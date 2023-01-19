НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Аризоны», «Рейнджерс» принимают «Бостон», «Эдмонтон» играет с «Тампой»

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«Аризона» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс» играют с «Бостоном», «Тампа» в гостях у «Эдмонтона», «Каролина» встречается с «Миннесотой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Торонто – Виннипег
Дата проведения
20 января, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Миннесота
Дата проведения
20 января, 03.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Анахайм
Дата проведения
20 января, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Флорида
Дата проведения
20 января, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Бостон
Дата проведения
20 января, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Филадельфия – Чикаго
Дата проведения
20 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео

 

Баффало – Айлендерс
Дата проведения
20 января, 03.30, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Нэшвилл
Дата проведения
20 января, 04.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Вашингтон
Дата проведения
20 января, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Тампа-Бэй
Дата проведения
20 января, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Нью-Джерси
Дата проведения
20 января, 06.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Детройт
Дата проведения
20 января, 06.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Даллас
Дата проведения
20 января, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

39 комментариев

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Osik92
Ови хет-трик трикотаж.. Должно бекстрема и Уилсона прорвать жду 5 шайб у кэпс
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Osik92
Повезло сибирякам матчи утром у них а у нас глубокая ночь
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Osik92
Самое интересное пресное под утро
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9черное
Сегодня конкретно за Айвана Проворова!
+1
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Светлов
Ответ e1ther - e1ther
Let’s go caps!!! Надеюсь с утра услышать скулеж психолога)а не собачек)))
С Крещением друг!
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Георгий Яценко
Ответ IrbIS
cаша putinovi в ночь гордости выйдет в радужном и снова уедет на нуле, танкующие шикаго и монреаль закончились, вратарей не снимают, глоры уже задумались о преодолении психологически важной отметки в 35
А чем отметка в 35 психологически важна?? Я понимаю 30 важна или 50..
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Светлов
Ответ IrbIS
cаша putinovi в ночь гордости выйдет в радужном и снова уедет на нуле, танкующие шикаго и монреаль закончились, вратарей не снимают, глоры уже задумались о преодолении психологически важной отметки в 35
Плохим сложно
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Be1983kot18leta@gmail.com
Сегодня Даллас.В последней с ними игре еле вымучали, а последнюю игру Нью Джерси просто слили из-за усталости.
Будет непросто тем более победитель с большой вероятностью выиграет весь запад.Верю главным образом в Билла Феррела ,потом по убыванию в Макдональдс,усталость после б2б для Далласа и конечно же в боссов NHL.
Желаю чтобы все 👌
+1
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Светлов
Ответ Пинающий Достоинства
У Вашингтона начинается пора: впереди пять игр с Кайотами, Пингвинами, Листьями, Колорадо и Вегасом. В первом круге Столичные уступили им всем, причём ПТб и Жукам разгромно… Сейчас 4 матча ещё и на выезде, тут только на статистику Сани О. расчитывать стоит, он в гостях Король
Крещение друг!
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Светлов
Ответ Вадим Скорин
Интересно посмотреть на " Тампу ", вторая игра подряд, но капитан преодолел психологический рубеж в 500 шайб, капитан " Эдмонтона " тоже мечтает о победе, будет интересно. Капитан "Вашингтона " забил " Аризоне " в гостях 3 шайбы, меньше только " Сиэтлу ". 35 + все на месте, Овечкин забил 104 шайбы за 169 игр = 0.615 . Ближайший ориентир Брэндан Шэнахэн 105 шайб. Овечкин единственный кто забил 10 + шайб 29 - ти командам, за ним Брэндан Шэнахэн, Джо Сакик и Марианн Госса 28 командам. " Вашингтону " победить.
Плохи их внутренние дела! Уже всем сообщили!
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Светлов
Ответ Варлампий Варлампий
заканчивать пора Саше, как мешок на льду уже смотрится, ей-богу
Очень эффективен даже по вашему мнению!
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Светлов
Хороший день!
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Светлов
С Крещением!
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Alex Rastrelli
Сегодня будет дубль от Ови, Кэпс победит! Да будет так! ✌
+1
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+1
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Стэмкос наконец-то выбил 500! Осталось Васе сухарь сделать! За Тампу!
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Варлампий Варлампий
Ответ Melnikov1968
Александр, давай уже парочку отгрузи Аризоне.
заканчивать пора Саше, как мешок на льду уже смотрится, ей-богу
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-5
-5
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Суворов Антон
Ответ ogent
Не говори что мне делать, и я не скажу куда тебе идти.....Хотя тебе бесполезно что-либо объяснять!!!
Ты меня хоть из Черного списка достал)

Ты за Тампу! Яша Калифорнийский за Лос Анджелес!

Мы с вами не пересекаемся, что вы на Айлендерс нападаете?
0
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-2
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Суворов Антон
Ответ Фёдор Кузнецов
Это насколько Антоха и Фанат Ференцвароша неадекватные(а может и неадекватный) что из-за них весь сайт болеет против Айлендерс
Себя я оценивать не стану - со стороны виднее!

Но Фанат Ференцвароша, он то пишет правильные вещи..

Федор ты почитай, что пишут hhlg и Ижевский трубочист.. ) Их бы в Европе и США сразу санитары приняли! У них искажённая реальность..

Единственное соглашусь - я, Доктор, Фанат и ещё несколько пользователей - мы в оппозиции к Александру ПутинТим..

Потому они нас минусуют с нескольких аккаунтов! У hhlg их 4! Сам себе ставит плюсы - мне минусы)
И сидит радуется, что сам себе плюсов наставил.. Санитары.. Санитары по нему скучают..)
0
-7
-7
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hhlg
Ответ Фёдор Кузнецов
Это насколько Антоха и Фанат Ференцвароша неадекватные(а может и неадекватный) что из-за них весь сайт болеет против Айлендерс
Да брось, всем пофиг на Айлендерс, слишком незначительная тема ;)
+4
-1
+3
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ogent
Ответ Иван_Флягин
Нефть нашвыряет тампонам авоську.
Опять свистит......?
+2
0
+2
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Boser Bube
Ответ IrbIS
cаша putinovi в ночь гордости выйдет в радужном и снова уедет на нуле, танкующие шикаго и монреаль закончились, вратарей не снимают, глоры уже задумались о преодолении психологически важной отметки в 35
Главное, что он Хоу до нового года не обогнал и глорьё мэттьюса будут свидетелями его 70+ голов в этом сезоне, как ты и предрекала, бггг.
+2
0
+2
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ogent
Ответ Суворов Антон
Плохи наши дела огент.. Плохи.. Но ты лучше иди спать..!
Не говори что мне делать, и я не скажу куда тебе идти.....Хотя тебе бесполезно что-либо объяснять!!!
0
0
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Фёдор Кузнецов
Это насколько Антоха и Фанат Ференцвароша неадекватные(а может и неадекватный) что из-за них весь сайт болеет против Айлендерс
+4
-1
+3
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Суворов Антон
Яша Калифорнийский, радуется что схемы тренера Ламберта дали сбой, из-за большого количества травмированных..

Яша.. Мы соберёмся!

Айледерс не сдастся!
0
-4
-4
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Melnikov1968
Александр, давай уже парочку отгрузи Аризоне.
+2
0
+2
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