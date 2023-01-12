Отец Костомарова опроверг информацию о том, что спортсмен нырял в прорубь вместо традиционного лечения

Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона в танцах на льду , опроверг информацию о том, что спортсмен до госпитализации нырял в ледяную прорубь вместо традиционного лечения.

10 января стало известно, что экс-фигурист госпитализирован в тяжелом состоянии с пневмонией. Позже его перевели в больницу «Коммунарка».

Сейчас Костомаров находится на ИВЛ и процедуре искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Он лежит в отделении реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных.

– Была информация, что Роман якобы лечился окунанием в прорубь и это могло послужить причиной заболевания. Это правда?

– Нет, это неправда. И Рома ни от чего не лечился сейчас. Он просто где‑то простудился. Он спортсмен, тренированный.

Я вообще в шоке, что он так серьезно заболел и где он мог так простудиться, – сказал отец Костомарова.

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?