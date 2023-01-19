Водитель Uber угрожал убийством экс-футболистке «Арсенала» Скотт во время ЧМ-2018: «Я показала ему фото с визита в Кремль: «Если я завтра не встречусь с Путиным, он найдет тебя»

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Алекс Скотт рассказала, как встреча с Владимиром Путиным спасла ей жизнь.

Бывшая футболистка «Арсенала» приехала на ЧМ-2018 в качестве эксперта BBC. Компания позаботилась о том, чтобы все ее сотрудники пользовались официальными заранее забронированными автомобилями, однако после встречи с подругой она решила воспользоваться Uber. 

Описывая водителя как «плотного лысого мужчину, коренастого, с ухмылкой на лице», экс-футболистка написала в своих мемуарах «Как (не) быть сильной»: «Он посмотрел на меня и сказал – по-английски – «Скажи им, что они тебя больше никогда не увидят».

«Я не понимаю», – пробормотала я, заикаясь. Мой водитель Uber взял свой телефон и заговорил в него, ожидая, пока я увижу слова, которые появились через Google Translate: «Сегодня вечером я не отвезу тебя домой. Ты поедешь со мной», – гласил текст.

Мое тело онемело», – написала Скотт. 

Описывая дальнейшие события того вечера, Алекс заявила, что водитель продолжал рассказывать рассказал ей «ужасные, ужасные вещи», используя Google Translate: «о том, как он везет таких девушек, как я, как они никогда не возвращаются домой». Скотт написала своему агенту: «Если я не вернусь через 15 минут, отправляйте поисковую группу».

«Таких  девушек, как ты, я убиваю», – приводятся слова водителя в книге. – «Путин! В то утро я была с Путиным! «Ты не можешь убить меня», – сказала я. «Я должна завтра встретиться с Путиным». 

Он начал смеяться: «Никто не встречается с Путиным». Тогда я стала лихорадочно перебирать фотографии с утреннего визита в Кремль, которые попали в газеты.

Его смех стих, и я слышала, как жужжат шестеренки в его голове, когда он пытался осмыслить то, что я ему показывала. «Если я завтра не встречусь с Путиным, он найдет тебя». 

Водитель отвез девушку в отель, а когда она выходила из машины, попытался поцеловать ее. 

«Тогда я поняла, что была на грани промаха, но вместо того, чтобы противостоять этому, я просто... отмахнулась от инцидента, как будто его никогда не было. Я не хотела, чтобы люди беспокоились обо мне или думали, что я не могу постоять за себя – совсем как в молодости», – подытожила Скотт.

