Навас ударил Роналду кулаком в лицо в верховом единоборстве. В ворота «ПСЖ» назначили пенальти
Криштиану Роналду заработал пенальти в матче звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» с «ПСЖ».
37-летний португалец заработал 11-метровый удар на 32-й минуте товарищеской игры, получив кулаком по лицу от вратаря Кейлора Наваса в верховом единоборстве.
Форвард сам исполнил удар с точки, реализовав его.
Фото: кадр из трансляции A Bola TV
а тут что, эксперты?)
Наваса лишили возможности выбить мяч. Роналду на него во вратарской влетел))
Судья даже не стал монитор смотреть)