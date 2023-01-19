Дани Алвеса арестуют по обвинению в сексуальном насилии

Теги ПСЖ Ювентус высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Барселона Севилья Дани Алвес лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Сан-Паулу происшествия высшая лига Мексика Пумас Футбол

Дани Алвеса арестуют по обвинению в сексуальном насилии.

Бывший защитник «Барселоны» будет арестован в ближайшую пятницу по подозрению в сексуальных домогательствах к молодой женщине в ночном клубе Sutton в Барселоне 30 декабря, утверждает Antena 3.

Утром 20 января Алвес должен явиться в полицейский участок Лес-Кортс в каталонской столице для допроса. Впоследствии он будет доставлен на полицейской машине в один из судов, где он будет давать показания следователю.

Отмечается, что в защиту Дани выступила его жена. Она сказала, что с Алвесом постоянно заигрывают различные девушки. По ее мнению, Алвес никогда не допустил бы такого поведения.

По версии заявителя, Алвес, находившийся в отпуске в Барселоне после участия в чемпионате мира в Катаре в составе сборной Бразилии, на вечеринке в ночном клубе подошел к молодой женщине и без ее согласия засунул руку ей под нижнее белье. По показаниям потерпевшей, когда ей удалось уйти от футболиста, она сообщила об этом своим друзьям и охране ночного клуба, которая обратились в каталонскую полицию.

После выдвинутых обвинений Дани подтвердил, что был в клубе Sutton 30 декабря, но опроверг, что допустил непозволительное поведение: «Я никогда не вторгался в личное пространство людей. Это попытка навредить мне и моим близким».

В ходе карьеры защитник также играл за «Севилью», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Сан-Паулу». В 2022 году футболист заключил контракт с мексиканским клубом «Пумас».

Материалы по теме

78 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
John Gotti
Каждая дырявая б…..на,может обвинить любого мужчину. Законы против мужчин, невозможно защищаться от этой напасти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Русский уравнитель
Надо срочно привлечь Шакиру, она то точно истину установит!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
baalexxx
Действительно, женщины же ходят в ночной клуб исключительно чтобы пить чай и читать книжки. Как Алвес посмел в этом усомниться!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ganso 10
если нет видеозаписей, то получится его слово против ее слов. каких то последствий от его "домогательств" на ее теле думаю тоже не осталось))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Adeen
Я так думаю, эта схема поставлена на поток.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gwhqjt8hyz
Денег захотела
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igorrado@yandex.ru
Интересно, как эта девушка будет доказывать и обосновывать свои показания?
Уж вряд ли на камерах из ночного клуба, учитывая скопление людей, можно что-то рассмотреть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Никулин
Ответ siragh@yandex.ru
А там точно киска была под трусами?!?!
Точно не рычаг. Рычаги все были использованы прошлым летом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iamliam
Решил сыграть за сборную Робиньо и взять рекордную чашку в лч среди тюремных команд)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пацанчик реальный
Хочу пойти в полицию и написать заявление,лет 10 назад у нас в Томи играл Дзюба и я с ним как то играл в покер в подпольному покерном клубе(а это действительно было)может мне тоже обвинить его в домогательстве?Если надо я и свидетелей найду)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Куликов
Ответ JealousNobody
Вот что такими людьми движет. Совсем что-ли мозгов нет. Ну захотелось тебе молодое тело потискать на старости лет, ну найти себе деваху, ты мультимиллионер, проблем вообще не возникнет. Нет, надо напороться на неприятности.
У вас есть резкие основания утверждать, что Алвес врёт, а девушка говорит правду? Я вот там не был, ситуации не знаю, поэтому не считаю себя в праве кого-то обвинять.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Серый
Ответ Apol
ДитЁ взрослое, научись писать слово "здесь"
Ну все, теперь это взрослое дитё начнёт писать "Зделать".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
red hikkikomori
Ответ Александр Мельников
Это новость была сдесь ! И там Мамаев послал Слуцкого
Возможно, деталей не помню
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван1984
Я думал хоть на клыка дал,а тут вообще..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
korablev
Как это можно расследовать? Она говорит - он засунул руку мне в трусы. Он говорит - не было такого!
Дальше то что?
Допустим, в клубе камеры. Может быть, на них видно, что он к ней подошел, и они реально стояли рядом. Но уж точно более подробно ни с камер не видно, ни свидетели разглядеть не могли.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Заяцволк
Кстати, там Шакира как-то странно воюет с Пике, почему она просто не обвинит его в изнасиловании ? Не ищет лёгких путей видимо
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Заяцволк
Наконец-то действенные санкции против Барселоны и Ювентуса за суперлигу, давно пора
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Заблудившийся
К тебе в "ночнике" подкатывает симпотичный и весёлый мультимиллионер, с предложением отдохнуть вместе на пару, а ты такая - Я не такая, я жду трамвая :)))
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Мельников
Ответ red hikkikomori
Да) Слуцкий Мамаева пригласил к себе в комнату пообщаться наедине) а игроки ему сказали : давай лучше при нас пообщаетесь, а то Леонид Викторович, о вас разные слухи странные ходят))
Это новость была сдесь ! И там Мамаев послал Слуцкого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Why always me?!
Ответ Че Рёжа
Я конечно все понимаю, но зачем в этой новости тег Ювентус?
Странно что нет тега Севилья
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mark Renton
Кубок на первенство тюрьмы пополнит копилку легенды.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Raul14
Как раз ему оставалось выиграть тюремный кубок. А остальное он все выиграл!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим flanec
Ответ JealousNobody
Вот что такими людьми движет. Совсем что-ли мозгов нет. Ну захотелось тебе молодое тело потискать на старости лет, ну найти себе деваху, ты мультимиллионер, проблем вообще не возникнет. Нет, надо напороться на неприятности.
Тут вон на одного в Англии аж 9!!! эпизодов навешали. А по факту оказывается лажа это всё. 7 эпизодов уже сняли, а пару рассмотрят чуть позже. Сами девахи вешаются на шею, а потом в кусты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эдуард Шаталов
Это все рычаги виноваты БЧК
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Why always me?!
Засунуть руку под нижнее бельё равняется сексуальному насилию?
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий