«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании 15 января
Определились участники финального матча Суперкубка Испании.
«Реал Мадрид» вчера обыграл «Валенсию» (1:1, 4:3 – по пенальти), «Барселона» сегодня одолела «Бетис» (2:2, 4:2 – по пенальти).
Класико пройдет 15 января в Саудовской Аравии на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Из менее очевидного работа без мяча и умение открываться(у Дембеле не менее корявое завершение, но многие не замечают этого, так как он не находит столько моментов)
Будь к этим юродивым более снисходительным и толерантным
Есть такое)
В этом и весь Спортс.ру
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