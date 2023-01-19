Роналду сделал дубль в матче с «ПСЖ» за команду звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду лига 1 Франция товарищеские матчи (клубы) высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Форвард Криштиану Роналду сделал дубль в матче звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» с «ПСЖ».

На 34-й минуте 37-летний португалец реализовал пенальти, который сам заработал. А в добавленное к первому тайму время забил с игры.

После первого тайма счет в матче 2:2. Это первый матч Роналду в Саудовской Аравии после перехода в «Аль-Наср» этой зимой.

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62 комментария

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Tirkesh Annamyradow
Желаем .! Дальнейшем Роналду пусть у тебя все будет на 100% . А то у многих горит где надо. CR7 перед заслуженный мастер
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Tirkesh Annamyradow
Молодцы кто ценят и Роналду и Месси. Но одно но хватить ныть. Роналду играл против ПСЖ и показал себя блестяще. Если бы он не забилбы гол то вы сказали вот он... ляляя...маляля... Так что молчите Роналду он игрок который в одиночке справляется против футбола.
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Oleg
Ответ MajestySport
Последние два матча Роналду против Месси, 2 игры, голы 4-1 в пользу Роналду
У меня вопрос, фанаты роналду на полном серьезе обсуждают этот матч и считают статистику?)))
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Oleg
Ответ Дженнифер Коннелли
В очередной раз убеждаюсь,что эту машину7,некоторые недотренеры просто неправильно использовали! Величайший футболист современности вновь показал свою мощь против галактического ПСЖ
Он не величайший даже в поколении, не надо себя обманывать)))
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Александр Гуреу
Ответ Фанат спорта01
После гола Месси все начали стебяться над Роналду,и восхвалять Лео. А как только Роналду забил 2,сразу матч куплен)))
Приходи один..... И мы одни будем)
Ножи не бери, у нас будут 😅
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Michael_the_creator
Машина 💪💪💪
Хейтеры - вы не готовы 🤡
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predMBAPPE
Ответ Фанат спорта01
После гола Месси все начали стебяться над Роналду,и восхвалять Лео. А как только Роналду забил 2,сразу матч куплен)))
Ну как бы так и есть, отыграли, спасибо, держите 10млн евро)
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ригобер ЧМО
Ответ Arthurino
Детям нужна пища для срачей, это смысл их существования на этом сайте. И это еще ригоберка сегодня пораньше лег спать, чтобы завтра на первый урок не опоздать
Нет он просто переживает...я сегодня навестил его маму
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Дженнифер Коннелли
В очередной раз убеждаюсь,что эту машину7,некоторые недотренеры просто неправильно использовали! Величайший футболист современности вновь показал свою мощь против галактического ПСЖ
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Vlad Cojocaru
Рамос по старой дружбе или по договору перед матчем гол подарил.
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AnMe
Жаль что Лео отдал оба пенальти. Сделал бы дубль, оставив хотя бы один, чтобы полыхало у хейтеров, а то только этим себя утешают 😁
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Lionel Van Damme
Месси ходит всю игру ржет… Рон прям с веной на лбу… зачем так напрягаться?
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Михаил Полковников
Защ в эпизоде со вторым голом конечно знатно оподливился. Был бы это РПЛ, сочли бы за договорной матч
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gPk
Ответ Фанат спорта01
После гола Месси все начали стебяться над Роналду,и восхвалять Лео. А как только Роналду забил 2,сразу матч куплен)))
Ничего не куплено. Обычный матч где Месси отдал 2 пенальти партнёрам по команде:)
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Decard Show
Как же велик Криштиану
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gPk
Месси отдаёт пенальти игрокам по команде.
Роналду по классике шакалит пенальти для статистики. Классика
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Айлин 1990
Ответ Великий Алонсо
Бог футбола 🙏.
Вот за это и Бог унижает роналду.
Так как такие как ты его считают Богом.
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Алекс0010
Ответ Фанат спорта01
После гола Месси все начали стебяться над Роналду,и восхвалять Лео. А как только Роналду забил 2,сразу матч куплен)))
Ну смотря какие голы у рона оооочень сомнительно
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-1
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brt202
а сколько он сможет теперь в чемпионате пердяевки забить?
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Александр Г.
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий удален пользователем
Так что месси показал. 5 пенок забил?
+7
-7
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Direct free kick
Возвращение короля
+4
-7
-3
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Ros Denta
Ответ Arthurino
Детям нужна пища для срачей, это смысл их существования на этом сайте. И это еще ригоберка сегодня пораньше лег спать, чтобы завтра на первый урок не опоздать
Он сколько лет уже учится в школе? Специально на второй год остаётся или что?😁😁
+5
-1
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Ришад Хайруллин
Ответ Qotik
Рон доказал, что он в порядке. Очень жаль, что ушёл из Европы, мог бы ещё играть и играть.
Ты судишь по товарнику который арабы устроили шоу, на ЧМ и мю был видно как он в порядке
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-4
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LiNE LiNE
Ответ Qotik
Рон доказал, что он в порядке. Очень жаль, что ушёл из Европы, мог бы ещё играть и играть.
Эта игра нечего не решает,это договорные матчи,
+5
-2
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XavIniesta2008-2015
Ахахахаххахк типичный Рамос
+6
-2
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