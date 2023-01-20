Овечкин против «Аризоны»: 6-й матч без голов из последних 7, 2 броска и «+1» за 17:54 при 5:24 в большинстве
Александр Овечкин остался без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной».
«Вашингтон» обыграл «Койотис» (4:0).
В активе россиянина 52 (30+22) очка в 48 матчах сезона. В последних 7 играх на счету второго снайпера в истории лиги 1 заброшенная шайба.
Сегодня Овечкин (17:54, 5:24 – в большинстве, полезность «+1») нанес 2 броска в створ и допустил 1 потерю.
Саню по факту в 4-е перевели.