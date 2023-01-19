Уткин о Промесе и наркотиках: «Глеб Жеглов говорил: «Запомни, Шарапов, наказания без вины не бывает»

Теги Спартак Василий Уткин премьер-лига Россия происшествия Зинедин Зидан Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре Бенжамен Менди Квинси Промес Футбол

Василий Уткин высказался о ситуации хавбека «Спартака» Квинси Промеса.

Игрока красно-белых подозревают в передаче 250 тысяч евро наркодилеру в качестве штрафа за пропажу партии кокаина весом 400 кг. Квинси не поехал на первый сбор клуба в Дубае.

«Я позволил себе удивиться тому, что вместо того, чтобы дать Промесу время на урегулирование своих вопросов и, возможно, на это время отстранить его, приостановить, скажем так, его контракт, что было бы логично, «Спартак» нанял ему охрану, которая была заметна при входе Промеса в спартаковский офис.

Нанял специальных тренеров, что бы он мог себе готовиться каким-то образом. В общем, довольно странная история. Получается, что клуб везде в неудобстве. И команду он должен каким-то образом готовить без лидера, и лидер тоже вроде как не при делах.

Я удивляюсь, что клубу нравится ассоциироваться с делом о наркотиках, в котором уже, кстати говоря, фигурируют два убийства. Да, Промесу не предъявлено обвинение, но тем не менее.

Меня опять обвинили в продажности. А что, собственно говоря, не так? Тут все факты, что называется, налицо. Мне говорят, что это культура отмены, это то, что нам несвойственно.

На самом деле это нормально, что в такой ситуации, когда Промеса еще никто не обвиняет, когда Промес еще не особенно при делах, да и поножовщина с его участием еще не доказана, там все еще идут суды. Короче говоря, в такой ситуации зачем же наезжать на него?

Вот вы посмотрите на Бенжамена Менди, недавнего игрока «Манчестер Сити», которого года два мурыжили по делу об изнасиловании. Там уже десять заявлений было об изнасиловании.

И вот с Менди сняты обвинения по 8 из 10 эпизодов. Как выяснилось, не насиловал он. Или по крайней мере, невозможно это доказать. И получается, что человек невиновен, а карьера у него разломана, денег он потерял немерено и непонятно, что теперь будет, потому что все это время как-то надо было тренироваться, надо теперь как-то нагонять, а это очень и очень сложно.

Дело совершенно не в культуре отмены. У нас есть свой нормальный, принесенный из советского союза, тезис, который знает практически каждый ребенок, потому что он сосредоточен в одном из главных фильмов советского союза.

По крайней мере мое поколение на нем еще выросло, но, тем не менее, вы наверняка слышали эту фразу, наряду с тем, что вор должен сидеть в тюрьме. Об этом говорил Глеб Жеглов, персонаж фильма «Место встречи изменить нельзя».

Вот что же теперь, интересно, Бенжамен Менди, получается, не виноват? И его столько времени промурыжили без вины? И вот тут я вспоминаю тот самый фильм: «Запомни, Шарапов, наказания без вины не бывает. Доктору Груздеву надо было вовремя со своими бабами разбираться и пистолеты не разбрасывать где попало».

Для меня история Промеса из «Спартака» заключается именно в этом. А в остальном, Господи ты Боже мой, да плевать! Хотите вы ассоциироваться с этим делом, клубом, который основали братья Старостины, люди, в общем-то, довольно чистые в историческом и человеческом смысле, пожалуйста, ассоциируйтесь. Не хотите – как-то проголосуйте, может быть, каким-то образом.

А вообще интересно сравнить историю Промеса со скандалом, который разгорелся и отшумел во Франции, где президент национальной федерации футбола, ныне уже бывший, Ноэль Ле Грэ выразился очень неуважительно по отношению к Зинедину Зидану, можно сказать, что он его оскорбил.

