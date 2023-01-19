Роналду, Месси, Неймара и Мбаппе заменили на 61-й минуте матча «ПСЖ» против звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»
Нападающий Криштиану Роналду не доиграл матч звезд «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра» с «ПСЖ».
Форвард был заменен на 61-й минуте товарищеской игры, в которой он отметился дублем.
Парижане произвели ряд замен в это время. Поле покинули все футболиста линии атаки – Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.
Товарищеский матч. Месси с «ПСЖ» против Роналду и звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» – 3:4! Мбаппе забил с пенальти
Ровно минуту посмотрел)
Тем более, много где этот матч анонсировался как последняя встреча Месси и Роналду.