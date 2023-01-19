Роналду, Месси, Неймара и Мбаппе заменили на 61-й минуте матча «ПСЖ» против звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция товарищеские матчи (клубы) Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Килиан Мбаппе Футбол

Нападающий Криштиану Роналду не доиграл матч звезд «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра» с «ПСЖ».

Форвард был заменен на 61-й минуте товарищеской игры, в которой он отметился дублем.

Парижане произвели ряд замен в это время. Поле покинули все футболиста линии атаки – Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

Товарищеский матч. Месси с «ПСЖ» против Роналду и звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» – 3:4! Мбаппе забил с пенальти

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Олегович
Да, вовремя я включил трансляцию))
Ровно минуту посмотрел)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sheikh_111
Жаль, что Ней так и не забил, ушли бы все с голами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Еще скажут, что матч не цирк)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OneMind
"Мужики, хорош, там на стол уже накрыли!"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VERBLYUD
Роналду, Месси, Неймара и Мбаппе в фильме "Что тут делает Роналду?"
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Ответ Блуждающий странник
Да у них по контракту скорее всего прописано, что звезды ПСЖ должны сыграть не меньше 60 минут. 60 отыграли и сразу всех сняли
Так и есть.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
Лучше бы сделали так, что во втором тайме Месси играет за сборную Аль-Насра с Роналду. Игроки ПСЖ дали бы ему выкатить Рону на пустые, было бы реально угарно и запомнилось бы на всю жизнь
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ма Из
Денег хватило только на час
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Этот Райола хочет денег
Ответ Ебздрогыч
Звезды на час!
👍😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Этот товарищеский матч - это были проводы Португальца7 на пенсию из европейского футбола.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Жаль Гризман не в Псж, он бы вышел только наоборот )))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
Ответ bulldozer
И стоило ли устраивать это шоу за такие большие деньги, чтобы убрать главных звезд после часа игры? Тем более, много где этот матч анонсировался как последняя встреча Месси и Роналду.
Да у них по контракту скорее всего прописано, что звезды ПСЖ должны сыграть не меньше 60 минут. 60 отыграли и сразу всех сняли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Faulheit
Ответ Arman FCSM
И болельщики на стадионе такие: ну, пожалуй, и мы почапали
Должны требовать 1/3 от суммы билета за такую подставу)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
И практически сразу все выключили телевизоры и трансляции)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ bulldozer
И стоило ли устраивать это шоу за такие большие деньги, чтобы убрать главных звезд после часа игры? Тем более, много где этот матч анонсировался как последняя встреча Месси и Роналду.
Причем ладно Месси играть еще в топ чемпионате и ЛЧ, а вот гастролера который считай весь сезон отдыхает, могли бы и на весь матч оставить:)
+3
-10
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Ответ bulldozer
И стоило ли устраивать это шоу за такие большие деньги, чтобы убрать главных звезд после часа игры? Тем более, много где этот матч анонсировался как последняя встреча Месси и Роналду.
Для псж важнее сохранить им свежесть, чем ещё пол часа для публики
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bulldozer
И стоило ли устраивать это шоу за такие большие деньги, чтобы убрать главных звезд после часа игры?

Тем более, много где этот матч анонсировался как последняя встреча Месси и Роналду.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Это как с Гризманом в Атлетико, только наоборот
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arman FCSM
И болельщики на стадионе такие: ну, пожалуй, и мы почапали
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
evil
Сейчас Кришти психанёт, разнесёт раздевалку
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Звезды на час!
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Договорняк для Кринжа 👍🏿
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий