  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Маркиньос про 0:3 с «Челси»: «ПСЖ» был эффективен в финале ЛЧ, против «Реала» и «Баварии», но не сегодня в 1-м тайме. Это стоило нам результата»
10

Маркиньос про 0:3 с «Челси»: «ПСЖ» был эффективен в финале ЛЧ, против «Реала» и «Баварии», но не сегодня в 1-м тайме. Это стоило нам результата»

Маркиньос оценил разгромное поражение от «Челси» в финале клубного ЧМ.

«ПСЖ» уступил лондонцам (0:3) в финальном матче турнира.

«Они хорошо поработали, узнали наши небольшие слабости. В тактическом плане они усложнили нам задачу в первом тайме, и нам потребовалось время, чтобы отреагировать. Мы сделаем из этого выводы на будущее.

Думаю, теперь все команды будут внимательно изучать нас, чтобы определить, что мы делаем хорошо, а что плохо. Теперь нам предстоит быть всегда на высшем уровне.

Они выиграли много дуэлей, бились в них, особенно в первом тайме. Они очень эффективно использовали возможности, которые у них были. Мы же показали себя ниже своего максимума, что и объясняет результат.

Мы были эффективны в финале Лиги чемпионов [c «Интером»], против «Реала» и «Баварии», но сегодня в первом тайме это нам не удалось, что стоило нам результата», – сказал капитан «ПСЖ».

«Оренбург» взяли в РПЛ на место «Торпедо» – справедливо?15235 голосов
ДаОренбург
Нет, надо было «Урал»Урал
Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Instant Foot
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoчемпионат мира среди клубов
logoМаркиньос
logoЛига чемпионов УЕФА
logoтактика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Палмер о 3:0 с «ПСЖ»: «Много дерьма говорили о «Челси», но мы движемся в верном направлении. Перед матчем в нас никто не верил – тем приятнее»
4813 июля, 21:47
Мареска про 3:0 с «ПСЖ»: «Челси» выиграл матч в первые 10 минут – мы задали темп и были очень хороши. К сожалению, в таких погодных условиях непросто делать это все 90 минут»
1413 июля, 21:44
Палмер признан лучшим игроком финала КЧМ. У хавбека «Челси» дубль и ассист
2313 июля, 21:29
«Челси» обыграл «ПСЖ» впервые с 2014 года. Было 4 матча без побед
1313 июля, 21:26
Главные новости
Трамп о Пеле: «Я ходил смотреть, как он играет. Он был фантастическим футболистом»
336 минут назад
Гендиректор «Спартака»: «С уважением отношусь к Карпину, но в совмещении постов вижу возможность конфликта интересов»
4сегодня, 02:18
Вальверде провел больше всех времени на поле в минувшем сезоне – 6116 минут. Бруну – 2-й, Меньян – 3-й
12сегодня, 02:05
Адлер о тер Стегене: «Обидно, что такому игроку не дают шанса побороться за место в основе. «Барса» относится к достойным игрокам не так, как хотелось бы, и это не единичный случай»
32вчера, 22:01
«Зенит» предложил «Палмейрасу» 30 млн евро за Риоса. Хавбек отказал петербуржцам
79вчера, 21:34
Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Bleacher Report. Рафинья – 2-й, Ямаль – 3-й, Хакими – 4-й, Салах – 5-й, Мбаппе – 10-й
56вчера, 21:22
Месси 4-й раз в сезоне МЛС признан лучшим футболистом игрового дня. Это 10-я такая награда за его карьеру в «Интер Майами»
8вчера, 21:09
Жезуш о Роналду: «Без его приглашения меня бы не было в «Аль-Насре». Криштиану выигрывал все, где бы он ни играл, но только не в Саудовской Аравии. Посмотрим, смогу ли я помочь ему»
26вчера, 20:24
Глебов о ЦСКА при Челестини: «Нам запретили есть мясо. Многие правила ужесточились. Все это принесет пользу, надеюсь»
111вчера, 20:21
«Челестини – футбольный человек, это уже огромный плюс в его копилку». Мостовой о тренере ЦСКА
33вчера, 20:02
Ко всем новостям
Последние новости
Радимов о Мантуане: «Пример того, что ты сам делаешь себя. Показывает футбол высочайшего класса и сейчас просто незаменим в «Зените»
114 минут назад
Отец Пруцева: «Егор хочет уйти из «Црвены Звезды» и дальше играть в Европе. Есть несколько предложений из России, но он не хочет возвращаться»
157 минут назад
Наумов об отсутствии трансферов в защиту у «Локо»: «Леонченко – очень слабый директор. Не может скоординировать работу»
2сегодня, 01:42
«Добро пожаловать, мистер Жорже Жезуш!» Роналду о назначении тренера в «Аль-Наср»
1сегодня, 01:29Фото
Агент Пуэрты из «Халла»: «ЦСКА заинтересован, но нет конкретики. Не видим проблем с переездом в Россию»
2сегодня, 01:13
«Ювентус» близок к выкупу Консейсау у «Порту» за 25 млн евро и бонусы
4вчера, 21:51
«Милану» интересен форвард «Монако» Эмболо
2вчера, 21:46
Деян Станкович: «Не нравились решения Умярова, мог избежать многих ошибок – постепенно они исчезли. Маркиньос хотел быть десяткой, Копакабана и вот это все – на фланге стал ответственнее»
6вчера, 21:29
Дзюба под постом Слуцкого о 20-летии тренерской карьеры: «Голос нежный, добрый. Куда все пропало?»
4вчера, 21:07
«Бавария» продаст 19-летнего вингера Иранкунду «Уотфорду» за 4 млн евро
1вчера, 20:56