинации «Самый ценный фигурист» – за награду также поспорят олимпийские чемпионы Пекина-2022 Нэтан Чен (США), Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция).
Церемония вручения наград состоится 5 февраля в Цюрихе.
Номинанты все очень достойные.
А я ещё тогда говорила, что тат спалила семейку