«ПСЖ» не смог выиграть все пять турниров сезона, уступив «Челси» в финале КЧМ
«ПСЖ» не смог выиграть все пять турниров сезона.
Парижане разгромно уступили «Челси» в финале клубного чемпионата мира со счетом 0:3.
Ранее команда Луиса Энрике выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также победила в Лиге чемпионов.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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