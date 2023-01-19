«Бавария» объявила о трансфере Зоммера из «Гладбаха»

Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах Мануэль Нойер бундеслига Германия трансферы Ян Зоммер Футбол

«Бавария» объявила о трансфере Яна Зоммера из «Боруссии» Менхенгладбах.

34-летний вратарь подписал с клубом контракт до июня 2025 года.

На решение подписать Зоммера повлияла травма Мануэля Нойера, из-за которой он не сможет сыграть до конца текущего сезона.

Как сообщает журналист Sky Sport Торбен Хоффманн, Зоммер присутствовал на заключительной тренировке «Баварии» перед выездным матчем с «РБ Лейпциг» в Бундеслиге, который пройдет в пятницу, 20 января.

Фото: twitter.com/FCBayern

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27 комментариев

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Артём Сергеев
Ответ Злобный Конь
Нойер может искать новый клуб.
Он наверное останется в структуре Баварии,я так думаю
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Alex_msk
У Нойера будет прощальный матч?
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Михаил Савченко
Помню как он тащил в матче Испания-Швейцария на Евро, повезло увидеть вживую
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Злобный Конь
Нойер может искать новый клуб.
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Arty K.
Старая-добрая схема Баварии! Одобряем.
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Elkorazon01
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Устали отхватывать от БМ и решили по старой схеме
Кони в л/ч от всех отхватывают) даркинфеев даже рекорд установил) смысл им кого то покупать ? 😂
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corazón blanco
Рад за него, заслужил поднять над головой пару трофеев перед завершением своей карьеры!
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Артём Сергеев
Хорошо сработали,всем сторонам всего хорошего в конце сезона)
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шампион
Бавария любит вратарей-шоуменов. Олли Кан, Нойер...Зоммер вполне вписывается.
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Lukas Gamardjobas
Ну ноер уже старый,а зоммер ещё поиграет так что думаю ПСЖ они натянут
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romanisti89
Лаймер, Зоммер... Бавария опять купила Бундеслигу
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Bulat89
Ответ Константин Федяев
А за сколько они его купили? Почему не написали?
8 млн,на трансфермарк стоит 5.
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кuraakula belov
Очень засиделся в Гладбахе. Что там ловить 9 лет, ни заработать особо ни трофеи не зацепить. Смысл был в 17 и тем более в 19 контракт продлевать?
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Собака-буддист
Ожидаемо нужный трансфер для баварии
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j30
а какой смысл от псж они все равно вылетят кто бы не был на воротах , а бундеслигу они и с сарром на воротах выиграют
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Alda
А если Менхенглпдбах в тройке будет, то Зоммер две медали получит или как это работает?
+3
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Мальчик Весёлый
Также Месси в ЛЧ: наконец-то достойный соперник
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Константин Федяев
А за сколько они его купили? Почему не написали?
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And Justice for All
Можно сказать, купили 3-5 очка, которые Бавария стабильно теряет у Боруссии М во многом благодаря куражной игре Зоммера)
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Владислав Караваев
Ля какой довольный
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Никита Самарин
Под конец карьеры решил пару трофейчиков выиграть. (¬‿¬)
+6
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Яков Колесников
Трепещи ПСЖ
+4
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Юрий Волегов
Ну, все теперь гладбах будет проще обыграть)
0
-1
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Дмитрий Турецкий
Удачи! Заслужил перейти в топ-клуб
+9
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Устали отхватывать от БМ и решили по старой схеме
+49
-10
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