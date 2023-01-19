Неймар не забил пенальти в матче «ПСЖ» против звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля». Вратарь поймал мяч

Теги ПСЖ лига 1 Франция товарищеские матчи (клубы) Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Али Аль-Булайхи Мохаммед Аль-Овайс Футбол

Нападающий «ПСЖ» Неймар не сумел реализовать пенальти в товарищеской игре.

Форвард сам заработал 11-метровый в добавленное к первому тайму время в матче против звезд «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра» – его сбил защитник Али Аль-Булайхи.

Бразилец пробил низом в правый от себя угол. Голкипер Мохаммед Аль-Овайс парировал удар и сразу после этого зафиксировал мяч.

Товарищеский матч. Месси с «ПСЖ» против Роналду и звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» – 2:2! Роналду сделал дубль, у Месси и Маркиньоса по голу

Роналду с пенальти забил «ПСЖ» в матче за команду звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»

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18 комментариев

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sheikh_111
Неймар бьет всегда по вратарю , а тут вратарь до последнего не прыгнул и Неймару ничего не оставалось как выбрать на угад угол, такой у него стиль пенальти
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Pb-SE
Неймар решил выделиться на фоне серой толпы
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Direct free kick
Ответ Lucky Luciano
Серьезно? А что он не забил с передачи Месси? Какие же вы лицемеры,это что-то
Мбаппе сильнее Месси, кто отрицает - лицемер
+2
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Christos NB
Ответ Великий Алонсо
Роналду выделяется из всех, сразу видно лучший игрок мира прямо сейчас.
когда это Роналду лучший стал из за одного матча ну ты даешь чувак пол года роналду небыло слышно а через один матч сразу стал лучшим ну ты же не ребенок такие вещи пишешь будь посерьёзней
+1
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Vlad
Такое ощущение, что специально не забил. Уж слишком плохо пробил.
+5
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+3
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Твори Добро
Ответ Мгер Цолакян
Это уже заявка на ЗМ
Однозначно
0
-3
-3
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Мгер Цолакян
Ответ Твори Добро
Роналду в полном порядке в таком клубе с таким составом двушку отгрузил парижанам
Это уже заявка на ЗМ
+4
-3
+1
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Remedy
Ответ Твой любимый хейтер
Хуже пробить просто было нельзя
А он почти всегда так бьёт- низом, слабо и не в самый угол. Еще разбег этот пижонский. Фартило на ЧМ ему с такими ударами с пенальти. Ничего плохого про Неймара не хочу сказать, но давно заметил данный факт..
+1
0
+1
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Твори Добро
Роналду в полном порядке в таком клубе с таким составом двушку отгрузил парижанам
+5
-6
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Mina Ishura
Ответ Великий Алонсо
Роналду выделяется из всех, сразу видно лучший игрок мира прямо сейчас.
Не смеши ) это шоу не наше , это шоу шейхов . Они платят за развлечение для всех .
+9
-1
+8
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Фанат Аль-Насра
Ответ Великий Алонсо
Роналду выделяется из всех, сразу видно лучший игрок мира прямо сейчас.
Скорее единственный из 22 игроков ,который воспринимает этот матч всерьёз
+51
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+43
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Блуждающий странник
Ответ Великий Алонсо
Роналду выделяется из всех, сразу видно лучший игрок мира прямо сейчас.
А вратарь Аль-Насра сильнейший в мире. Мартинес отбивал пенальти, а он даже сейв смог сделать
+6
-1
+5
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Твой любимый хейтер
Хуже пробить просто было нельзя
+1
-1
0
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Артём Никулин
Неймар отвратительно играет. Моментов на пять мячей запорол
+1
-4
-3
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Lucky Luciano
Ответ psixyec
Мбаппе бы забил. Единственный адекватный игрок в парижском мешке.
Серьезно? А что он не забил с передачи Месси? Какие же вы лицемеры,это что-то
+28
-8
+20
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i am better
слишком огненный матч 👑❤️‍🔥🔥🔥
0
-1
-1
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Великий Алонсо
Роналду выделяется из всех, сразу видно лучший игрок мира прямо сейчас.
+12
-16
-4
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psixyec
Мбаппе бы забил. Единственный адекватный игрок в парижском мешке.
+2
-10
-8
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