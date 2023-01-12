Отец Костомарова опроверг информацию о том, что спортсмен нырял в прорубь вместо традиционного лечения

Теги Роман Костомаров Фигурное катание

Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, опроверг информацию о том, что спортсмен до госпитализации нырял в ледяную прорубь вместо традиционного лечения. 

10 января стало известно, что экс-фигурист госпитализирован в тяжелом состоянии с пневмонией. Позже его перевели в больницу «Коммунарка».

Сейчас Костомаров находится на ИВЛ и процедуре искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Он лежит в отделении реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных.

– Была информация, что Роман якобы лечился окунанием в прорубь и это могло послужить причиной заболевания. Это правда?

– Нет, это неправда. И Рома ни от чего не лечился сейчас. Он просто где‑то простудился. Он спортсмен, тренированный.

Я вообще в шоке, что он так серьезно заболел и где он мог так простудиться, – сказал отец Костомарова. 

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?

16 комментариев

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Alex1104
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ЧТД
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Анна Минакова
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А почему Домнина жена молчит? Только отец что то говорит ...Сказала бы хоть какую то инфу,чтобы дальше не выдумывали всякую чушь 🙈
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Noname No
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Кто там писал, что Mash - это крутой авторитетный источник, когда речь шла о вбросе про Трусову и 1 канал? По итогу mash такое же желтушное дно
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Reigher
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Отец ничего не знает.
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Контрольный выстрел
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Это и так было понятно вменяемым людям, а дурачки пускай пузыри в Телеге пускают.
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tanya_1111
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Ответ rtun
Вот когда про папу Саши Трусовой Маш писал, якобы от имени Первого - это была инфа-сотка, тут всё просто праведным гневом изошлись от дерзости Трусовых🤣 Не помню, Вы тоже негодовали? Или нет?
А разве от папы было опровержение, тут оно есть. Ну раз уж вы в курсе что там писал тоже Маш, надеюсь люди подумают и о правдивости того сообщения.
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rtun
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Ответ tanya_1111
"Роман Костомаров болел на протяжении недели до своей госпитализации, сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Mash.Костомаров продолжал выступать в шоу с температурой 38,4, а вместо традиционной терапии нырял в ледяную прорубь" . Достоверность информации предоставляемой ресурсом зашкаливает.
Вот когда про папу Саши Трусовой Маш писал, якобы от имени Первого - это была инфа-сотка, тут всё просто праведным гневом изошлись от дерзости Трусовых🤣 Не помню, Вы тоже негодовали? Или нет?
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Laidinen
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Ответ Natalia Bagaeva
Бедные родные...может журналистам пора угомониться и просто ждать хороших новостей?
Какие же это журналисты...
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Тайга86
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Самое время к родителям с такими вопросами приставать....
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Laidinen
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Да уже поздняк опровергать, в телеге же врать не будут (сарказм)...
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Lapo Elkann
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Человек в реанимации. Можно ведь оставить в покое .
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Ivan Vilkov
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Работа такая у журналистов, вбросить жареного
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HoratioH
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Сейчас чересчур много внимания уделяется всякой ахинее, которая вбрасывается в анонимных телеграм-каналах. Журналюги целыми днями обмусоливают заказуху, фейки и враньё
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Natalia Bagaeva
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Бедные родные...может журналистам пора угомониться и просто ждать хороших новостей?
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rtun
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А в соседней ветке уже Романа в чём только не обвинили, что за люди🤔 как такое вообще можно писать?
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tanya_1111
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"Роман Костомаров болел на протяжении недели до своей госпитализации, сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Mash.Костомаров продолжал выступать в шоу с температурой 38,4, а вместо традиционной терапии нырял в ледяную прорубь" .
Достоверность информации предоставляемой ресурсом зашкаливает.
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