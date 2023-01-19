Роналду с пенальти забил «ПСЖ» в матче за команду звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду лига 1 Франция товарищеские матчи (клубы) Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Кейлор Навас Футбол

Форвард Криштиану Роналду сравнял счет в матче звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» с «ПСЖ».

37-летний португалец заработал пенальти на 32-й минуте товарищеской игры, получив кулаком по лицу от вратаря Кейлора Наваса. Нападающий сам исполнил удар с точки.

Он пробил в правый от себя угол ворот. Голкипер прыгнул в том же направлении, но не сумел парировать.

Месси забил на 3-й минуте игры против Роналду и других звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»

Товарищеский матч. Месси с «ПСЖ» против Роналду и звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля». Лео забил на 3-й минуте – 1:0!

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49 комментариев

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Sarumian
Ответ KiNG_K
Навас по самому красивому лицу заехал))
Отомстил за Руни !
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Frada Hanov
Ответ otchim kaloeda
Как символично.. Лео забивает с игры.. А Роналду с пенальти
Составы команд тоже символичны 🤔
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Майрамбек Абдыкадыров
Ответ otchim kaloeda
Как символично.. Лео забивает с игры.. А Роналду с пенальти
И с игры забил,дальше что?В пустые забил?Отскок?
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Ussaev M
Пеналду говорили они
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Дядя Артем
Ответ Фанат Аль-Насра
Смешной матч Игроки ПСЖ даже не вспотели Вроде все смеются и улыбаются ,а так всем понятно ,что это трындец карьере Роналду Даже уровень ФНЛ повыше будет
Ищи оправдания ,ищи
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_dxesz_
Ответ otchim kaloeda
Как символично.. Лео забивает с игры.. А Роналду с пенальти
Теперь какие отговорки будут?
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Arsenii Cherkasov
Ответ otchim kaloeda
Как символично.. Лео забивает с игры.. А Роналду с пенальти
Что ты там пердел про пенальти клоун?
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Remedy
Ответ Denis Fomin
Первый гол с пенки, символично!
А второй?)))
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Remedy
Ответ otchim kaloeda
Как символично.. Лео забивает с игры.. А Роналду с пенальти
Сейчас что скажешь?))
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_dxesz_
Ответ otchim kaloeda
Как символично.. Лео забивает с игры.. А Роналду с пенальти
Как символично теперь да? Роналду забивает с игры)
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Sickboy
Всё! Наконец-то! Отбил зарплату.
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они повсюду
Великий!!! 🐐🐐🐐
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Вечно в бане
Ответ Трескампеоне
У тебя уже скоро сначала плюсы будут появляться, а потом только сам комментарий))) Не страшно так палево крутить?)))
Да что он там с десятка акков накрутит)
Слёзы одни. Чем больше крутит, тем сильнее заминусуют потом все равно.
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Игорь Корнеев
Ответ otchim kaloeda
Как символично.. Лео забивает с игры.. А Роналду с пенальти
Уже с игры забил))))
+1
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AFRIKAN
Роналду лучший!!!!
Факт!!!
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Дмитрий Гудков
Ответ MiuAres
Какой канал показывает?
Bein sport2
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Мгер Цолакян
Ответ Arthurino
Так, за последние пару месяцев мы вдруг узнали, что пенальти это важная часть игры и их тоже нужно уметь реализовать, теперь ждем в комментариях экспертов, чтобы понять не поменялось ли ничего или пенки снова стали признаком слабых футболистов?
Умение реализовать пенальти - это один из навыков футболиста. Но когда это чуть ли не единственный навык, который игрок сохранил на топовом уровне, появляются вопросы.
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Raindrop Drop Top
Голевая машина, похоронил скейтеров, маэстро поставил точку в этой дуэли
+2
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Stivi M.D.
Ответ Arthurino
Так, за последние пару месяцев мы вдруг узнали, что пенальти это важная часть игры и их тоже нужно уметь реализовать, теперь ждем в комментариях экспертов, чтобы понять не поменялось ли ничего или пенки снова стали признаком слабых футболистов?
Прикинь, ничего не поменялось, с игры забить по-прежнему в разы сложнее чем с пенки🤡
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-1
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otchim kaloeda
Ответ King_X
😂😂😂 Весь ЧМ забивал и как-то никого не смущало Теперь снова вспомнили про пенки А так, Криш дико тяжелый, его еще 1 на 1 выводили, мяч обработать не получалось даж Форма нулевая
Нам с вами объяснят сейчас,как мы долеки от футбола
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-1
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6rpvsqvwtj
И тут коронный
0
-1
-1
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Большой Брат
Символично)
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-1
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MiuAres
Какой канал показывает?
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Moscwow
Ответ otchim kaloeda
Как символично.. Лео забивает с игры.. А Роналду с пенальти
Символичней было бы дать пробить Месси 5 пенок, как на чм
+2
-3
-1
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King_X
Ответ Arthurino
Так, за последние пару месяцев мы вдруг узнали, что пенальти это важная часть игры и их тоже нужно уметь реализовать, теперь ждем в комментариях экспертов, чтобы понять не поменялось ли ничего или пенки снова стали признаком слабых футболистов?
Уже пару недель как пенки снова стали зашкваром, хотя весь ЧМ они слово "пенальти" напрочь забыли и называли просто голом😂😂
+10
-5
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