«Эмилиано был важнее Месси и решил исход ЧМ-2022. Роль Лео не была основной». Экс-вратарь Аргентины Гатти о сборной

Экс-вратарь сборной Аргентины Уго Гатти высказался о роли в победе на .

«Вратарь [ ] был важнее, чем Месси. Он брал важнейшие мячи, выигрывал серии пенальти... Именно он, вратарь, решил исход этого турнира. Во время матчей он ничего не мог поймать – если мяч шел в ворота, то это был гол, но когда нужно было появиться на последней минуте, он делал это.

Ди Мария был самым важным игроком в атаке. Он делал больше всех и играл ради Месси. По моему мнению, роль Месси не была основной», – сказал Гатти в эфире El Chiringuto.

Месси забил 7 голов (4 – с пенальти) и сделал 3 результативные передачи в 7 матчах чемпионата мира. Он был признан лучшим игроком турнира.