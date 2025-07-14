Финал КЧМ «Челси» – «ПСЖ» посетили 81 118 зрителей – это рекорд турнира

На финале КЧМ «Челси» – «ПСЖ» установлен рекорд посещаемости турнира.

«Челси » разгромил «Пари Сен-Жермен » (3:0) в решающем матче чемпионата мира среди клубов, проходившем в США.

Игра прошла на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Матч посетили 81 118 зрителей – это рекорд турнира.

Второй по популярности стала игра первого тура группового этапа между «ПСЖ» и «Атлетико» (80 619).