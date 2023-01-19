Диана Дэвис и Глеб Смолкин осенью рассматривали вариант перехода в сборную Грузии (РИА Новости)
Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассматривали вариант продолжения карьеры в сборной Грузии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
По информации агентства, разговоры о потенциальном переходе танцевального дуэта в Грузию велись осенью, но переговоры завершились неудачно.
В начале этой недели появилась новость о том, что Дэвис и Смолкин рассматривают возможность перехода в сборную Израиля. Летом сообщалось, что фигуристы могут перейти в команду США.
У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?
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И судя по количеству комментариев и тем обсуждения в них, эта пара с точки зрения спорта, достижений всем до фонаря.
Забияко залетела от Касаткиной,ну чесслово🤫
Никак не решат, к умным или красивым приткнуться
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Все эти никадывания вариантов уже выглядят как стёб