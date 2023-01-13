«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании 15 января

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Класико Футбол

Определились участники финального матча Суперкубка Испании.

«Реал Мадрид» вчера обыграл «Валенсию» (1:1, 4:3 – по пенальти), «Барселона» сегодня одолела «Бетис» (2:2, 4:2 – по пенальти).

Класико пройдет 15 января в Саудовской Аравии на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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74 комментария

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Alek88
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ради Хави? А что с Хави случилось?
ничего не случилось. просто мужик может взять первый титул с командой, это поможет вырасти клманде ментально. сильная барса нужна всему еврлпейскому футболу.
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ZaSvabody
Ответ Дмитрий Евсюков
Надеюсь Хави смотрел матч и не будет выпускать Торреса и Алонсо ...
а чем Алонсо не угодил?
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ZaSvabody
Ответ Enotaz24
Не болею за Реал или Барселону. Но поддержу старика Анчи.
Любишь постарше?
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A K
Рональдо хоть будет чем заняться, в кои веки нормальный футбол посмотрит )))
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karimALI
Ответ barca1899messi
С здоровой струны супер кубок должен был быть между валенсией и Барселоной но как всегда Реалу повезло
и те и другое по пенальти вышли, но повезло Реалу…яснопонятно…………
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Бускетс это позиция
Ответ Григорий Сербаков
Я один не понимаю почему Ферран Торрес основной в сборной Испании и первый игрок на замену в Барселоне
Из банального, он лучший бомбардир в сборной с момента назначения Луиса Энрике главным тренером
Из менее очевидного работа без мяча и умение открываться(у Дембеле не менее корявое завершение, но многие не замечают этого, так как он не находит столько моментов)
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Никита Филимонов
Ответ Руслан Сутулов
Чел просто сказал да и его задизлайкали... Лучшое комьюнити по футболу находится в Спортс.Ру
Минус не ставил, но нахрена он это сказал? Его "да" кому-то интересно? Ась?
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6tspey7tb5
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Можно конечно, но не с Хави у руля. С таким составом нужно бороться за победы во всех турнирах и при этом играть в качественный футбол а для этого нужно брать по настоящему сильного тренера(а Хави на стажировку в Барселону В)
Хави на поле делал больше чем Пеп и Энрике, но ему думаю нужно было потренировать команду из секунды для начала. Барселона не тот клуб где нужно тренироваться на кошках.
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Manis0403
Ответ Григорий Сербаков
Я один не понимаю почему Ферран Торрес основной в сборной Испании и первый игрок на замену в Барселоне
Это называется конкуренция ☝🏼
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Водяра
Ответ Кирилл
Поверьте, абсолютно все болельщики Барселоны сами этого не понимают от слова совсем…
Все болельщики Барсы в Казахстане?
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ 6tspey7tb5
Я как болельщик Барселону могу просто удивится. Ну нет игры. Неужели с таким составом нельзя поставить вразумительную игру.
Можно конечно, но не с Хави у руля. С таким составом нужно бороться за победы во всех турнирах и при этом играть в качественный футбол а для этого нужно брать по настоящему сильного тренера(а Хави на стажировку в Барселону В)
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Евгений Кузнецов
Повезло Роналду хоть футбол нормальный посмотрит перед началом чемпионата водокачки
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Nika13
хави показал энрике как выбирать игроков на серию пенальти
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Алибек Багаутдинов
Ответ белошип
Реал как хозяин Бчки,просто обязан положить конец фартовым отскокам трепача)
Хозяин, который недавно проигрывал им 4:0, ага, точно хозяин))
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Егор Зуев*
Ответ barca1899messi
Нельзя так говорить о больных людях. Будь к этим юродивым более снисходительным и толерантным
Сразу их всех на одно место послать?)
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Тынчтык Казыбек Уулу
Как ж хорош комментор Минин. Пусть финале тоже комментирует. Когда он ведёт всегда интересно ЛаЛига
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barca1899messi
Ответ Егор Зуев*
Какие же глоры Реала неадекватные 🤦
Нельзя так говорить о больных людях.
Будь к этим юродивым более снисходительным и толерантным
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Дмитрий Мужанов
Ответ Григорий Сербаков
Я один не понимаю почему Ферран Торрес основной в сборной Испании и первый игрок на замену в Барселоне
Он 80% бонусов за победы в матчах и выходов на поле - отдаёт Хави
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barca1899messi
Ответ Trash Talking
Суперкубок глора-курильщика. А Суперкубок здоровой страны должен был быть Реал - Бетис.
С здоровой струны супер кубок должен был быть между валенсией и Барселоной но как всегда Реалу повезло
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barca1899messi
Ответ белошип
Реал как хозяин Бчки,просто обязан положить конец фартовым отскокам трепача)
🤡🤡🤡🤡 поторопись, а то твой🎪 уже уехал
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Егор Зуев*
Ответ Руслан Сутулов
Чел просто сказал да и его задизлайкали... Лучшое комьюнити по футболу находится в Спортс.Ру
Ааа, ты про это
Есть такое)
В этом и весь Спортс.ру
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B.F.C
Ответ Григорий Сербаков
Я один не понимаю почему Ферран Торрес основной в сборной Испании и первый игрок на замену в Барселоне
Потому что в сборной Испании нет Левандовского.
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barca1899messi
Ответ Dato Akraidze
Лучший матч за последние два дня!
Я точно так же написал это было супер красивая игра открытая мощная быстрая и опять , опять, опять, Зачем Чави так рано поменял Дембеле
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Руслан Сутулов
Ответ Егор Зуев*
Да
Чел просто сказал да и его задизлайкали... Лучшое комьюнити по футболу находится в Спортс.Ру
+4
-1
+3
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Кирилл
Ответ Artur Khachatryan
Он ж встречается с дочкой короля Испании)
Вы с Гави путаете его.

Ферран встречается с дочерью Луиса Энрике.
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