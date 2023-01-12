Анчелотти, Гвардиола, Скалони, Дешам и Реграги номинированы на приз ФИФА лучшему тренеру

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ФИФА объявила претендентов на приз лучшему тренеру.

В число кандидатов на награду The Best включены Карло АнчелоттиРеал Мадрид»), Дидье Дешам (сборная Франции), Пеп ГвардиолаМанчестер Сити»), Валид Реграги (сборная Марокко), Лионель Скалони (сборная Аргентины).

Церемония награждения лауреатов пройдет 27 февраля 2023 года. Рассматриваемый период – с 8 августа 2021-го по 18 декабря 2022-го.

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43 комментария

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Sir David Beckham
Хотелось бы Реграги, т.к. за такой короткий срок довести сборную до полуфинала чм — очень ок, но возьмет Скалони, скорее всего.
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Andreas Ivashchenko
Ответ Игорь Замаруев
Лёгкая сетка – Мексика в группе, Нидерланды в четвертьфинале, вице-чемпионы в полуфинале и чемпионы 18 года в финале? Типичный хейтер Месси и Аргентины
2 пеналя в финале. Карманные судьи. Ага
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ReneHoseman
Скалони, без вариантов
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Azamat Taalaibekuluu
Ответ Игорь Замаруев
Лёгкая сетка – Мексика в группе, Нидерланды в четвертьфинале, вице-чемпионы в полуфинале и чемпионы 18 года в финале? Типичный хейтер Месси и Аргентины
Мертвые Хорватия с почти 40летним Модриче после 120+мин против Бразилии.Нидерланды средними игроками кроме Ван Дейка и Де Йонга.Мексика кроме Лосано все но неймы.Французы половины травмированымы и великие СА и Австралия.У Франция была хотя б Англичаны.
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Мадрид наказывает!
В любом рейтинге папа Карло номер один. Про Скалони это просто смешно, ассистент хомячка Сампаоли в Севилье и "немешалка Гнома" в Аргентине при поддержке катарского судейского корпуса выиграл какой-то скоротечных турнир посреди сезона))
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Биограф Венгера
либо папа Карло, либо Реграги если уж тренеру сборных.
Скалони вытащили игроки в сериях пенальти, чувак своими решениями чуть не убил команду в 1/4 и финале.
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Биограф Венгера
Ответ IS-GEO World
Папа Карло🥇
безусловно. Или Реграги. Лучшие именно тренеры которые тренировали.
Скалони же своими решениями по сути чуть не вылетел уже в 1/4.
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Slavick Nemkovsky
Ответ GuruFutbola
Скалони 100%! антифутбол карлухи, отскоки и полная тренерская импотенция не могут сравниться с победой на главном футбольном турнире
Отскокам, конечно, далеко до главной сенсации ЧМ: сочному отлету от саудитов)
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Игорь Замаруев
Ответ Moscwow
Легкая сетка это начинать почти каждый матч с +1 пенальти
Не надо правила нарушать внутри штрафной и пенальти не будет. Простой закон
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Moscwow
Ответ Игорь Замаруев
Лёгкая сетка – Мексика в группе, Нидерланды в четвертьфинале, вице-чемпионы в полуфинале и чемпионы 18 года в финале? Типичный хейтер Месси и Аргентины
Легкая сетка это начинать почти каждый матч с +1 пенальти
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Kozlice
А я вот надеюсь, что Реграги получит приз. Он добился отличного результата, не располагая такими ресурсами, как остальные.
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Evgeny Alexandrovich
Достойны только тренеры клубов
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Master Slova
Ответ IS-GEO World
Папа Карло🥇
конечно же Скалони
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Arthur Jacob
Скалони - в 44 года стал чемпионом мира, плюс три кубка за 1,5 года.

Папа Карло и так великий, ему и без этого трофея будет нормально
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FantasticFede
Ответ GuruFutbola
Да, + звание чемпиона Европы будучи латиноамериканцами за победу в финалисиме над лучшей командой Европы Италией Иди плачь в угол
Саудовская Аравия получается легко отдалела лучшую команду Южной Америки? Логика твоя на высоте, ригобер.
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GuruFutbola
Ответ FantasticFede
Т. е два раза пройти по пенальти, сэйвы Мартинеса это не отскоки, а красивейшая игра?
Да, + звание чемпиона Европы будучи латиноамериканцами за победу в финалисиме над лучшей командой Европы Италией
Иди плачь в угол
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Константин Федяев
Ответ vzi
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Ригоберка всегда настроение любит испортить
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Beni Muss
Ответ Игорь Замаруев
Лёгкая сетка – Мексика в группе, Нидерланды в четвертьфинале, вице-чемпионы в полуфинале и чемпионы 18 года в финале? Типичный хейтер Месси и Аргентины
По сравнению в сеткой Марокко, у аргов и вправду сетка легче.
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44ndfwwgbr
А я бы марокканцу дал бы приз. Победа Аргентины на ЧМ не сенсация как и тем более победа Реала в ЛЧ. А вот африканская сборная в полуфинале это полная неожиданность.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Игорь Замаруев
Скалони. Смог не с самой сильной сборной взять ЧМ. Молодец
По всём рейтингам Аргентина топ 3 фаворит была
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Пинающий Достоинства
Скалони, однозначно такой успех заслуга коуча
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FantasticFede
Ответ GuruFutbola
Скалони 100%! антифутбол карлухи, отскоки и полная тренерская импотенция не могут сравниться с победой на главном футбольном турнире
Т. е два раза пройти по пенальти, сэйвы Мартинеса это не отскоки, а красивейшая игра?
+2
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Валентин Шишкин
Ответ Бестрофейник 19/20
У Аргентины была лёгкая сетка + судьи в карманные
Арги обыграли голландцев, а затем вице-чемпиона и чемпиона.
Какая тебе ещё нужна сетка?
Французы обыграли только англичан, и то были хуже большую часть матча.
Бразилы, немцы и испанцы вообще ни одного серьёзного соперника не обыграли.
Так в чем ’легкость’ сетки?!?
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romanisti89
Ответ rigobersong
Скалони без вариантов!:)🥇🇦🇷
Согласен, только лучший тренер может влететь Саудовской Аравии, еле дожать Польшу, Мексику и Австралию, ну и на фоне этого успех разбить Голландию, Хорватию и Францию за счёт одного гнома
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& Co1366
Как фан Барсы скажу .... Папа Карло!
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