Гонсало стал лучшим бомбардиром КЧМ. У форварда «Реала» 4 гола и ассист

Форвард «Реала» Гонсало Гарсия стал лучшим бомбардиром клубного чемпионата мира.

21-летний испанец забил 4 гола в 6 матчах турнира (все – с игры), он по разу отличился в играх против «Аль-Хилаля» (1:1), «Ред Булл Зальцбург» (3:0), «Ювентуса» (1:0) и «Боруссии» Дортмунд (3:2). Также он сделал ассист в игре с «Пачукой» (3:1).

Отметим, что по 4 гола также забили Анхель Ди Мария из «Бенфики» (все – с пенальти), Серу Гирасси из «Боруссии» (один – с пенальти), и Маркос Леонардо из «Аль-Хилаля » (все – с игры), но приз от Bank of America был отдан Гонсало.

Подробная статистика выступлений воспитанника «Реала» – здесь .