Губерниев о Ростовцеве: «Попытка рейдерского захвата должности главного тренера не удалась. СБР теперь мои кумиры»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Павел Ростовцев Виктор Майгуров Биатлон

Дмитрий Губерниев высказался об инициативе Союза биатлонистов России (СБР) назначить Павла Ростовцева главным тренером сборной России.

Накануне глава СБР Виктор Майгуров заявил, что Ростовцев приступил к работе в СБР в качестве вице-президента по спорту с функционалом главного тренера сборной.

«Животрепещущая тема – по поводу не назначенного главного тренера сборной России. Скажу так: попытка рейдерского захвата должности не получилась.

Мы понимаем прекрасно, что есть определенные критерии, и люди, которые не имеют даже профильного высшего образования, никак не могут претендовать на то, чтобы возглавлять национальную команду великой страны.

Здесь, безусловно, здравая позиция и Министерства спорта, и министра Матыцина, и Центра подготовки сборной, Георгия Брюсова. Сразу же федерации биатлона было указано, что и как должно происходить при назначении главного тренера.

Есть прекрасные кандидатуры: есть Каминский, Норицын, есть люди, которые готовы возглавить и повести российский биатлон за собой.

А что касается должности вице-президента СБР по спорту – это история административная, никакого отношения к тренерству она не имеет. Нужно не подменять понятия, а называть вещи своими именами.

Нужно дать возможность группам, страшим тренерам нормально работать, не вмешиваться, а подписывать бумажки, можно чай принести, много разной другой работы есть для таких персонажей.

Мы держим ситуацию на контроле, еще раз: попытка рейдерского захвата должности главного тренера не удалась.

СБР теперь мои кумиры, Виктор Майгуров сейчас практически как Кончита Вурст выступает в роли моего персонального кумира», – сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Примечание: Губерниев не произнес имя Ростовцева в эфире. 

Губерниев кричит, что Ростовцева нельзя назначать главным в биатлоне. Его обиды смешны, но... и правда нельзя

Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево»

 

22 комментария

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Vanek1411
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А чего Губер обрадовался? Выдумали должность, чтобы обойти критерии. В футболе это распространённая практика, когда рулит процессом номинально помощник тренера, т.к. нет лицензии, а на бумаге главным числится говорящая на пресс-конференциях голова с лицензией. Уверен, что Ростовцев будет полноправным ГТ сборной.
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Viks
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Дима, напрягайся! КТО назначил вице-президента? У уставе СБР предусмотрена такая должность?
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Olga.t
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Ответ elena
Он спортивный журналист или околоспортивный?
Он вообще не журналист, "нет профильного образования")
Он просто комментатор, хам и конъюнктурщик.
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Пенчекряк
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Мочи эту шайку Димон.
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Пенчекряк
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Ответ selso99
И ведь есть же болельщики, которые слушают, поддерживают и даже любят вот "это".
Так те кто его критикуют сами ни одной трансляции с ним не пропускают.
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Viks
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Первый тайм мы уже отыграли... 1:1. ГубАшлёп посадил Майгурова в лужу с главным тренером, а Майгуров назначил Ростовцева вице-президентом.
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Алар
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Первый раз слышу (Губерниев, конечно, бестолков, но все же), что попытку рейдерского захват осуществляет сам руководитель)))
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ibra875
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Губер, признавайся, чей ты эскортник?
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Oleg65
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Губерниев смешной.
А Ростовцеву удачи на новом месте.
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Budennyy
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Этот товарищ скоро договорится до суда и коллективного обращения в Минспорта за отстранение.Очень скоро.И правильно.Ибо то,что говорится-сверх любых пределов.
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DenizKios
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Губастый конечно известный флюгер!!!
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Юрий Мятлин
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Вот как тебя там еще до сих пор терпят. Это большой вопрос. Что же ты такого сделал? Жизнь кому-то спас. Компромат какой имеется? Уму непостижимо.
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Russ Ivan
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Губера явно кто-то нанял громко гавкать и позже продвигать другого кандидата. Обыкновенный наймит...
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Евгений - 79
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Ответ selso99
И ведь есть же болельщики, которые слушают, поддерживают и даже любят вот "это".
А вы посмотрите сколько народа на него подписано. Не могут же все это быть боты? Мне лично это удивительно. Такую чушь он несёт
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genowayy
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Мы держим ситуацию на контроле – да кто ты такой? Пуп земли
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Forza
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Мне кажется ещё немного в таком духе и кумирами Губерниева станут санитары, которые после отбоя телевизор смотреть разрешают.
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elena
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Он спортивный журналист или околоспортивный?
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Влад_нн
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Губерниев просто мерзейший человек. Честное слово, я не представляю, как с ним кто-то здоровается за руку, это как, извините, к г..ну прикоснуться.
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Татьяна Солотина
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Не надо так уж громко радоваться. Его же всё равно протащили на выдуманную должность с хорошим окладом. Чай разносить точно не будет, а будет с умным видом сидеть и создавать видимость работы и озабоченности. В этой стране хорошо быть своим, тогда прочно сидишь в обойме!
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Алексей Карин
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Шабаш биатлонный…
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selso99
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И ведь есть же болельщики, которые слушают, поддерживают и даже любят вот "это".
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Валентин Дядька
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Не шарю за биатлон, но Губер поехавший
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