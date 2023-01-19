Неймар не забил пенальти в матче «ПСЖ» против звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля». Вратарь поймал мяч

Нападающий «ПСЖ» не сумел реализовать пенальти в товарищеской игре.

Форвард сам заработал 11-метровый в добавленное к первому тайму время в матче против звезд «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра» – его сбил защитник .

Бразилец пробил низом в правый от себя угол. Голкипер Мохаммед Аль-Овайс парировал удар и сразу после этого зафиксировал мяч.

Товарищеский матч. Месси с «ПСЖ» против Роналду и звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» – 2:2! Роналду сделал дубль, у Месси и Маркиньоса по голу

Роналду с пенальти забил «ПСЖ» в матче за команду звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»