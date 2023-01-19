«Эмилиано был важнее Месси и решил исход ЧМ-2022. Роль Лео не была основной». Экс-вратарь Аргентины Гатти о сборной

Теги ПСЖ Ювентус Астон Вилла премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария Уго Гатти ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Футбол

Экс-вратарь сборной Аргентины Уго Гатти высказался о роли Лионеля Месси в победе на ЧМ-2022.

«Вратарь [Эмилиано Мартинес] был важнее, чем Месси. Он брал важнейшие мячи, выигрывал серии пенальти... Именно он, вратарь, решил исход этого турнира. Во время матчей он ничего не мог поймать – если мяч шел в ворота, то это был гол, но когда нужно было появиться на последней минуте, он делал это.

Ди Мария был самым важным игроком в атаке. Он делал больше всех и играл ради Месси. По моему мнению, роль Месси не была основной», – сказал Гатти в эфире El Chiringuto.

Месси забил 7 голов (4 – с пенальти) и сделал 3 результативные передачи в 7 матчах чемпионата мира. Он был признан лучшим игроком турнира.

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36 комментариев

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Someone from Internet
Ахах. Почему он оправдывает этого быдломартинеса) а без дубля Месси до серии пенальти не дошли бы даже))
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Уринационный турбо 2
Ответ Гегенпрессинг Рангника
То есть у Месси 3 ЛЧ из-за Эвребе, а у Кришти 5 реальных ЛЧ несмотря на голы из офсайдов и липовые пены 🤣🤣🤣
Давай. Список голов из офсайдов и список левых пенок.
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SGS55
Ответ carlitosway
и дальше что?) если бы не умение мартинеса тащить пенки аргентинцы еще в 1/4 могли пролететь, не говорю уже, о моменте франции на 120 в финале, а кстати кто привез во многом 2 гол франции, у кого там коман отобрал мяч не напомнишь?)
Глупее спора "кто важнее нападающий или вратарь" в футболе придумать невозможно.
Как дети начальной школы.
Если бы, да кабы... )))
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King_X
Фанаты Месси уже не удивляют
Да, Лео провел выдающийся ЧМ, как лидер собрал ребят, привёл к Кубку
Но говорить, что его вклад прям превосходит остальных - глупость

С Голландией после 2-2 пропал вообще, грустный весь доп таймы бегал, затащил в пенальти Мартинес
С хорватами ключевой вклад все-таки на Альваресе
В финале оч хорош был Ди Мария + эти безумные сейвы Мартинеса и вытащенная серия пенальти

Чего оскорбительного нашли в словах Гатти - никак не пойму, хотя нынче оскорбляются даже на слова Упомекано, что самый сложный соперник Дембеле, судя по той ветке
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ carlitosway
и дальше что?) если бы не умение мартинеса тащить пенки аргентинцы еще в 1/4 могли пролететь, не говорю уже, о моменте франции на 120 в финале, а кстати кто привез во многом 2 гол франции, у кого там коман отобрал мяч не напомнишь?)
Если бы не Месси с голевыми действиями в плей-офф это, конечно, умолчишь скромно. С Мексикой тоже вытащил Ди Мария, пасс был гениален, осталось поставить ногу
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Я Гражданин Мира
Я более чем уверен на 100 процентов что если бы не Месси то Мартинесу не пришлось бы спасти в после матчах 11 метровых ударов.
По одной простой причине что либо Аргентина не вышло бы из группы либо так далеко не дошёл бы
А без ди Марии и возможно и без Мартинеса но с Месси Аргентина все равно выиграло бы турнир
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crazy_elky
Ответ carlitosway
и дальше что?) если бы не умение мартинеса тащить пенки аргентинцы еще в 1/4 могли пролететь, не говорю уже, о моменте франции на 120 в финале, а кстати кто привез во многом 2 гол франции, у кого там коман отобрал мяч не напомнишь?)
Ты уже подписался на аль наср кстати?
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Гегенпрессинг Рангника
Погуглил про Гати, открытый фанат Реала

