Лыжи. Кубок России. Непряева, Смирнова, Фалеева, Баранова, Грухвина, Прокофьева, Кулешова выступят в квалификации классического спринта

12 января в Сыктывкаре стартует шестой этап Кубка России по лыжным гонкам. Женщины пробегут классический спринт.

по лыжным гонкам-2022/23

6-й этап

Сыктывкар

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 11.00 по московскому времени, начало финалов – 13.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале «На лыжи».

Старт-лист

25.

26.

27. Ольга Царева

28.

29. Диана Соболева

30.

32.

33.

34. Кристина Кускова

36.

38. Анастасия Москаленко

40.

42. Алена Баранова

44.

49.

52. Анастасия Прокофьева

56.

61. Алена Перевозчикова

69.

Полный старт-лист можно посмотреть здесь.