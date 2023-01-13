«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании 15 января

Определились участники финального матча Суперкубка Испании.

« » вчера обыграл «Валенсию» (1:1, 4:3 – по пенальти), « » сегодня одолела « » (2:2, 4:2 – по пенальти).

Класико пройдет 15 января в Саудовской Аравии на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде. Начало – в 22:00 по московскому времени.