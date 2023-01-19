НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Аризоны», «Рейнджерс» принимают «Бостон», «Эдмонтон» играет с «Тампой»
«Аризона» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Рейнджерс» играют с «Бостоном», «Тампа» в гостях у «Эдмонтона», «Каролина» встречается с «Миннесотой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 января, 03.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 20 января, 03.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 20 января, 03.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 20 января, 03.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 20 января, 03.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 20 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 20 января, 03.30, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 20 января, 04.00, «Enterprise Center»
- Дата проведения
- 20 января, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
- Дата проведения
- 20 января, 05.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 20 января, 06.00, «Climate Pledge Arena»
- Дата проведения
- 20 января, 06.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 20 января, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Будет непросто тем более победитель с большой вероятностью выиграет весь запад.Верю главным образом в Билла Феррела ,потом по убыванию в Макдональдс,усталость после б2б для Далласа и конечно же в боссов NHL.
Желаю чтобы все 👌
Ты за Тампу! Яша Калифорнийский за Лос Анджелес!
Мы с вами не пересекаемся, что вы на Айлендерс нападаете?
Но Фанат Ференцвароша, он то пишет правильные вещи..
Федор ты почитай, что пишут hhlg и Ижевский трубочист.. ) Их бы в Европе и США сразу санитары приняли! У них искажённая реальность..
Единственное соглашусь - я, Доктор, Фанат и ещё несколько пользователей - мы в оппозиции к Александру ПутинТим..
Потому они нас минусуют с нескольких аккаунтов! У hhlg их 4! Сам себе ставит плюсы - мне минусы)
И сидит радуется, что сам себе плюсов наставил.. Санитары.. Санитары по нему скучают..)
Яша.. Мы соберёмся!
Айледерс не сдастся!