Так вот, Ле Грэ за это время мало того, что успели отстранить за это от президенства, еще и вдогонку несколько женщин вспомнили, как одну он трогал за одну коленку, другую – за другую, третью приглашал на обед, может, слишком настойчиво и в состоянии легкого подпития, в котором он позволял себе регулярно ходить на работу.

Ле Грэ 81 год, представляете, когда он последний раз брал женщину за коленку, и это что-то значило. Действительно, чистой воды культура отмены.

Тем не менее этого всего хватило, чтобы за несколько дней уважаемого человека, при котором сборная Франции стала чемпионом мира, выгнать к едрене фене, не знаю уж, как это будет по-французски.

В сущности истории эти близки. Ноэль Ле Грэ словесно оскорбил живую легенду национального футбола Франции. А в данном случае история липнет к другой легенде, в которой все героические люди уже умерли, в общем, наверное, они потерпят», – сказал журналист и блогер на своем ютуб-канале.

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67 комментариев

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Сергей Орлов
Ответ Alex1104
Вася фильм посмотрел, но ничего не понял. Может книжку попробует почитать? Вдруг поймёт?
Тоже так подумал)
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Сергей Орлов
Вообще-то Жеглов преступник, просто по другую сторону баррикад.
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Alex1104
Ответ Hong Kil
Промес свой, 228, папи росим, плюс убийство. Братья уголовники, зачавшие Спартак, браматан титовский, убийца Ефремов, иноагент Назаров, да Промес тут среди своих!
Хороший дилер. Держитесь за него
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Сергей Круглов
Ответ Жорег Борщофф
Старостины приличные и честные люди? Вопросов больше не имею.
А до этого у тебя были вопросы к Старостину?
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Сергей Круглов
Вася запутался окончательно. Еще недавно говорил, что Спартак зря заступается за преступника Промеса, а теперь и Промес пока не виноват и Спартак все правильно делает. Да и про безупречного Старостина он зря упоминал, ведь по Жеглову, на которого он ссылается, наказания без вины не бывает. Короче Вася, как обычно заумно перемудрил сам себя
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Alex1104
Вася фильм посмотрел, но ничего не понял.
Может книжку попробует почитать?
Вдруг поймёт?
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Жорег Борщофф
Старостины приличные и честные люди? Вопросов больше не имею.
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помню джанашия
Промес-Уткину:"Ты не бойся,мы тебя не больно зарежем Чик- и ты уже на небесах")))
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d.xoxlov
Ответ Михаил Савченко
Если для вас работодатель, который приостанавливает контракт с работником, который идёт под суд, "ублюдский", то вопросов больше не имею)
Ну я не то, чтобы точно знаю, на каких условиях контракт приостановлен (или расторгнут вообще), но мало ли по каким причинам возбуждаются органы. Доказано, что виновен, тут хочешь-не хочешь контракт закончится.
Хотя, опять же, не зная что точно написано в контракте и в какой мере он "приостановлен" в данном случае судить не возьмусь.
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Arty Novikoff
"наказания без вины не бывает"
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В контексте фильма и героя Высоцкого - фраза шикарная, сочная и яркая.

