Финал КЧМ «Челси» – «ПСЖ» посетили 81 118 зрителей – это рекорд турнира
На финале КЧМ «Челси» – «ПСЖ» установлен рекорд посещаемости турнира.
«Челси» разгромил «Пари Сен-Жермен» (3:0) в решающем матче чемпионата мира среди клубов, проходившем в США.
Игра прошла на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Матч посетили 81 118 зрителей – это рекорд турнира.
Второй по популярности стала игра первого тура группового этапа между «ПСЖ» и «Атлетико» (80 619).
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт ФИФА
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