Гениальность — это два гола в исполнении Криштиану, а не розыгрыш пенальти Месси и Суаресом. Хотел бы я увидеть, как они сделают это на «Сантьяго Бернабеу» при 0:0».Февраль 2016
«Ди Мария лучше, чем Месси. Это реальность, и это не должно оскорблять его».Апрель 2018
«Пока Месси не играет в больших матчах, он будет оставаться игроком домашних матчей. Ему нужны яйца, чтобы перейти в «Реал» и все доказать, как это сделал Криштиану. В противном случае он просто будет лишь одним из многих. Месси играет лишь тогда, когда ему позволяют. Легко играть дома, когда все в твою пользу».Октябрь 2019
«Лучшим в мое время был Пеле, потом Альфредо Ди Стефано. Остальные сильно позади. Даже Роналдиньо на пике был сильнее Месси. Он даже не входит в высший эшелон. Диего лучше, нечего обсуждать. Марадона проявлял себя в нужные моменты, в важных матчах, в отличие от Месси».Февраль 2020
«Месси не видно в больших играх. У него грустное лицо, он не заряжает своих партнеров. Он выглядит как экс-футболист. «Барселона» сыграла дерьмово в класико».Март 2020

Зачем публиковать чувака с деменцией?
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lama_kuka
Ответ udiekemen
Если бы не Мартинес до серии пенальти бы не дошли, 2 раза спас в 123 минуте и отбил 2 пенальти
Да что тут спорить. Все были хороши. Не думаю, что без гола Месси мексиканцам или крутой игры в центре от Де Поля и Маккалистера могла состояться эта победа на чм. Ну и Мартинес, конечно, зверь. Вратаря аргам, как раз, такого и не хватало прошлые годы.
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Фарадей
Ответ argentinakomandamraz
Конечно понимает, что Аргентину сделали чемпионом судьи), назначили бы столько пеналей сколько надо, лишь бы Богом обиженный вивгркл свой турнир)
в финале в ворота Аргентины назначили 2 пенальти, а на 123 минуте вратарь спас сборную от верного гола
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Tomas Nepotrebko
Дед — пристарелый тролль))
Все новости по его тегу — критика Месси.

