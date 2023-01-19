РПЛ – 80-я в рейтинге лиг от IFFHS в 2022-м, ниже Украины, Беларуси и Замбии. Чемпионат Бразилии – 1-й, АПЛ – 2-я, Ла Лига -3-я
IFFHS опубликовала ежегодный рейтинг национальных чемпионатов.
Лучшей лигой в мире Международная федерация футбольной истории и статистики назвала чемпионат Бразилии. Второе место в рейтинге занимает АПЛ, третье – Ла Лига.
Мир РПЛ в рейтинге 2022 года опустилась с 36-й позиции на 80-ю.
Рейтинг национальных чемпионатов IFFHS
1. Бразилия (1181 очко);
2. Англия (1086);
3. Испания (967,5);
4. Германия (921,5);
5. Италия (866);
6. Франция (855);
7. Португалия (853,25);
8. Нидерланды (808,75);
9. Аргентина (798,5);
10. Парагвай (701)
…
41. Азербайджан (349,25);
…
46. Латвия (332);
…
51. Литва (322,5);
…
55. Армения (300,5);
56. Косово (300);
57. Узбекистан (297);
…
64. Грузия (274);
…
70. Молдова (259);
…
73. Украина (256);
…
78. Беларусь (242,5);
79. Замбия (239,25);
80. Россия (223).
Чисто по статистической методике, где будет вес матчей, будем на дне.
IFFHS: РПЛ ниже Замбии - двуличные персонажи считают рейтинги IFFHS бредом