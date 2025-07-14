Маркиньос про 0:3 с «Челси»: «ПСЖ» был эффективен в финале ЛЧ, против «Реала» и «Баварии», но не сегодня в 1-м тайме. Это стоило нам результата»
«ПСЖ» уступил лондонцам (0:3) в финальном матче турнира.
«Они хорошо поработали, узнали наши небольшие слабости. В тактическом плане они усложнили нам задачу в первом тайме, и нам потребовалось время, чтобы отреагировать. Мы сделаем из этого выводы на будущее.
Думаю, теперь все команды будут внимательно изучать нас, чтобы определить, что мы делаем хорошо, а что плохо. Теперь нам предстоит быть всегда на высшем уровне.
Они выиграли много дуэлей, бились в них, особенно в первом тайме. Они очень эффективно использовали возможности, которые у них были. Мы же показали себя ниже своего максимума, что и объясняет результат.
Мы были эффективны в финале Лиги чемпионов [c «Интером»], против «Реала» и «Баварии», но сегодня в первом тайме это нам не удалось, что стоило нам результата», – сказал капитан «ПСЖ».