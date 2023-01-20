Капризов забросил 100-ю шайбу в НХЛ в 180-м матче. Лишь Овечкин и Лайне были быстрее среди действующих игроков
Кирилл Капризов забросил 100-ю шайбу в НХЛ в 180-м матче.
Форвард «Миннесоты» отличился в матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (2:5).
В текущем сезоне у него стало 53 (26+27) очка в 44 матчах. За карьеру в лиге – 212 (100+112) баллов в 180 играх.
Среди действующих игроков быстрее этой отметки достигли только 2 игрока – Александр Овечкин («Вашингтон», за 167 игр) и Патрик Лайне («Коламбус», ранее «Виннипег», за 179).
Сегодня Кирилл (21:28, 6:16 – в большинстве, 0:13 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ, сделал 2 перехвата и получил 2 малых штрафа.
ЗЫ Каприз красава!
Лидеры Миннесоты (игры):
Капризов - 180,
Паризе - 253,
Э. Стаал - 271,
Габорик - 300.
Лидеры драфта 2015 года (игры):
Капризов - 180,
Макдэвид - 230,
Коннор - 245,
Босер - 259,
Ахо - 273,
Айкел - 281.