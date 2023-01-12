Состояние Романа Костомарова остается тяжелым, но стабилизировалось (ТАСС)

Олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду Роман Костомаров по-прежнему находится в тяжелом состоянии, но его удалось стабилизировать.

Об этом сообщает со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Глобальных изменений нет, но состояние более-менее стабилизировали», – сказал собеседник агентства.

10 января Костомаров был госпитализирован. Сообщалось, что у него левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом B; фигурист находится на ИВЛ и процедуре искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?