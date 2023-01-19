НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Аризоны», «Рейнджерс» принимают «Бостон», «Эдмонтон» играет с «Тампой»

« » принимает « » в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » играют с « », « » в гостях у « », « » встречается с «Миннесотой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