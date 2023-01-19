Уткин о Промесе и наркотиках: «Глеб Жеглов говорил: «Запомни, Шарапов, наказания без вины не бывает»

высказался о ситуации хавбека «Спартака» .

Игрока красно-белых подозревают в передаче 250 тысяч евро наркодилеру в качестве штрафа за пропажу партии кокаина весом 400 кг. Квинси не поехал на первый сбор клуба в Дубае.

«Я позволил себе удивиться тому, что вместо того, чтобы дать Промесу время на урегулирование своих вопросов и, возможно, на это время отстранить его, приостановить, скажем так, его контракт, что было бы логично, «Спартак» нанял ему охрану, которая была заметна при входе Промеса в спартаковский офис.

Нанял специальных тренеров, что бы он мог себе готовиться каким-то образом. В общем, довольно странная история. Получается, что клуб везде в неудобстве. И команду он должен каким-то образом готовить без лидера, и лидер тоже вроде как не при делах.

Я удивляюсь, что клубу нравится ассоциироваться с делом о наркотиках, в котором уже, кстати говоря, фигурируют два убийства. Да, Промесу не предъявлено обвинение, но тем не менее.

Меня опять обвинили в продажности. А что, собственно говоря, не так? Тут все факты, что называется, налицо. Мне говорят, что это культура отмены, это то, что нам несвойственно.

На самом деле это нормально, что в такой ситуации, когда Промеса еще никто не обвиняет, когда Промес еще не особенно при делах, да и поножовщина с его участием еще не доказана, там все еще идут суды. Короче говоря, в такой ситуации зачем же наезжать на него?

Вот вы посмотрите на Бенжамена Менди, недавнего игрока « », которого года два мурыжили по делу об изнасиловании. Там уже десять заявлений было об изнасиловании.

И вот с Менди сняты обвинения по 8 из 10 эпизодов. Как выяснилось, не насиловал он. Или по крайней мере, невозможно это доказать. И получается, что человек невиновен, а карьера у него разломана, денег он потерял немерено и непонятно, что теперь будет, потому что все это время как-то надо было тренироваться, надо теперь как-то нагонять, а это очень и очень сложно.

Дело совершенно не в культуре отмены. У нас есть свой нормальный, принесенный из советского союза, тезис, который знает практически каждый ребенок, потому что он сосредоточен в одном из главных фильмов советского союза.

По крайней мере мое поколение на нем еще выросло, но, тем не менее, вы наверняка слышали эту фразу, наряду с тем, что вор должен сидеть в тюрьме. Об этом говорил Глеб Жеглов, персонаж фильма «Место встречи изменить нельзя».

Вот что же теперь, интересно, Бенжамен Менди, получается, не виноват? И его столько времени промурыжили без вины? И вот тут я вспоминаю тот самый фильм: «Запомни, Шарапов, наказания без вины не бывает. Доктору Груздеву надо было вовремя со своими бабами разбираться и пистолеты не разбрасывать где попало».

Для меня история Промеса из « » заключается именно в этом. А в остальном, Господи ты Боже мой, да плевать! Хотите вы ассоциироваться с этим делом, клубом, который основали братья Старостины, люди, в общем-то, довольно чистые в историческом и человеческом смысле, пожалуйста, ассоциируйтесь. Не хотите – как-то проголосуйте, может быть, каким-то образом.

А вообще интересно сравнить историю Промеса со скандалом, который разгорелся и отшумел во Франции, где президент национальной федерации футбола, ныне уже бывший, Ноэль Ле Грэ выразился очень неуважительно по отношению к , можно сказать, что он его оскорбил.

Так вот, Ле Грэ за это время мало того, что успели отстранить за это от президенства, еще и вдогонку несколько женщин вспомнили, как одну он трогал за одну коленку, другую – за другую, третью приглашал на обед, может, слишком настойчиво и в состоянии легкого подпития, в котором он позволял себе регулярно ходить на работу.

Ле Грэ 81 год, представляете, когда он последний раз брал женщину за коленку, и это что-то значило. Действительно, чистой воды культура отмены.

Тем не менее этого всего хватило, чтобы за несколько дней уважаемого человека, при котором сборная Франции стала чемпионом мира, выгнать к едрене фене, не знаю уж, как это будет по-французски.

В сущности истории эти близки. Ноэль Ле Грэ словесно оскорбил живую легенду национального футбола Франции. А в данном случае история липнет к другой легенде, в которой все героические люди уже умерли, в общем, наверное, они потерпят», – сказал журналист и блогер на своем ютуб-канале.

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