«Челси» выиграл КЧМ и Лигу конференций в 1-й сезон при Мареске. Это первые трофеи тренера на высшем уровне

Энцо Мареска выиграл второй трофей с «Челси» – чемпионат мира среди клубов.

Лондонцы разгромили «ПСЖ» (3:0) в финале КЧМ в США.

Ранее в сезоне-2024/25 «Челси» выиграл Лигу конференций и квалифицировался в Лигу чемпионов на следующий сезон, заняв итоговое 4-е место в таблице АПЛ. Команда проводит первый сезон под руководством Марески – итальянский специалист возглавил команду летом 2024 года.

Ранее он тренировал «Парму» и «Лестер», с которым выиграл Чемпионшип. Он также выигрывал АПЛ среди молодежных команд во главе «Ман Сити». Однако на высшем уровне его трофеи с «Челси» – первые в карьере.

«Челси» на КЧМ обкатывал новые идеи Марески. Вот главные