В контексте реальной жизни - фраза ужасна и преступна, оправдывает чуть ли не любое насилие. И пользоваться ею, как какой-то ссылкой на "авторитетные истины" - невероятно глупо. Увы, но Василий сел в лужу.
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Metalloid
Ответ Леха Гибкий
Время идет, а люди не меняются. Легко провести параллели с нынешней ситуацией
Ну некоторые не проводят, а потом сильно удивятся, когда их посадят. Ещё будут орать везде, нас-то за что!
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Alex Chernov
Мало стало у Василия поводов для выступлений, скучно в росфутбольной сфере, да и вообще.. Эх. 🙃
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шампион
По логике Василия, обвинение его в продажности тоже можно считать фактом.
Что до Квинси, Аякс конечно тихо и красиво сплавил рецедивиста. Видимо, Спартак недооценил наклонности Квинси.
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Михаил Савченко
Ответ d.xoxlov
А можно сделать, как МанСити и турнуть Менди, который по факту окажется невиновным. Ну вдруг. И вот на чашах весов "не ассоциироваться" или "быть ублюдским работодателем". Вот такой выбор вы не рассматриваете? Мало ли чего там Уткину хотелось бы.
Если для вас работодатель, который приостанавливает контракт с работником, который идёт под суд, "ублюдский", то вопросов больше не имею)
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Лучше б молчал
Ответ АРХАТ
Это точно. Тем кто им восхищается лучше себя поставить на место Груздева. При этом тот ещё действовал в мягкой форме (без пыток итд), в реальности всё жёстче.
Да зачем забегать столь далеко. Что, прямо сейчас мало таких Груздевых беззаконно сидит просто потому, что кое-кто решил, что лучше Закона знает, что лучше для России?
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d.xoxlov
Ответ Михаил Савченко
Можно делать, можно и не делать. Про это и пишет Уткин. Спартаку, видимо, норм ассоциироваться с этой историей. КБ-болельщикам тоже. Это грустно.
А можно сделать, как МанСити и турнуть Менди, который по факту окажется невиновным. Ну вдруг. И вот на чашах весов "не ассоциироваться" или "быть ублюдским работодателем". Вот такой выбор вы не рассматриваете? Мало ли чего там Уткину хотелось бы.
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Velaskes
Ответ Fuji69
При любви к Высоцкому , самый мерзкий персонаж. Такой любого посадит независимо есть вина или нет .
Высоцкий сыграл очень мягкого Жеглова.
В книге его персонаж намного жестче и бесчеловечнее.
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Hedgehog1301
Я правильно понимаю, что по Василию Николая Ларина всё-таки правильно посадили, Жиглов не даст соврать. Или он в тот раз что-то другое говорил?
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Лучше б молчал
Ответ Несусветный Папаша
Не знаю,прочитает ли Василий мой комментарий,но вот эта фраза Жеглова абсолютно лжива.Во всех смыслах.
Да и сам Жеглов, при всей своей самоотверженности, дьявол на пути к "эре милосердия". Высоцкий своим талантом совершенно исказил образ весьма спорного, даже скорее отрицательного персонажа. Спор в автобусе с Шараповым - спор о том, работает ли полиция на закон, или закон работает на полицию. К сожалению, нынешняя Россия и есть страна победивших Жегловых.
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Владимир Ш
Ответ Несусветный Папаша
Не знаю,прочитает ли Василий мой комментарий,но вот эта фраза Жеглова абсолютно лжива.Во всех смыслах.
Как минимум дискуссионна, именно на противостоянии двух точек зрения и построена книга (фильм).
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Михаил Савченко
Ответ d.xoxlov
Именно что "можно было". А можно было и не делать. Если бы в "Спартаке" заявили, что Промес 100% невиновен, тогда да, было бы что предъявить. И опять же, потому что не их это епархия.
Можно делать, можно и не делать. Про это и пишет Уткин. Спартаку, видимо, норм ассоциироваться с этой историей. КБ-болельщикам тоже. Это грустно.
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Антон Киселёв
Васютка как обычно ушëл от прямого ответа, прикрывшись словесным потоком, и так и не написал, что он думает по делу Менди, то есть там всë норм по его мнению?
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Владимир Молявин
Если так рассуждать, то и Васю Уткина, за что нибудь, посадить можно.
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DINEDIN
Ответ Winterburn
Вася высказывается про Зенит - спартаковские болельщики: "Вася красавчик! Как же хорошо приложил газовых!" Вася высказался про Промеса - спартаковские болельщики: "Вася продажный! Совсем уже с ума сошл! Чего он к нам лезет?"
ох, не растут персонажи здесь совсем
Паря, научись уже предметно предъявлять, тогда и перестанешь удивляться...себе))
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МТБ
Ответ Гарун Алиев
Ну так Старостин и был виноват в том,что отмазывал от фронта своих любимчиков и знакомых,плюс распространял на них свои пораженческие настроения в период ВОВ.
Такая себе вина, если честно.
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