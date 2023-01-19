Форвард Криштиану Роналду сделал дубль в матче звезд « » и « » с « ».

На 34-й минуте 37-летний португалец реализовал пенальти, который сам заработал. А в добавленное к первому тайму время забил с игры.

После первого тайма счет в матче 2:2. Это первый матч Роналду в Саудовской Аравии после перехода в «Аль-Наср» этой зимой.