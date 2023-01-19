Навас ударил Роналду кулаком в лицо в верховом единоборстве. В ворота «ПСЖ» назначили пенальти

Теги ПСЖ Криштиану Роналду лига 1 Франция товарищеские матчи (клубы) видео фото Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Кейлор Навас Футбол

Криштиану Роналду заработал пенальти в матче звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» с «ПСЖ».

37-летний португалец заработал 11-метровый удар на 32-й минуте товарищеской игры, получив кулаком по лицу от вратаря Кейлора Наваса в верховом единоборстве.

Форвард сам исполнил удар с точки, реализовав его. 

Фото: кадр из трансляции A Bola TV

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39 комментариев

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Владимир Тольятти
дружеский лещ
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Сергей Котов
спектакль отличный придумали..месси забил..рон дубль..ней пенку не забил..и пенка для рона идентична мессивской на чм!!!вангую..во втором тайме еще месси забьет и мбаппе и будет ничья..
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Spaten
Я так же тренера так нокаутировал, когда в раме а зале стоял. Нокдаун, бегал за льдом на улицу
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Aleksey Sandakov
Ответ Экспертное мнение
Лучше дальше смотри свой НБА)) Погладил, контакт либо был, либо нет. Спасибо, что представился смайликом в конце)
С тобой даже неинтересно теперь, твое последнее сообщение, какой стыд) я уж думал поболтаем, а ты реально 🤡
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Remedy
Про пенальти новость состряпали наскоряк, а про дубль не хотят писать)) Горит, да?)))
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Наталья Кузнецова
Ответ Sarumian
Не пожалел "самое красивое лицо" ради пенальти.
помял клубничку
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Vedved
Ответ carlitosway
с польшей щесны еле прикансулся месси, тут навас прям четко вьехал кулаком это по твоему равные ситуации?🤡
Да чего там въехал - в нокаут отправил и пришлось врачей на поле вызывать👍🏻
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Arty K.
Хорош фингал, принцесса теперь менее красива(((
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Чёрный тюльпан
Судя по лицу Кришти, в табло ему прилично Навас зарядил.
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Экспертное мнение
Ответ Aleksey Sandakov
Здесь был фол во время борьбы, там погладил по щеке после того, как мяч уже улетел за поле. Но тут экспертное мнение, что поделать, не поспоришь. 🤡
Лучше дальше смотри свой НБА)) Погладил, контакт либо был, либо нет. Спасибо, что представился смайликом в конце)
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Vedved
Ответ Aleksey Sandakov
Здесь был фол во время борьбы, там погладил по щеке после того, как мяч уже улетел за поле. Но тут экспертное мнение, что поделать, не поспоришь. 🤡
Ахахах, фол во время борьбы, когда мяч уже улетел дальше - это забавно😂
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на войне как на войне
Ответ Moscwow
Это не считается. На мессинутом спортсе до сих пор висит счет 1:0 с голом Месси
👍
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Aleksey Sandakov
Ответ Экспертное мнение
А ведь после пенальти Польше с Аргентиной громче всех кричали фанаты Роналду, что за такие моменты нигде не дают пенальти)))) Просто ор, как же красиво жизнь рисует сюжеты, такое специально не придумаешь... Как тут не поверить в карму?
Здесь был фол во время борьбы, там погладил по щеке после того, как мяч уже улетел за поле. Но тут экспертное мнение, что поделать, не поспоришь. 🤡
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Экспертное мнение
еле коснулся? в футболе бывает только коснулся или не коснулся, только офсайд или не офсайд. Никакого еле не существует))) Хотя чего ожидать от адепта "почтигола")
"Почтизабил" и "почтистарался"☺️
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хавбек+
Фраппар за подобное вроде ещё и КК доставала, повезло Навасу
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Moscwow
Ответ MajestySport
Тап Роналду уже дубль оформил
Это не считается. На мессинутом спортсе до сих пор висит счет 1:0 с голом Месси
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StillInTheGame
когда Шченсны на ЧМ так Месси зарядил, то говорили, что это левая пенка

а тут что, эксперты?)
+6
-7
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ carlitosway
с польшей щесны еле прикансулся месси, тут навас прям четко вьехал кулаком это по твоему равные ситуации?🤡
ПрикОснулся. Так всё-таки касался? А то, я помню, были другие разговоры сквозь слёзы месяц назад. И да, смотрят на факт нарушения. За фингал надо было две пенки ставить, я так понимаю?🤓
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-1
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Игорь Кузнецов
Театр одного актёра))
Наваса лишили возможности выбить мяч. Роналду на него во вратарской влетел))
Судья даже не стал монитор смотреть)
+2
-4
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Ми Ли
Ответ Экспертное мнение
А ведь после пенальти Польше с Аргентиной громче всех кричали фанаты Роналду, что за такие моменты нигде не дают пенальти)))) Просто ор, как же красиво жизнь рисует сюжеты, такое специально не придумаешь... Как тут не поверить в карму?
И близко эпизод не такой
+6
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Экспертное мнение
Ответ carlitosway
с польшей щесны еле прикансулся месси, тут навас прям четко вьехал кулаком это по твоему равные ситуации?🤡
еле коснулся? в футболе бывает только коснулся или не коснулся, только офсайд или не офсайд. Никакого еле не существует))) Хотя чего ожидать от адепта "почтигола")
+1
-3
-2
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Sarumian
Не пожалел "самое красивое лицо" ради пенальти.
+2
-2
0
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Экспертное мнение
А ведь после пенальти Польше с Аргентиной громче всех кричали фанаты Роналду, что за такие моменты нигде не дают пенальти)))) Просто ор, как же красиво жизнь рисует сюжеты, такое специально не придумаешь... Как тут не поверить в карму?
+6
-7
-1
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ rej1sta
Как ты активизировался на товарку то. После ЧМ слышно не было)
Ещё пару таких пенок и, может быть, даже Unico воскреснет😏
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Конь Мюллера
Некрасивый фрукт
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-2
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