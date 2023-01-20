Кузнецов – 3-я звезда матча с «Аризоной»: 2 передачи, 3 броска, 63% на точке и «+1». У него 6+33 в 47 играх

сделал 2 передачи в матче с «Аризоной» и был признан 3-й звездой.

« » обыграл «Койотис» (4:0) в матче регулярного чемпионата .

На счету российского нападающего «Кэпиталс» стало 39 (6+33) очков в 47 играх сезона.

Сегодня Кузнецов (15:57, 2:40 – в большинстве, 1:10 – в меньшинстве, полезность «+1») нанес 3 броска в створ, сделал 1 блок и выиграл 63% вбрасываний (5 из 8).