Капризов забросил 100-ю шайбу в НХЛ в 180-м матче. Лишь Овечкин и Лайне были быстрее среди действующих игроков

Теги рейтинги Каролина Миннесота Александр Овечкин НХЛ Кирилл Капризов Патрик Лайне Хоккей

Кирилл Капризов забросил 100-ю шайбу в НХЛ в 180-м матче.

Форвард «Миннесоты» отличился в матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (2:5).

В текущем сезоне у него стало 53 (26+27) очка в 44 матчах. За карьеру в лиге – 212 (100+112) баллов в 180 играх. 

Среди действующих игроков быстрее этой отметки достигли только 2 игрока – Александр Овечкин («Вашингтон», за 167 игр) и Патрик Лайне («Коламбус», ранее «Виннипег», за 179).

Сегодня Кирилл (21:28, 6:16 – в большинстве, 0:13 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ, сделал 2 перехвата и получил 2 малых штрафа. 

11 комментариев

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hhlg
И здесь Овечкин первый! ;)

ЗЫ Каприз красава!
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VintDV
С отличным результатом Каприз!! Продолжай в том же духе!!!
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Molzahn
Капризов стал самым "быстрым" хоккеистом по достижению 100 забитых шайб и среди игроков Миннесоты, и среди игроков драфта 2015 года.

Лидеры Миннесоты (игры):
Капризов - 180,
Паризе - 253,
Э. Стаал - 271,
Габорик - 300.

Лидеры драфта 2015 года (игры):
Капризов - 180,
Макдэвид - 230,
Коннор - 245,
Босер - 259,
Ахо - 273,
Айкел - 281.
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corazón blanco
Шикарно, мои поздравления Кириллу с первой сотней!
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Кино Музыка
От души шарахнул. Сотая такая и должна быть)
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йозе марино
Эх Лайне, Лайне...
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Камиль Мухаметшин
Кирилл молодец ! Умница!
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Александр Бабуев
Великолепная стата!
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Владимир Кувшинов
Саня не забил зато Кирюха порадовал!!
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SilvesterCat
Молорик! 💪🏻
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Hivaga22
Молодец, Кирилл
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