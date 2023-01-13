Капризов набрал 1+1, став 1-й звездой матча с «Айлендерс». У него 25+26 в 41 игре

Теги Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 2 (1+1) очка в матче с «Айлендерс» (3:1) и был признан первой звездой.

На 53-й минуте россиянин отдал пас Сэму Стилу на победный гол, а на 59-й забил сам в пустые ворота.

Капризов набрал 51-е (25+26) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 41 игру.

Сегодня за 20:11 (7:15 – в большинстве, 0:09 – в меньшинстве) у нападающего 5 бросков в створ ворот, 1 хит, 1 блок-шот, полезность – «плюс 2».

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5 комментариев

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Кино Музыка
Будь у Кирилла сильнее партнеры, показатели были бы значительно выше. Он довольно пасующий игрок, и сложно понять, почти равное количество голов и асистов оттого что не забивают с его передач или вынужден сам ходить на ворота. Вынужденный наследник Ови, короче.
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DinKz
Следующий гол у Капризова будет юбилейным 100 голов в НХЛ.
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Кино Музыка
Окончательно оторвался от Ови с Панариным и снова вошел в десятку бомбардиров сезона. Из наших впереди только Кучеров.
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ruslanych
Ответ Кино Музыка
По сути сделал игру.
Ну это и отличает простых хороших игроков от топов, умение сделать результат.
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Кино Музыка
По сути сделал игру.
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