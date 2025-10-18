Мбаппе восстановился от травмы голеностопа, Себальос пропустит матч с «Хетафе» из-за проблем с мышцами
Килиан Мбаппе вернулся в общую группу «Реала», восстановившись от травмы голеностопа.
Форвард сборной Франции получил повреждение 10 октября в матче отбора ЧМ-2026 с Азербайджаном (3:0).
Таким образом, Мбаппе сможет принять участие в воскресной игре 9-го тура Ла Лиги с «Хетафе».
Хавбек «Реала» Дани Себальос пропустит предстоящий матч из-за мышечного перенапряжения.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Tiempo de Juego
