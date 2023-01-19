Навас ударил Роналду кулаком в лицо в верховом единоборстве. В ворота «ПСЖ» назначили пенальти

заработал пенальти в матче звезд « » и « » с « ».

37-летний португалец заработал 11-метровый удар на 32-й минуте товарищеской игры, получив кулаком по лицу от вратаря в верховом единоборстве.

Форвард сам исполнил удар с точки, реализовав его.

Фото: кадр из трансляции A Bola TV