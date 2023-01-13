«Барса» в финале Суперкубка Испании, «Челси» снова проиграл, 300 млн долларов в год для Месси в Саудовской Аравии, призы от ФИФА и другие новости утра

1. «Барселона» прошла «Бетис» в полуфинале Суперкубка Испании (2:2, по пенальти – 4:2) и разыграет трофей с «Реалом» 15 января.

2. «Челси» в гостях проиграл «Фулхэму» (1:2) в перенесенном матче 7-го тура АПЛ. Команда Грэма Поттера в крутом пике – 3 поражения подряд и 6 в 8 последних матчах. Антигероем матча стал Жоау Феликс – португалец умудрился заработать прямую красную карточку в дебютной игре за «синих».

3. Кажется, «Аль-Хилаль» хочет подписать Месси и готов предложить ему 300 млн долларов в год. Это главный соперник «Аль-Насра» Роналду. Пока же Лео догнал Криштиану по голам за клубы из топ-5 лиг (у них – по 696), проведя на 87 матчей меньше.

4. НХЛ. «Тампа» обыграла «Ванкувер» (5:4), Кучеров набрал 2 (1+1) очка. «Миннесота» была сильнее «Айлендерс» (3:1), Капризов набрал 2 (1+1) очка. Еще один российский вратарь дебютировал в НХЛ – Ярослав Аскаров впервые сыграл за «Нэшвилл», пропустив 4 шайбы от «Монреаля» (3:4). Все результаты дня – здесь.

5. ФИФА назвала претендентов на премию The Best. Месси, Мбаппе, Бензема, Холанд, Левандовски, Салах – среди номинатов на приз игроку года. Анчелотти, Гвардиола, Скалони, Дешам и Реграги номинированы на приз лучшему тренеру. Куртуа, Мартинес, Буну, Алиссон и Эдерсон претендуют на приз лучшему вратарю. Мбаппе, Ришарлисон, Тео и Балотелли – претенденты на приз за лучший гол.

6. Терентьев победил в классическом спринте на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре, Большунов – 2-й, Коростелев – 4-й. Непряева выиграла у женщин, Фалеева – 2-я, Соболева – 3-я.

7. НБА. Во встрече лидеров Восточной конференции «Бруклин» на своей арене уступил «Бостону» и другие результаты.

8. Поварницын выиграл спринтерскую гонку на 5-м этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске, Пащенко – 2-й, Каюмов – 3-й, Халили – 14-й, Елисеев – 15-й. Носкова победила у женщин, Довгая – 2-я, Куклина – 3-я, Сливко – 5-я, Гореева – 6-я.

Виттоцци победила в индивидуальной гонке на 5-м этапе Кубка мира в Рупольдинге, Жанмонно – 2-я, Симон – 3-я, Эльвира Оберг – 6-я.

9. «Торпедо» обыграло «Сочи» в овертайме в Фонбет чемпионате КХЛ, «Металлург» уступил «Адмиралу», ЦСКА забил 5 голов «Барысу» в гостях. «Сочи» установил антирекорд по поражениям в чемпионатах России, проиграв 21 матч подряд.

10. Медведев попал в четверть с Надалем на Australian Open, Рублев стартует против Тима и попал в четверть с Джоковичем. Касаткина в первом круге сыграет с Грачевой, Кудерметова – с Заневской, Павлюченкова – с Джорджи.

11. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заболел за неделю до госпитализации. Он выступал в шоу с температурой 38,4 и нырял в прорубь вместо традиционного лечения, но это не точно. Состояние фигуриста остается тяжелым, но стабилизировалось.

12. Певица Шакира выпустила песню о расставании с Пике: «Ты променял Ferrari на Renault. Такая волчица, как я, не для таких, как ты».

13. Российский метатель молота Сергей Литвинов, признавшийся в употреблении допинга, дисквалифицирован на 2 года и лишен бронзы ЧЕ-2014.

14. Команду экс-президента «Барселоны» Бартомеу подозревают в сливе контрактов игроков. Глава юридического отдела писал, что Месси – «карлик на гормонах» и «канализационная крыса», а Пике – «беспринципный сын шлюхи».

15. Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина перенесла инфаркт. Ее состояние стабильное.

16. Российский тяжеловес Али Исаев будет выступать в Bellator под флагом Азербайджана: «Выбора не было».

Дакар-2023. Этап 11. Четвертая победа Леба подряд, ван ден Бринк почти догнал ван Кастерена в классе грузовиков.

Цитаты дня:

Шмурнов об Овечкине: «Я и Роналду с Надалем не переношу, при чем тут величие? Гретцки ему не конкурент как снайпер, в хоккее это узкопрофильная история»

Виктор Гончаренко: «Не могу представить, что мы можем быть врагами с украинским народом. Это ненормально. Хочется, чтобы все закончилось»

Губерниев о Ростовцеве: «Попытка рейдерского захвата должности главного тренера не удалась. СБР теперь мои кумиры»

Елена Вяльбе: «Очень положительно отношусь к СССР. Мне хотелось бы, чтобы многое вернулось из того времени»

Российский легкоатлет Сергей Литвинов: «Я принимал допинг в 2012-м и получил выгоду от системы сокрытия»

Тарасова о том, что Валиеву признали спортсменом года по опросу ВЦИОМ: «Согласна. Камила настрадалась»

Кузнецов о Семаке в «Зените»: «Другой бы выиграл столько же с такими футболистами»