Но последовательный, еще три года назад называл Месси экс-футболистом)))
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khali
Месси на этом турнире в каждом матче был настоящим вожаком, такой энергии и уверенности в своих силах и силах команды я от него давно не помню. Поэтому и остальные, смотря на его самоотдачу, выкладывались по полной. В футбол не играет 1 человек, но Месси точно был тем человеком, с которым не страшно играть с любым соперником.
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Andry 72
Ответ udiekemen
Если бы не Мартинес до серии пенальти бы не дошли, 2 раза спас в 123 минуте и отбил 2 пенальти
А если бы не Месси .гол Месси Мексики,и из группы бы не вышли ,и до пенальти не дошли 😀
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carlitosway
Ответ Amroyan
Это же тот Гатти, который вечно недоволен Месси? Да, адекватное, беспристрастное мнение. А факт в том, что целая банда аргентинцев выдала лучший турнир в своих карьерах, видя впереди своего кумира юношества.
и дальше что?) если бы не умение мартинеса тащить пенки аргентинцы еще в 1/4 могли пролететь, не говорю уже, о моменте франции на 120 в финале, а кстати кто привез во многом 2 гол франции, у кого там коман отобрал мяч не напомнишь?)
+3
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Уринационный турбо 2
Прошу прощения за задержку демократический спортс меня забанил. Интересно, зачем они это делают- новый аккаунт завести буквально пару секунд. Итак. Какой же ты написал бред. Он выиграл 4 лч формально. Реально же у него 3 лч. В двух случаях непосредственно ошибки арбитра влияли на результат а именно барса Челси и полуфинал 2011 где он до удаления Пепе ничего ни смог сделать. У Роналду 5 реальных лч, тк во всех этих лч он играл решающую роль. Существенных ошибок судей не было ( полуфинал Реал бавария не в счёт тк в первом матче был ошибочный пенальти и если бы лева его реализовал шансов выйти в полуфинал были бы малы). Модрич по настоящему раскрылся только с сезона 17-18. Навас был неплох, но выдающегося ниче не сделал (особенно в сравнение с тем что сделал Куртуа) Эдер... Так если бы пайет его (Роналду ) не сломал у него мог быть в основное гол дубль а то и хет трик. Если его победы на чужом горбу то я могу сказать что победы Месси на горбу Хави и иньесты . Кубок Америки... С учётом того что его в 10 раз легче выиграть чем евро и с учётом что в финалах 11 15 и 16 годов не играла Бразилия Месси в КА можно сказать провалился. Ещё и вел себя как истеричка с уходом из сборной. Плюс Криш 6 раз подряд был лучшим бомбардиром в лч.
То есть у Месси 3 ЛЧ из-за Эвребе, а у Кришти 5 реальных ЛЧ несмотря на голы из офсайдов и липовые пены 🤣🤣🤣
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Гегенпрессинг Рангника
Ох лол. Комменты в стиле Романа, важнейший игрок в атаке, который сделал за турнир 1+1 и не играл большую часть матчей. Дед поплыл к 80 годам
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Уринационный турбо 2
Прошу прощения за задержку демократический спортс меня забанил. Интересно, зачем они это делают- новый аккаунт завести буквально пару секунд. Итак. Какой же ты написал бред. Он выиграл 4 лч формально. Реально же у него 3 лч. В двух случаях непосредственно ошибки арбитра влияли на результат а именно барса Челси и полуфинал 2011 где он до удаления Пепе ничего ни смог сделать. У Роналду 5 реальных лч, тк во всех этих лч он играл решающую роль. Существенных ошибок судей не было ( полуфинал Реал бавария не в счёт тк в первом матче был ошибочный пенальти и если бы лева его реализовал шансов выйти в полуфинал были бы малы). Модрич по настоящему раскрылся только с сезона 17-18. Навас был неплох, но выдающегося ниче не сделал (особенно в сравнение с тем что сделал Куртуа) Эдер... Так если бы пайет его (Роналду ) не сломал у него мог быть в основное гол дубль а то и хет трик. Если его победы на чужом горбу то я могу сказать что победы Месси на горбу Хави и иньесты . Кубок Америки... С учётом того что его в 10 раз легче выиграть чем евро и с учётом что в финалах 11 15 и 16 годов не играла Бразилия Месси в КА можно сказать провалился. Ещё и вел себя как истеричка с уходом из сборной. Плюс Криш 6 раз подряд был лучшим бомбардиром в лч.
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Rovsan Sadixov
Вся команда играла на высоким уровне и по полной выкладывалась на поле. Суть в том что все эти игроки Аргентины играли за своего кумира и бились за него . Ото у Аргентины было до этого боле сильный состав но не могли выиграть ЧМ и Кубок Америки. Такие имена как Батистута, Дзанети, Рикелми, Комбияссо, Креспо, Верон. Но командный игра и сыграть ради своего героя и кумира получилось только сейчас.
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udiekemen
Ответ Кино Музыка
Действительно, всего навсего голы забивал да создавал моменты)
А Мартинес всего навсего спас в 123 минуте и по пенальти тащил) просто тут адекватное мнение
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Heisenberg
Возможно он хотел сказать, что роль Мартинеса недооценивают, но наверное он все же понимает кто сделал Аргентину чемпионом мира.
Шейх Катара.
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Оливер Кан удаляет Роберту
По факту с той судейской поддержкой Позортину можно было бы и без Леганесси вытянуть на кубок. Что, Ди Мария бы 8 пенок не забил?
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udiekemen
Ответ Heisenberg
Возможно он хотел сказать, что роль Мартинеса недооценивают, но наверное он все же понимает кто сделал Аргентину чемпионом мира.
Если бы не Мартинес до серии пенальти бы не дошли, 2 раза спас в 123 минуте и отбил 2 пенальти
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Кактус Каким
Так и есть, карлик ничем не запомнился на чм
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Кино Музыка
Действительно, всего навсего голы забивал да создавал моменты)
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OldRedWhite
Дикий фарт одного и великая игра другого )))
Вратарь проявил корпоративную солидарность )))
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