Лыжи. Кубок России. Непряева, Смирнова, Фалеева, Баранова, Грухвина, Прокофьева, Кулешова выступят в квалификации классического спринта

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Матвеева спринт (жен) Алия Иксанова Кубок России Ольга Царева Анастасия Кулешова (Седова) Алиса Жамбалова Наталья Непряева Яна Кирпиченко Екатерина Смирнова Христина Мацокина Анна Грухвина Анастасия Фалеева Кристина Кускова Елизавета Шалабода Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Дарья Непряева Диана Соболева Лыжи

12 января в Сыктывкаре стартует шестой этап Кубка России по лыжным гонкам. Женщины пробегут классический спринт. 

Кубок России по лыжным гонкам-2022/23

6-й этап

Сыктывкар

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 11.00 по московскому времени, начало финалов – 13.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале «На лыжи»

Старт-лист 

25. Наталья Непряева

26. Дарья Непряева

27. Ольга Царева 

28. Алия Иксанова 

29. Диана Соболева

30. Анна Грухвина 

32. Христина Мацокина 

33. Екатерина Смирнова 

34. Кристина Кускова

36. Анастасия Фалеева 

38. Анастасия Москаленко 

40. Елизавета Шалабода 

42. Алена Баранова 

44. Алиса Жамбалова 

49. Наталья Матвеева 

52. Анастасия Прокофьева 

56. Яна Кирпиченко 

61. Алена Перевозчикова 

69. Анастасия Кулешова 

Полный старт-лист можно посмотреть здесь.

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2 комментария

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papadok
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Степанова? Моторчик из трусиков все еще в ремонте?
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закрыт по беспределу
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https://youtu.be/QbMgqV61S5I
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