Анчелотти, Гвардиола, Скалони, Дешам и Реграги номинированы на приз ФИФА лучшему тренеру

ФИФА объявила претендентов на приз лучшему тренеру.

В число кандидатов на награду The Best включены Карло Анчелотти (« »), Дидье Дешам (сборная ), (« »), Валид Реграги (сборная Марокко), Лионель Скалони (сборная ).

Церемония награждения лауреатов пройдет 27 февраля 2023 года. Рассматриваемый период – с 8 августа 2021-го по 18 декабря 2022-го.