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96 комментариев

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Diego 95
Ответ CriminalJoint62
«Водитель Uber, который домогался до Алекс Скотт, где он сейчас?»
В фантазиях
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BZB
А потом он стал ей рассказывать, что такси для него хобби, а на самом деле он начинал свой бизнес с Абрамовичем и везет ее от скуки.
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chouchou
Ответ Пинающий Достоинства
Как обычно ВВП всех спас, ну как тут не восхищаться
Через лет 10 может заяву написать на Путина о сексуальных домогательствах и в доказательствах будет та самая фотография
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Предраг Ранджелович
Ответ Доктор Верховцев
Рассказал ей «ужасные вещи», Используя Гугл Транслет. Рассказал, что он кушает женщин, Что Путина вовсе нет. Объяснил, что он плотный мужчина С ухмылкой и без волос, Показал, чем насилует жертву, И куда-то её повёз. Оборвалось сердце спортсменки, Онемело тело на миг... Но Гаранта портрет могучий В телефоне её возник! «Посмотри!», — говорит таксисту Негритянская Алекс Скотт. «Это — Путин! Пусти на волю! А не то он тебя убьёт!» Прослезился берсерк бывалый, Подбородок небритый трёт. «Баба-то Самого видала!» И к отелю её везёт...
Превосходно
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Фут.Боль
Ответ Razrubsis
И что ты ответил Бро?
Он вышел отсюда когда увидел, что тут появился stason79.
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RonikRUS
То есть она не то что в полицию, даже в поддержку такси не написала? И этот чел безнаказанно повезёт следующую девушку. Видимо так и поступают сильные женщины.
+1
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Sergio666
Про то, что водитель с горла пил водку за рулём - ни слова, что чуть не сбил медведя, пока ехали - тоже, что он был хоть и лысый, но в ушанке,а на переднем сиденье валялся баян.
Не канон, мать вашу!!!
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stason79
Ответ Spaten
Он Umer
он вас ждёт )
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МТБ
Ответ juMp
Если есть фото с Путиным, ты в безопасности. Спасибо за лайфхак 👍
Ну, как бы тебе сказать - если ты его показываешь водиле такси, то наверное да.
Думаешь у Немцова небыло фото с Путиным? Или какого-нибудь Патрушева это остановит?
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Razrubsis
Ответ Kolch
«Плотный лысый мужчина, с усами, звал меня с ним поговорить в душевой»
И что ты ответил Бро?
+3
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Kanonir152
Алекс Донцова
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МТБ
Ответ Pasta
Уродов в мире конечно полно, но что-то в эту историю мне не особо верится. То есть мужик, официально работающий в Убере, в службе такси, то есть его ФИО, паспортные данные и прочее - в принципе известны, если будет нужда их найти. И вот этот мужик, официально работающий в Убере, среди бела дня, прокручивает в своей же машине/арендованной у Убера вот такие вещи? И никто никогда не заорал, не вышел из машины и не пожаловался на такого водителя? Все молча соглашались уехать с ним "домой" и не вернуться? То есть вместо попытки с боем вырваться из машины, они все молча всегда уезжали? И сама Скотт бы уехала, если бы не фотки с Путиным? Какие-то "кулстори" подьехали.
Одна маленькая правка - мужик 100% не мог официально работать в убере. Убер в России почти всю свою жизнь, это яндекс, а яндекс это просто агрегатор. Он имеет договора с автопарками и предоставляет им условия. Так что мужик был сотрудником автопарка, правда хз, на каких условиях, врд-ли по ТК. Что можно сказать точно, было его ФИЕ, паспортные данные, привязка к автомобилю на рейсе, проверка личности того, кто за рулём и, конечно же, трекинг движения. Т.е. было бы точно известно, с кем и откуда она уехала и маршрут, хотя бы частично.
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Kolch
«Плотный лысый мужчина, с усами, звал меня с ним поговорить в душевой»
+3
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Алекс Ну
А-ха-ха-ха😂 Это пять☝️ И ведь найдутся те кто ей поверит.
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ТТД Бубнова
Водителя звали Алексей Н.
Путен его все таки нашел.
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МТБ
Ответ Леван Мкртчян
На улице было -40 ,а таксист был в пуантах цвета черной икры , он всю дорогу пил водку , паралельно рассказывая, как Россия хочет захватить Мавританию, Сенегал и Юпитер
Ну, вот это правдоподобно. Только, полагаю, он хотел увезти её во Владивосток, или в Сибирский ГУЛАГ
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Michael_the_creator
Что вы теперь на это скажете, оппозиция?
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Razrubsis
Был у меня один знакомый фантаст, какие только истории с ним не происходили. Но эта баба его переплюнула. Как можно так нагло свистеть.
+1
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Владимир Владимир
О, вот и подъехали сказки на ночь.
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ymuller
Я конечно не буду наотрез говорить что такого вообще не может быть, но не могу себе такое представить. И я что-то не понял: "в то утро я была с Путиным" и фотки у нее со встречи были, которые она показывала, при этом говорит что ей завтра надо встретиться с Путиным. Она что, была за несколько дней 2 раза на встрече с Путиным, такое бывает?
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МТБ
Честно говоря, очень натянуто. Нет, я готов поверить, что существовал водитель, с сомнительными нормами поведения. Я даже спокойно себе представляю, что он мог быть или реально в неадеквате или как-то нелепо шутил.
Примерно всё остальное выглядит как сказка.
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Мишаня Кашников
Ответ Люблю Марго Робби
Время окуительных историй😂😂😂
🕯🐈
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Booligan
Ответ CriminalJoint62
«Водитель Uber, который домогался до Алекс Скотт, где он сейчас?»
В ЧВК
+7
-1
+6
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Capitan_RAF
Ответ Pasta
Уродов в мире конечно полно, но что-то в эту историю мне не особо верится. То есть мужик, официально работающий в Убере, в службе такси, то есть его ФИО, паспортные данные и прочее - в принципе известны, если будет нужда их найти. И вот этот мужик, официально работающий в Убере, среди бела дня, прокручивает в своей же машине/арендованной у Убера вот такие вещи? И никто никогда не заорал, не вышел из машины и не пожаловался на такого водителя? Все молча соглашались уехать с ним "домой" и не вернуться? То есть вместо попытки с боем вырваться из машины, они все молча всегда уезжали? И сама Скотт бы уехала, если бы не фотки с Путиным? Какие-то "кулстори" подьехали.
Пфф, там и не таким занимаются. Особенно когда по фейковым правам регистрируются
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Висита Эльмурзаев
Хахаха, вот настоящий ад, а не запрет пива и лгбт в Катаре.🤣🤣🤣
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