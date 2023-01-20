Капризов забросил 100-ю шайбу в НХЛ в 180-м матче. Лишь Овечкин и Лайне были быстрее среди действующих игроков

забросил 100-ю шайбу в в 180-м матче.

Форвард «Миннесоты» отличился в матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (2:5).

В текущем сезоне у него стало 53 (26+27) очка в 44 матчах. За карьеру в лиге – 212 (100+112) баллов в 180 играх.

Среди действующих игроков быстрее этой отметки достигли только 2 игрока – («Вашингтон», за 167 игр) и («Коламбус», ранее «Виннипег», за 179).

Сегодня Кирилл (21:28, 6:16 – в большинстве, 0:13 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ, сделал 2 перехвата и получил 2 малых штрафа.