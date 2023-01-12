Российский легкоатлет Сергей Литвинов: «Я принимал допинг в 2012-м и получил выгоду от системы сокрытия»

Теги метания допинг сборная России Лондон-2012 Хайо Зеппельт Сергей Литвинов AIU Легкая атлетика

Российский легкоатлет Сергей Литвинов признался, что употреблял допинг во время подготовки к отбору на Олимпиаду-2012 в Лондоне.

Литвинов – бронзовый призер чемпионата Европы-2014 в метании молота, чемпион России 2013 года, сын олимпийского чемпиона Сеула-1988 Сергея Литвинова-старшего.

«Я принимал допинг в 2012-м и получил выгоду от системы сокрытия (допинга) в России.

В 2012-м с конца апреля по конец мая я принимал туринабол и оксандролон.

До этого в феврале у меня был бросок на 79 м, с допингом я улучшил результат почти на два метра. Молот летел дальше без хорошего самочувствия или хорошей техники. Тогда я чувствовал, что это неправильно. Я растерял все ощущение техники, над которой так усердно работал до этого, а молот летел дальше.

Я не попал в олимпийскую сборную в 2012-м, потому что сделал три броска со штрафом в квалификационный день чемпионата России.

После того года я ничего не принимал, потому что понял, что это не тот спорт, который я люблю. Моя мотивация в спорте заключалась в том, чтобы становиться лучше и совершенствоваться в этой очень сложной технической дисциплине. Я интересовался методами тренировок, техники и психологии этого вида спорта. Улучшение результата без прогресса в этих трех аспектах, но с допингом – не приносит удовольствия и не имеет смысла.

В то время федерация оказывала на меня давление, но в конце концов это было мое решение и моя вина.

Когда начался российский допинговый скандал, я изо всех сил пытался улучшить ситуацию в моей стране, создавал антидопинговые сообщества, помогал в расследованиях – таких, какие проводил Хайо Зеппельт.

В последние месяцы я передал все детали моего дела в AIU (орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике). Я хочу извиниться перед легкоатлетическим сообществом», – написал Литвинов.

«В любом случае хорошо, что все вскрылось». Переживания «чистого» (или нет?) легкоатлета

