«Эмилиано был важнее Месси и решил исход ЧМ-2022. Роль Лео не была основной». Экс-вратарь Аргентины Гатти о сборной
Экс-вратарь сборной Аргентины Уго Гатти высказался о роли Лионеля Месси в победе на ЧМ-2022.
«Вратарь [Эмилиано Мартинес] был важнее, чем Месси. Он брал важнейшие мячи, выигрывал серии пенальти... Именно он, вратарь, решил исход этого турнира. Во время матчей он ничего не мог поймать – если мяч шел в ворота, то это был гол, но когда нужно было появиться на последней минуте, он делал это.
Ди Мария был самым важным игроком в атаке. Он делал больше всех и играл ради Месси. По моему мнению, роль Месси не была основной», – сказал Гатти в эфире El Chiringuto.
Месси забил 7 голов (4 – с пенальти) и сделал 3 результативные передачи в 7 матчах чемпионата мира. Он был признан лучшим игроком турнира.
Как дети начальной школы.
Если бы, да кабы... )))
Да, Лео провел выдающийся ЧМ, как лидер собрал ребят, привёл к Кубку
Но говорить, что его вклад прям превосходит остальных - глупость
С Голландией после 2-2 пропал вообще, грустный весь доп таймы бегал, затащил в пенальти Мартинес
С хорватами ключевой вклад все-таки на Альваресе
В финале оч хорош был Ди Мария + эти безумные сейвы Мартинеса и вытащенная серия пенальти
Чего оскорбительного нашли в словах Гатти - никак не пойму, хотя нынче оскорбляются даже на слова Упомекано, что самый сложный соперник Дембеле, судя по той ветке
По одной простой причине что либо Аргентина не вышло бы из группы либо так далеко не дошёл бы
А без ди Марии и возможно и без Мартинеса но с Месси Аргентина все равно выиграло бы турнир
Гениальность — это два гола в исполнении Криштиану, а не розыгрыш пенальти Месси и Суаресом. Хотел бы я увидеть, как они сделают это на «Сантьяго Бернабеу» при 0:0».Февраль 2016
«Ди Мария лучше, чем Месси. Это реальность, и это не должно оскорблять его».Апрель 2018
«Пока Месси не играет в больших матчах, он будет оставаться игроком домашних матчей. Ему нужны яйца, чтобы перейти в «Реал» и все доказать, как это сделал Криштиану. В противном случае он просто будет лишь одним из многих. Месси играет лишь тогда, когда ему позволяют. Легко играть дома, когда все в твою пользу».Октябрь 2019
«Лучшим в мое время был Пеле, потом Альфредо Ди Стефано. Остальные сильно позади. Даже Роналдиньо на пике был сильнее Месси. Он даже не входит в высший эшелон. Диего лучше, нечего обсуждать. Марадона проявлял себя в нужные моменты, в важных матчах, в отличие от Месси».Февраль 2020
«Месси не видно в больших играх. У него грустное лицо, он не заряжает своих партнеров. Он выглядит как экс-футболист. «Барселона» сыграла дерьмово в класико».Март 2020
Зачем публиковать чувака с деменцией?
Все новости по его тегу — критика Месси.
Но последовательный, еще три года назад называл Месси экс-футболистом)))
Вратарь проявил корпоративную солидарность )))