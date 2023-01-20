Кузнецов – 3-я звезда матча с «Аризоной»: 2 передачи, 3 броска, 63% на точке и «+1». У него 6+33 в 47 играх

Теги Вашингтон Аризона НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов сделал 2 передачи в матче с «Аризоной» и был признан 3-й звездой.

«Вашингтон» обыграл «Койотис» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ

На счету российского нападающего «Кэпиталс» стало 39 (6+33) очков в 47 играх сезона. 

Сегодня Кузнецов (15:57, 2:40 – в большинстве, 1:10 – в меньшинстве, полезность «+1») нанес 3 броска в створ, сделал 1 блок и выиграл 63% вбрасываний (5 из 8). 

3 комментария

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Damn Daaamn
Второй пас - шедевр
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Febanacci-88
Ответ Dmitry Z
Кузя конечно молодец, перезапустил карьеру...
А что было не так с его карьерой?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Z
Кузя конечно молодец, перезапустил карьеру...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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