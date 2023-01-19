«Бавария» объявила о трансфере Зоммера из «Гладбаха»
«Бавария» объявила о трансфере Яна Зоммера из «Боруссии» Менхенгладбах.
34-летний вратарь подписал с клубом контракт до июня 2025 года.
На решение подписать Зоммера повлияла травма Мануэля Нойера, из-за которой он не сможет сыграть до конца текущего сезона.
Как сообщает журналист Sky Sport Торбен Хоффманн, Зоммер присутствовал на заключительной тренировке «Баварии» перед выездным матчем с «РБ Лейпциг» в Бундеслиге, который пройдет в пятницу, 20 января.
Фото: twitter.com/FCBayern
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