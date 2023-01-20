Андрей Свечников против «Миннесоты»: 9-я игра без голов, 2 передачи и матч-штраф за толчок Дьюхэйма в борт

Теги Каролина Миннесота НХЛ Андрей Свечников Брэндон Дьюхэйм Хоккей

Андрей Свечников сделал 2 передачи в матче с «Миннесотой» и был удален до конца игры.

«Каролина» обыграла «Уайлд» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин был наказан в середине третьего периода за толчок форварда соперника Брэндона Дьюхэйма в борт. 

Россиянин продлил свою безголевую серию до 9 игр. На его счету стало 37 (19+18) очков в 45 играх. 

Сегодня Свечников (16:35, 6:27 – в большинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ и допустил 2 потери. 

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