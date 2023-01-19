РПЛ – 80-я в рейтинге лиг от IFFHS в 2022-м, ниже Украины, Беларуси и Замбии. Чемпионат Бразилии – 1-й, АПЛ – 2-я, Ла Лига -3-я

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IFFHS опубликовала ежегодный рейтинг национальных чемпионатов.

Лучшей лигой в мире Международная федерация футбольной истории и статистики назвала чемпионат Бразилии. Второе место в рейтинге занимает АПЛ, третье – Ла Лига.

Мир РПЛ в рейтинге 2022 года опустилась с 36-й позиции на 80-ю.

Рейтинг национальных чемпионатов IFFHS

1. Бразилия (1181 очко);

2. Англия (1086);

3. Испания (967,5);

4. Германия (921,5);

5. Италия (866);

6. Франция (855);

7. Португалия (853,25);

8. Нидерланды (808,75);

9. Аргентина (798,5);

10. Парагвай (701)

41. Азербайджан (349,25);

46. Латвия (332);

51. Литва (322,5);

55. Армения (300,5);

56. Косово (300);

57. Узбекистан (297);

64. Грузия (274);

70. Молдова (259);

73. Украина (256);

78. Беларусь (242,5);

79. Замбия (239,25);

80. Россия (223).

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41 комментарий

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savik-A.M.
Ответ Gari Voter come back...
сколько в чемпионате Молдавии игроков уровня Малкома,Кордобы,Промеса? как они могут быть выше РПЛ?
Ради прикола зашёл на трансфермаркт , они оценивают весь чемпиона Молдовы в 31 млн. евро а Малкольма в 24 )
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Heisenberg
Как подсчитывались очки? Полагаю они знакомы с Уолтером Уайтом, раз их так "штырит".
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Ярик01
А какие. В еврокубках не играем, там были на 19ом месте, сборная, составленная из игроков чемпионата за год играла вничью с азиатскими грандами.
Чисто по статистической методике, где будет вес матчей, будем на дне.
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dem
Безумие какое то!
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Данила Вишневский
Ответ Блуждающий странник
Лучшая лига бразильская? Ахаха. Там Бернли из Чемпионшипа бы первое место занимал. Не говоря о том как низко украинский и российский чемпы, какая Литва и Латвия, какой Парагвай. Наркоманский рейтинг
Ну глянь парагвайские клубы в Либертадорес играют
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SlevinKelevra8
Ерунда какая-то. россия по любому выше Замбии.
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Макс Шева
Литва, Латвия- это которые радуются проходу в группу Еврокубка буд то у них провели ЧМ? Грамотный рейтинг для овощей .
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savik-A.M.
Ответ Блуждающий странник
Лучшая лига бразильская? Ахаха. Там Бернли из Чемпионшипа бы первое место занимал. Не говоря о том как низко украинский и российский чемпы, какая Литва и Латвия, какой Парагвай. Наркоманский рейтинг
Да там бы Бернли в первое трансферное окно всех бы лидеров конкурентов выкупило )))
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napoli_14
В IFFHS явно что-то потребляют, у них вечно рейтинги какие-то странные.
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Леха Гибкий
Лига КОСОВО рпл и упл ахаха
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Russ Ivan
Парагвай выше Бельгии и Швейцарии?? Ну-ну, дальше можно не смотреть...
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Sevuska
Короче ниже городской канализации 😟
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Alex Miheev
Клоуны
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Xm.md
IFFHS: Месси лучший - двуличные персонажи ликуют
IFFHS: РПЛ ниже Замбии - двуличные персонажи считают рейтинги IFFHS бредом
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Тимур Мударисов
Ответ Блуждающий странник
Лучшая лига бразильская? Ахаха. Там Бернли из Чемпионшипа бы первое место занимал. Не говоря о том как низко украинский и российский чемпы, какая Литва и Латвия, какой Парагвай. Наркоманский рейтинг
Наверное рейтинг составлен по тому, сколько людей из этой лиги потом востребованы где-то. Иначе у меня нет идей почему так.
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corazón blanco
Бразильские клубы - это конечно кузницы талантов, но силу чемпионата он никак не определяет.
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Михаил1970
Ответ SCHOKKKK
Спасибо ВВП за стабильность 👍
По валовому внутреннему продукту РПЛ еще ниже.
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Bartez1986
Можно всяко относиться к нашей лиге, но рейтинг максимально неадекватный
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Gari Voter come back...
сколько в чемпионате Молдавии игроков уровня Малкома,Кордобы,Промеса? как они могут быть выше РПЛ?
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Великий Алонсо
Что это за блевотина??
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Максим Τихонов
Я понимаю, что РПЛ и не должно было быть в десятке. Но 80 место.. повестка что ты делаешь? Чемпионат Замбии, Молдовы, Косово (есть такая страна?), прибалтийских стран и т.п. выше, вы серьезно?))
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Алексей Гусев
бред полнейший все эти рейтинги этой псевдофутбольной организации...
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prist
Этот рейтинг и эта федерация - две шляпы!
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SCHOKKKK
Спасибо ВВП за стабильность 👍
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Artexxxa
Мы в Топ -80
0
-2
-2
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