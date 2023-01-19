РПЛ – 80-я в рейтинге лиг от IFFHS в 2022-м, ниже Украины, Беларуси и Замбии. Чемпионат Бразилии – 1-й, АПЛ – 2-я, Ла Лига -3-я

IFFHS опубликовала ежегодный рейтинг национальных чемпионатов.

Лучшей лигой в мире Международная федерация футбольной истории и статистики назвала чемпионат Бразилии. Второе место в рейтинге занимает , третье – .

Мир в рейтинге 2022 года опустилась с 36-й позиции на 80-ю.

Рейтинг национальных чемпионатов IFFHS

1. Бразилия (1181 очко);

2. Англия (1086);

3. Испания (967,5);

4. Германия (921,5);

5. Италия (866);

6. Франция (855);

7. Португалия (853,25);

8. Нидерланды (808,75);

9. Аргентина (798,5);

10. Парагвай (701)

…

41. Азербайджан (349,25);

…

46. Латвия (332);

…

51. Литва (322,5);

…

55. Армения (300,5);

56. Косово (300);

57. Узбекистан (297);

…

64. Грузия (274);

…

70. Молдова (259);

…

73. Украина (256);

…

78. Беларусь (242,5);

79. Замбия (239,25);

80. Россия (223).