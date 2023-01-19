Диана Дэвис и Глеб Смолкин осенью рассматривали вариант перехода в сборную Грузии (РИА Новости)

Теги сборная России танцы на льду переходы сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассматривали вариант продолжения карьеры в сборной Грузии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По информации агентства, разговоры о потенциальном переходе танцевального дуэта в Грузию велись осенью, но переговоры завершились неудачно.

В начале этой недели появилась новость о том, что Дэвис и Смолкин рассматривают возможность перехода в сборную Израиля. Летом сообщалось, что фигуристы могут перейти в команду США.

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?

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81 комментарий

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Lapo Elkann
Ответ Лена Самойлова
да хоть за сборную Новой Гвинеи, какая нам разница, лишь бы убрали из нашей сборной
А у вас есть сборная ? Танцы не будут даже на кубке первого. Танцы капут.
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Е...С
Ответ RS97
А вдруг обратно потребуют)
Обратно только с приплатой.
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filippa
пускай уже аплят куланибудь. пофигу
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Dmitry_1986
Вот не интересуюсь фигурным катанием от слова совсем, но даже мне уже надоели вечно мелькающие новости на спортсе про этих чудиков.То туда переходят, то сюда, уже куда нибудь перейдите наконец.
И судя по количеству комментариев и тем обсуждения в них, эта пара с точки зрения спорта, достижений всем до фонаря.
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Shveddka
Ой,я тоже «источник»…
Забияко залетела от Касаткиной,ну чесслово🤫
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Galyna Sokolova
Фигаро здесь, фигаро там)))
Никак не решат, к умным или красивым приткнуться
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Владимир
А что странного?
Грузия не чужая страна для Дианы Тутберидзе! 😁😁😁
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fewral
О, я писал, что это будет следующий вариант, а он оказывается уже был. Никому то они не нужны...Ну, ничего, ещё есть Казахстан, Армения, Азербайджан.
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Shveddka
Давайте сразу в Зимбабве.
Все эти никадывания вариантов уже выглядят как стёб
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Роман Журавский
Надо ещё в сборную Танзании попробовать, там конкуренция пониже
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oleg
От добра добра не ищут. Но я думаю африканская страна Сомали их возьмет.
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RWMen
Вот агенты и минусят, клоуны!)
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goshforever
Грузия, Израиль, США. Ромашку развели из-за не самой великой танцевальной пары. Пора уже перейти куда-то и прекратить эту пиар-возню.
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RWMen
На спортсе работает их агент, иначе не знаю, для чего постоянно пиарят данную парочку!
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Лена Самойлова
да хоть за сборную Новой Гвинеи, какая нам разница, лишь бы убрали из нашей сборной
А вам то что в сборной они или нет?
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Black&White
Ответ Галина Ратникова
Бедолага Дейв Лиз безуспешно пытается пристроить пару хоть куда-нибудь😂
Вроде маму не Дейв зовут 🤔
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Даня Чебыкин
Ответ Месси-мафия
Самое смешное, что их нигде так, как рос.федра грибовать не будут, соответственно, и никаких медалей международных, или принцип - главное участие?😁
Просто их спрашивают сразу "вы со своими грибами?". Ответ "нет" и от ворот поворот.
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Delirium
Ответ Fellina
И когда их уберут, вы будете спать спокойно?! Неужели это вас так волнует???
Я и сейчас сплю спокойно. Где и за кого выступают Девисы на мой сон не влияет никак. Лично я бы предпочел, чтобы они выступали за нас, или хотя-бы четко определились со своей спортивной судьбой. Вот этот вот медийный мусор вокруг них- следствие их собственного тихушничества и нежелания четко и публично озвучить свою позицию.
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Даня Чебыкин
Ответ Pennywise
Где факты-то? Ни США ни Израиль не подтвердили. Все на уровне балабольства одного известного недоблогера.
Потому что не нужны, вот и всё
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Даня Чебыкин
Ответ Юрий Ефимов
Проститутки какие-то...
Зато дешевые
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Даня Чебыкин
Мечутся как раненаяа в попу рысь. Или их мечут.
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Месси-мафия
Самое смешное, что их нигде так, как рос.федра грибовать не будут, соответственно, и никаких медалей международных, или принцип - главное участие?😁
+7
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smoky eyes
Ответ Shtirly
Если показывать нечего, остается только рассказывать... О Грузии, Израиле, Америке. Не важно о чем рассказать. Главное, чтобы пиар.. пиар... 😃
Так много стран, так много вариантов ярких заголовков)
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Hardy
Ответ Лена Самойлова
да хоть за сборную Новой Гвинеи, какая нам разница, лишь бы убрали из нашей сборной
Нашей сборной сейчас не существует, зачем нужна сборная без международных соревнований )
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smoky eyes
Можно попробовать еще в Канаду. И ФК в стране живо,, и Дюамель разорвет от злости.
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