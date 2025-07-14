Палмер о 3:0 с «ПСЖ»: «Много дерьма говорили о «Челси», но мы движемся в верном направлении. Перед матчем в нас никто не верил – тем приятнее»

Коул Палмер высказался о победе над «ПСЖ» (3:0) в финале КЧМ.

«Это потрясающее чувство. Тем более приятно, что перед матчем в нас никто не верил – мы это знали. А то, как мы сражались, – это круто. Я люблю финалы. И вот это случилось снова».

О том, что оба его гола пришли с правого фланга

«Тренер предложил отличный план на игру. Он знал, где будет пространство. Он старался максимально освободить для меня зоны, а мне оставалось лишь отблагодарить его и забить голы.

Он строит нечто особенное, нечто важное. Весь сезон о нас говорили много всякого дерьма, но мне кажется, мы движемся в правильном направлении», – сказал полузащитник «Челси » в интервью DAZN.