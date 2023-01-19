«Бавария» объявила о трансфере Зоммера из «Гладбаха»

« » объявила о трансфере из « » Менхенгладбах.

34-летний вратарь подписал с клубом контракт до июня 2025 года.

На решение подписать Зоммера повлияла травма , из-за которой он не сможет сыграть до конца текущего сезона.

Как сообщает журналист Sky Sport Торбен Хоффманн, Зоммер присутствовал на заключительной тренировке «Баварии» перед выездным матчем с «РБ Лейпциг» в Бундеслиге, который пройдет в пятницу, 20 января.

Фото: twitter.com/FCBayern