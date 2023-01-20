Овечкин против «Аризоны»: 6-й матч без голов из последних 7, 2 броска и «+1» за 17:54 при 5:24 в большинстве

Теги Вашингтон Аризона Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин остался без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной». 

«Вашингтон» обыграл «Койотис» (4:0). 

В активе россиянина 52 (30+22) очка в 48 матчах сезона. В последних 7 играх на счету второго снайпера в истории лиги 1 заброшенная шайба. 

Сегодня Овечкин (17:54, 5:24 – в большинстве, полезность «+1») нанес 2 броска в створ и допустил 1 потерю. 

11 комментариев

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ni
Строум и Обе Кубель - ну просто легендарные ассистенты. Гретцки и Торнтоны!
Саню по факту в 4-е перевели.
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Ivan Ivanych
Хоть духу отдохнуть даёт, молодец
+1
-1
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Михаил1970
Ответ vdvbill.e1.ru
Кончилась сказка
Вот и сказочке конец, а кто слушал - инагент)
0
-1
-1
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Samburskiy
Ответ vdvbill.e1.ru
Кончилась сказка
Що опять?
+5
-2
+3
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Дмитрий
Ответ Вадим Скорин
Вы наверно ошиблись, тут пишут про хоккей, про налоги это в финансовый вестник.
Нет, не ошибся. Фамилия же Овечкин указана. Это же тот Овечкин? Из путинтим?
+2
-5
-3
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Жесткий Костас
Всё понятно. Бомбардир от Бога, чо.
+2
-3
-1
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Кино Музыка
Ничего, он с крепкими нервами и умеет анализировать. Главное чтобы игра команды наладилась.
+1
-2
-1
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vdvbill.e1.ru
Кончилась сказка
+6
-6
0
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Вадим Скорин
Ответ Дмитрий
Зато исправно платит налоги, на которые делают хаймерсы, которые потом летят в путинтим💪🏻
Вы наверно ошиблись, тут пишут про хоккей, про налоги это в финансовый вестник.
+12
-1
+11
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zYwoo
Даже учитывая его 1 шайбу в последних 7 играх он все равно идет на сезон в 51+ шайбу в своем привычном графике 0,62 шайбы за игру. Просто невероятная статистика в 37 лет.
+13
-3
+10
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Дмитрий
Зато исправно платит налоги, на которые делают хаймерсы, которые потом летят в путинтим💪🏻
+7
-10
-3
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