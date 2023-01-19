Диана Дэвис и Глеб Смолкин осенью рассматривали вариант перехода в сборную Грузии (РИА Новости)

Российские фигуристы и рассматривали вариант продолжения карьеры в сборной Грузии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По информации агентства, разговоры о потенциальном переходе танцевального дуэта в Грузию велись осенью, но переговоры завершились неудачно.

В начале этой недели появилась новость о том, что Дэвис и Смолкин рассматривают возможность перехода в сборную Израиля. Летом сообщалось, что фигуристы могут перейти в команду США.

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?

Логика белого пальто заводит в тупик. Почему я не верил и не верю Дэвис и Смолкину