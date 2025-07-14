«ПСЖ» не смог выиграть все пять турниров сезона, уступив «Челси» в финале КЧМ

«ПСЖ» не смог выиграть все пять турниров сезона.

Парижане разгромно уступили «Челси » в финале клубного чемпионата мира со счетом 0:3.

Ранее команда Луиса Энрике выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также победила в Лиге чемпионов.