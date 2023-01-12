Российский легкоатлет Сергей Литвинов: «Я принимал допинг в 2012-м и получил выгоду от системы сокрытия»

Российский легкоатлет Сергей Литвинов признался, что употреблял допинг во время подготовки к отбору на Олимпиаду-2012 в .

Литвинов – бронзовый призер чемпионата Европы-2014 в метании молота, чемпион России 2013 года, сын олимпийского чемпиона Сеула-1988 Сергея Литвинова-старшего.

«Я принимал допинг в 2012-м и получил выгоду от системы сокрытия (допинга) в России.

В 2012-м с конца апреля по конец мая я принимал туринабол и оксандролон.

До этого в феврале у меня был бросок на 79 м, с допингом я улучшил результат почти на два метра. Молот летел дальше без хорошего самочувствия или хорошей техники. Тогда я чувствовал, что это неправильно. Я растерял все ощущение техники, над которой так усердно работал до этого, а молот летел дальше.

Я не попал в олимпийскую сборную в 2012-м, потому что сделал три броска со штрафом в квалификационный день чемпионата России.

После того года я ничего не принимал, потому что понял, что это не тот спорт, который я люблю. Моя мотивация в спорте заключалась в том, чтобы становиться лучше и совершенствоваться в этой очень сложной технической дисциплине. Я интересовался методами тренировок, техники и психологии этого вида спорта. Улучшение результата без прогресса в этих трех аспектах, но с допингом – не приносит удовольствия и не имеет смысла.

В то время федерация оказывала на меня давление, но в конце концов это было мое решение и моя вина.

Когда начался российский допинговый скандал, я изо всех сил пытался улучшить ситуацию в моей стране, создавал антидопинговые сообщества, помогал в расследованиях – таких, какие проводил .

В последние месяцы я передал все детали моего дела в (орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике). Я хочу извиниться перед легкоатлетическим сообществом», – написал Литвинов.

«В любом случае хорошо, что все вскрылось». Переживания «чистого» (или нет?) легкоатлета