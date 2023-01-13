Капризов набрал 1+1, став 1-й звездой матча с «Айлендерс». У него 25+26 в 41 игре
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 2 (1+1) очка в матче с «Айлендерс» (3:1) и был признан первой звездой.
На 53-й минуте россиянин отдал пас Сэму Стилу на победный гол, а на 59-й забил сам в пустые ворота.
Капризов набрал 51-е (25+26) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 41 игру.
Сегодня за 20:11 (7:15 – в большинстве, 0:09 – в меньшинстве) у нападающего 5 бросков в створ ворот, 1 хит, 1 блок-шот, полезность – «плюс 2».
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