Роналду сделал дубль в матче с «ПСЖ» за команду звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»
Форвард Криштиану Роналду сделал дубль в матче звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» с «ПСЖ».
На 34-й минуте 37-летний португалец реализовал пенальти, который сам заработал. А в добавленное к первому тайму время забил с игры.
После первого тайма счет в матче 2:2. Это первый матч Роналду в Саудовской Аравии после перехода в «Аль-Наср» этой зимой.
Ножи не бери, у нас будут 😅
Хейтеры - вы не готовы 🤡
Роналду по классике шакалит пенальти для статистики. Классика
Так как такие как ты его считают Богом.