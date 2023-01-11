Лыжи. Кубок России. Непряева, Смирнова, Фалеева, Баранова, Грухвина, Прокофьева, Кулешова выступят в квалификации классического спринта
12 января в Сыктывкаре стартует шестой этап Кубка России по лыжным гонкам. Женщины пробегут классический спринт.
Кубок России по лыжным гонкам-2022/23
6-й этап
Сыктывкар
Женщины
Спринт, классический стиль
Начало квалификации – 11.00 по московскому времени, начало финалов – 13.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале «На лыжи».
Старт-лист
25. Наталья Непряева
26. Дарья Непряева
27. Ольга Царева
28. Алия Иксанова
29. Диана Соболева
30. Анна Грухвина
34. Кристина Кускова
38. Анастасия Москаленко
42. Алена Баранова
44. Алиса Жамбалова
49. Наталья Матвеева
52. Анастасия Прокофьева
56. Яна Кирпиченко
61. Алена Перевозчикова
Полный старт-лист можно посмотреть здесь.
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