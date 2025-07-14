«Челси» выиграл КЧМ и Лигу конференций в 1-й сезон при Мареске. Это первые трофеи тренера на высшем уровне
Энцо Мареска выиграл второй трофей с «Челси» – чемпионат мира среди клубов.
Лондонцы разгромили «ПСЖ» (3:0) в финале КЧМ в США.
Ранее в сезоне-2024/25 «Челси» выиграл Лигу конференций и квалифицировался в Лигу чемпионов на следующий сезон, заняв итоговое 4-е место в таблице АПЛ. Команда проводит первый сезон под руководством Марески – итальянский специалист возглавил команду летом 2024 года.
Ранее он тренировал «Парму» и «Лестер», с которым выиграл Чемпионшип. Он также выигрывал АПЛ среди молодежных команд во главе «Ман Сити». Однако на высшем уровне его трофеи с «Челси» – первые в карьере.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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