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64 комментария

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Viks
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Ответ Коэн Варвар
Покаяться - это вместе с заявлением вернуть все деньги, полученные от федерации в период спортивной карьеры, добровольно сесть в тюрьму года на четыре. А так это не покаяние, это нечто с дурным запахом
Не лепи чушь. Какая добровольная тюрьма? Кто из пойманных вернул деньги? --- Он покаялся - теперь пусть действует закон, если таковой имеется... Государство совершенно не заинтересовано взыскивать мошеннические деньги - и это не вина допингистов.
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levk
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если он тренируется так же, как говорит, то не мудрено, что обосрался на отборе.
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Павел Мельников
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Ответ Коэн Варвар
Покаяться - это вместе с заявлением вернуть все деньги, полученные от федерации в период спортивной карьеры, добровольно сесть в тюрьму года на четыре. А так это не покаяние, это нечто с дурным запахом
В тюрьму садятся не добровольно, а по решению суда =) То есть суду надо будет признать, что такое было. С чем могут быть проблемы ))
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Viks
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Ответ Барин
Возможно. По закону нет, но в законе есть исключения, когда да. Знаю лично людей с двойным немецко-российским гражданством.
Двойное невозможно даже в РФ. Два гражданства - да. Но не в Германии. Но допускаю, что ему удалось сохранить российский паспорт - незаконно, но возможно.
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Atsuktuvas
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Ответ sava k
Правильно в ссср ничего и не было, кроме ракет.
Еще был ГУЛАГ
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last_guard
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Можно как угодно относиться к этим высказываниям Литвинова. Но интересно другое. Сколько таких же непойманых Литвиновых сейчас сидят в России на спортивной пенсии или уютных должностях и молчат, потому что так выгоднее?
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Коэн Варвар
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Покаяться - это вместе с заявлением вернуть все деньги, полученные от федерации в период спортивной карьеры, добровольно сесть в тюрьму года на четыре. А так это не покаяние, это нечто с дурным запахом
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Viks
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Ответ sava k
Правильно в ссср ничего и не было, кроме ракет.
Да, и секса не было. По телеку сказали, помню.
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Павел Мельников
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Ответ justbored
Ну так я не оспариваю. Папа наверняка тоже злоупотреблял в своё.
Как и во всем мире, соревнование передовой фармакологии и аналитической химии ))
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goshforever
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Все метатели молотов-копий-итд сидят на допинге. Как бы не новость.
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justbored
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Ответ Павел Мельников
Один его папа не смог бы внедрить то, о чем он говорит. Допинг атлеты активно использовали и во времена выступлений папаши, чему было не одно свидетельство потом
Ну так я не оспариваю. Папа наверняка тоже злоупотреблял в своё.
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Барин
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Ответ Viks
Сие невозможно. Двойное гражданство в ФРГ невозможно - не мели чушь.
Возможно. По закону нет, но в законе есть исключения, когда да. Знаю лично людей с двойным немецко-российским гражданством.
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dimitrii36
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Ответ sava k
Правильно в ссср ничего и не было, кроме ракет.
всё равно, что сказать, во времена Бориса все с ракетками ходили...
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Павел Мельников
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Ответ justbored
Папа умер, можно рубить правду-матку (предполагаемую).
Один его папа не смог бы внедрить то, о чем он говорит. Допинг атлеты активно использовали и во времена выступлений папаши, чему было не одно свидетельство потом
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Франческо Тотти
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Ответ haymaker
Кому и зачем в голову придёт именно за такое платить? Как тут можно заработать?
Плата - она ведь разная. Плата - это не только деньги, но и определенные обязанности того, кто пишет нужный текст.
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sava k
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Ответ Atsuktuvas
Как говорили в СССР: "Такого не может быть, потому что не может быть в принципе".
Правильно в ссср ничего и не было, кроме ракет.
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Франческо Тотти
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Ответ Viks
Где эта биржа? - А то я здесь уже 10 тысяч нафигачил, безвозмездно, то есть даром!
QComment - я там лет 5 назад веселился и на работе между делом развлекался) интересно было накидать пару отзывов и получить свою сотню)))
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Куприн
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Ответ Наталья Куничкина
Сидел, молчал 11 лет и вдруг, когда с восстановлением ВФЛА где-то забрезжил свет, вылез в публичное пространство со своими откровениями. Молодец, что. Сначала мошенничал, получая почести и призовые, а теперь, когда всё это закончилось, весь такой белый и пушистый, замученный совестью, за справедливость и чистоту выступает, - глядишь плюшка какая и обломится.
какой там у вас свет забрезжил, смеётесь что ли?
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dimitrii36
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Ответ beltravel71
Где он сейчас живет?
Сингапур
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Viks
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Ответ 37old
Я х.з. что им движет. Может и вправду совесть заела. Но все вот эти "воспоминания" через куеву тучу лет... Как будто к чему-то мерзкому прикасаешься.
Про ВОВ тоже не надо воспоминаний?
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GS555
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На кол его посадить! за слова
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Alex1104
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Какую выгоду? На олимпиаду не отобрался.
На горячем заработать хочется, вот и пошли воспоминания.
Тренировался у отца, сначала в Германии. Кто давал тебе допинг?
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Viks
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Ответ Франческо Тотти
Многие знают, что есть "биржа комментов", в которой ты за деньги комментируешь нужный заказчику предмет/сайт/товар. Когда ты несколько месяцев на этой бирже и написал кучу проспонсированных отзывов, читая комментарии под товарами сразу находишь те, которые написаны по заказу, в определенной стилистике и определенными нарративами. Читая подобное, у меня сложилось четкое ощущение, что тут нечто подобное.
Где эта биржа? - А то я здесь уже 10 тысяч нафигачил, безвозмездно, то есть даром!
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37old
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Я х.з. что им движет. Может и вправду совесть заела. Но все вот эти "воспоминания" через куеву тучу лет... Как будто к чему-то мерзкому прикасаешься.
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haymaker
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Ответ Франческо Тотти
Многие знают, что есть "биржа комментов", в которой ты за деньги комментируешь нужный заказчику предмет/сайт/товар. Когда ты несколько месяцев на этой бирже и написал кучу проспонсированных отзывов, читая комментарии под товарами сразу находишь те, которые написаны по заказу, в определенной стилистике и определенными нарративами. Читая подобное, у меня сложилось четкое ощущение, что тут нечто подобное.
Кому и зачем в голову придёт именно за такое платить? Как тут можно заработать?
+1
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