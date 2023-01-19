Форвард Криштиану Роналду сравнял счет в матче звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» с «ПСЖ».

37-летний португалец заработал пенальти на 32-й минуте товарищеской игры, получив кулаком по лицу от вратаря . Нападающий сам исполнил удар с точки.

Он пробил в правый от себя угол ворот. Голкипер прыгнул в том же направлении, но не сумел парировать.

Месси забил на 3-й минуте игры против Роналду и других звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»

Товарищеский матч. Месси с «ПСЖ» против Роналду и звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля». Лео забил на 3-й минуте – 1:0!