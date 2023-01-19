Роналду, Месси, Неймара и Мбаппе заменили на 61-й минуте матча «ПСЖ» против звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»

Нападающий Криштиану Роналду не доиграл матч звезд «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра» с «ПСЖ».

Форвард был заменен на 61-й минуте товарищеской игры, в которой он отметился дублем.

Парижане произвели ряд замен в это время. Поле покинули все футболиста линии атаки – , и .

Товарищеский матч. Месси с «ПСЖ» против Роналду и звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» – 3:4! Мбаппе забил с пенальти