Губерниев о Ростовцеве: «Попытка рейдерского захвата должности главного тренера не удалась. СБР теперь мои кумиры»
Дмитрий Губерниев высказался об инициативе Союза биатлонистов России (СБР) назначить Павла Ростовцева главным тренером сборной России.
Накануне глава СБР Виктор Майгуров заявил, что Ростовцев приступил к работе в СБР в качестве вице-президента по спорту с функционалом главного тренера сборной.
«Животрепещущая тема – по поводу не назначенного главного тренера сборной России. Скажу так: попытка рейдерского захвата должности не получилась.
Мы понимаем прекрасно, что есть определенные критерии, и люди, которые не имеют даже профильного высшего образования, никак не могут претендовать на то, чтобы возглавлять национальную команду великой страны.
Здесь, безусловно, здравая позиция и Министерства спорта, и министра Матыцина, и Центра подготовки сборной, Георгия Брюсова. Сразу же федерации биатлона было указано, что и как должно происходить при назначении главного тренера.
Есть прекрасные кандидатуры: есть Каминский, Норицын, есть люди, которые готовы возглавить и повести российский биатлон за собой.
А что касается должности вице-президента СБР по спорту – это история административная, никакого отношения к тренерству она не имеет. Нужно не подменять понятия, а называть вещи своими именами.
Нужно дать возможность группам, страшим тренерам нормально работать, не вмешиваться, а подписывать бумажки, можно чай принести, много разной другой работы есть для таких персонажей.
Мы держим ситуацию на контроле, еще раз: попытка рейдерского захвата должности главного тренера не удалась.
СБР теперь мои кумиры, Виктор Майгуров сейчас практически как Кончита Вурст выступает в роли моего персонального кумира», – сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
Примечание: Губерниев не произнес имя Ростовцева в эфире.
Губерниев кричит, что Ростовцева нельзя назначать главным в биатлоне. Его обиды смешны, но... и правда нельзя
Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево»
Он просто комментатор, хам и конъюнктурщик.
А Ростовцеву удачи на новом месте.