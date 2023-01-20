Холанд забил впервые за 4 матча – «Тоттенхэму». У него 22 гола в 18 играх за «Ман Сити» в АПЛ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Эрлинг Холанд Футбол

Нападающий Эрлинг Холанд прервал серию матчей без голов за «Манчестер Сити».

Форвард сравнял счет в игре против «Тоттенхэма» (2:2, второй тайм) в АПЛ.

Норвежец в последний раз до этого забивал в 2022 году – 31 декабря он поразил ворота «Эвертона» (1:1). Затем последовали три игры без голов – его худшая серия в сезоне.

Всего у Эрлинга 22 гола за 18 игр в чемпионате Англии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» – 2:2. Альварес и Холанд сравняли счет. Онлайн-трансляция

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bdh
Ответ KING_OF_RUSSIA
Кто говорит о кризисе нападающего? Ох уж выдумщики оппонирующие сами себе ради плюсов
Я подобные передёргивания тоже не люблю, но после прошлого матча реально было дофига заплюсованных комменов, мол, Холанд уже не тот. Ещё и обосновать пытались.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Nizovtsev
Ответ Ебздрогыч
Один гол за 4 матча - бревно переоцененное!
Так сдаёт с годами же, ну. Чего ты хочешь от него. Возраст
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KING_OF_RUSSIA
Ответ Игорь Назаренко
Какой же он стандарт задал, что люди на полном серьёзе говорят о кризисе нападающего, когда он не забил всего 3 игры подряд
Кто говорит о кризисе нападающего? Ох уж выдумщики оппонирующие сами себе ради плюсов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Felp
Справедливости ради, когда команда теряет в качестве ради вот таких голов одного игрока - это так себе история.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Кидалов
Ответ Игорь Назаренко
Какой же он стандарт задал, что люди на полном серьёзе говорят о кризисе нападающего, когда он не забил всего 3 игры подряд
Это не он задал, а месси с роналду . помню у роналду была безголевая серия 5 матчей где-то в 2012-2013 годах, тогда это было шок для болельщиков, никто не мог поверить в это и не понимали как так
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
marston
Ну на ком, как не на Ттх, статистику набивать. Куриный мешок для битья
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad Emelin
Лысый шарлатан перевернул игру с ног на голову!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Назаренко
Какой же он стандарт задал, что люди на полном серьёзе говорят о кризисе нападающего, когда он не забил всего 3 игры подряд
+32
-1
+31
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Ответ Ебздрогыч
Один гол за 4 матча - бревно переоцененное!
22 за 18)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Пеп конечно красавчик, дает кость обиженным им и тут же отбирает)
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Streetbor
вернулся с ЧМ))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Один гол за 4 матча - бревно переоцененное!
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ALMANAC
Уже хотелось писать как же хорош сегодня Тоттенхэм, редчайший случай притопить за них, польза для Арсенала. А нет, все встало на свои места…
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
3 матча не забивал, а статистика все равно просто космос. Ну а проводить весь сезон на одинаково высоком уровне без малейших просадок просто невозможно.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Судя по игре МС, ЛЧ опять в этом году мимо
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий