Гонсало стал лучшим бомбардиром КЧМ. У форварда «Реала» 4 гола и ассист
Форвард «Реала» Гонсало Гарсия стал лучшим бомбардиром клубного чемпионата мира.
21-летний испанец забил 4 гола в 6 матчах турнира (все – с игры), он по разу отличился в играх против «Аль-Хилаля» (1:1), «Ред Булл Зальцбург» (3:0), «Ювентуса» (1:0) и «Боруссии» Дортмунд (3:2). Также он сделал ассист в игре с «Пачукой» (3:1).
Отметим, что по 4 гола также забили Анхель Ди Мария из «Бенфики» (все – с пенальти), Серу Гирасси из «Боруссии» (один – с пенальти), и Маркос Леонардо из «Аль-Хилаля» (все – с игры), но приз от Bank of America был отдан Гонсало.
Подробная статистика выступлений воспитанника «Реала» – здесь.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт ФИФА
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