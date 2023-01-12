Анчелотти, Гвардиола, Скалони, Дешам и Реграги номинированы на приз ФИФА лучшему тренеру
ФИФА объявила претендентов на приз лучшему тренеру.
В число кандидатов на награду The Best включены Карло Анчелотти («Реал Мадрид»), Дидье Дешам (сборная Франции), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Валид Реграги (сборная Марокко), Лионель Скалони (сборная Аргентины).
Церемония награждения лауреатов пройдет 27 февраля 2023 года. Рассматриваемый период – с 8 августа 2021-го по 18 декабря 2022-го.
Скалони вытащили игроки в сериях пенальти, чувак своими решениями чуть не убил команду в 1/4 и финале.
Скалони же своими решениями по сути чуть не вылетел уже в 1/4.
Папа Карло и так великий, ему и без этого трофея будет нормально
Иди плачь в угол
Какая тебе ещё нужна сетка?
Французы обыграли только англичан, и то были хуже большую часть матча.
Бразилы, немцы и испанцы вообще ни одного серьёзного соперника не обыграли.
Так в чем ’легкость’ сетки?!?