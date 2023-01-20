Холанд забил впервые за 4 матча – «Тоттенхэму». У него 22 гола в 18 играх за «Ман Сити» в АПЛ

Нападающий Эрлинг Холанд прервал серию матчей без голов за «Манчестер Сити».

Форвард сравнял счет в игре против «Тоттенхэма» (2:2, второй тайм) в .

Норвежец в последний раз до этого забивал в 2022 году – 31 декабря он поразил ворота «Эвертона» (1:1). Затем последовали три игры без голов – его худшая серия в сезоне.

Всего у Эрлинга 22 гола за 18 игр в чемпионате Англии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» – 2:2. Альварес и Холанд сравняли счет. Онлайн-трансляция