рассказала, как встреча с спасла ей жизнь.

Бывшая футболистка « » приехала на ЧМ-2018 в качестве эксперта BBC. Компания позаботилась о том, чтобы все ее сотрудники пользовались официальными заранее забронированными автомобилями, однако после встречи с подругой она решила воспользоваться Uber.

Описывая водителя как «плотного лысого мужчину, коренастого, с ухмылкой на лице», экс-футболистка написала в своих мемуарах «Как (не) быть сильной»: «Он посмотрел на меня и сказал – по-английски – «Скажи им, что они тебя больше никогда не увидят».

«Я не понимаю», – пробормотала я, заикаясь. Мой водитель Uber взял свой телефон и заговорил в него, ожидая, пока я увижу слова, которые появились через Google Translate: «Сегодня вечером я не отвезу тебя домой. Ты поедешь со мной», – гласил текст.

Мое тело онемело», – написала Скотт.

Описывая дальнейшие события того вечера, Алекс заявила, что водитель продолжал рассказывать рассказал ей «ужасные, ужасные вещи», используя Google Translate: «о том, как он везет таких девушек, как я, как они никогда не возвращаются домой». Скотт написала своему агенту: «Если я не вернусь через 15 минут, отправляйте поисковую группу».

«Таких девушек, как ты, я убиваю», – приводятся слова водителя в книге. – «Путин! В то утро я была с Путиным! «Ты не можешь убить меня», – сказала я. «Я должна завтра встретиться с Путиным».

Он начал смеяться: «Никто не встречается с Путиным». Тогда я стала лихорадочно перебирать фотографии с утреннего визита в Кремль, которые попали в газеты.

Его смех стих, и я слышала, как жужжат шестеренки в его голове, когда он пытался осмыслить то, что я ему показывала. «Если я завтра не встречусь с Путиным, он найдет тебя».

Водитель отвез девушку в отель, а когда она выходила из машины, попытался поцеловать ее.

«Тогда я поняла, что была на грани промаха, но вместо того, чтобы противостоять этому, я просто... отмахнулась от инцидента, как будто его никогда не было. Я не хотела, чтобы люди беспокоились обо мне или думали, что я не могу постоять за себя – совсем как в молодости», – подытожила Скотт.