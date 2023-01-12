Шмурнов об Овечкине: «Я и Роналду с Надалем не переношу, при чем тут величие? Гретцки ему не конкурент как снайпер, в хоккее это узкопрофильная история»

Теги Вашингтон Криштиану Роналду Александр Овечкин Рафаэль Надаль Уэйн Гретцки НХЛ высшая лига Саудовская Аравия Горди Хоу Аль-Наср Эр-Рияд Коннор Макдэвид Александр Шмурнов Хоккей

Александр Шмурнов ответил на вопрос о том, считает ли Александра Овечкина великим хоккеистом.

Российский капитан «Вашингтона» забросил 809 шайб в НХЛ и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги. Лидирует Уэйн Гретцки – 894 гола.

– Ты считаешь Овечкина великим хоккеистом или нет?

– Безусловно. Конечно, великим. Одним из величайших вообще в истории хоккея – это понятно.

– Из твоего поста...

– Так я его не переношу. Я не переношу Роналду, не переношу Надаля. Я много кого не переношу. При чем тут его величие и невеличие?

– Ты сказал, что Овечкин уже опередил Гретцки как снайпер.

– Конечно. Гретцки изначально ему не конкурент как снайпер. Потому что снайпер в хоккее – это узкопрофильная история, на мой взгляд. Горди Хоу – да, наверное. Марсель Дионн.

Это соперники Овечкина, но их он уже и по очкам, и по стабильности, по заброшенным шайбам, по тому, как он их забивает, он уже давно оставил [их] далеко позади. И Гретцки опередил. Овечкин – номер один как снайпер.

К нему, может быть, подберется Коннор Макдэвид, если проведет такую же карьеру. Хотя Макдэвид – другого типа игрок. Половину своих шайб он забивает не броскам, а проходами через полплощадки – что тоже очень эстетично, оригинально.

Но такого снайпера, может, не родится еще 100 лет, – сказал бывший комментатор «Матч ТВ» в разговоре с Игорем Рабинером.

«Овечкин не подберется к Гретцки – точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле». Шмурнов в бешенстве от рекорда года

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96 комментариев

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Великий Кукурузо
Шмурнов переобул одну ногу😬
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Splin
Ответ Rjcnbr
Будем честны, Грецки стал великим, потому что первым научился отрывать шайбу от льда
Раньше было вратари и защитники, смотрю еще пункт в бредятине добавился🤣🤣🤣🤣
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onlysports
Снова Шмурнова шмурдит
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luxorio.ru
Дайте ему селедки.
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Дмитрий Керпатенко
Ответ artpal
А я Шмурнова не переношу
Не ты один
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-=JoKeR=-
Когда прочитал на серьезных щах, что Овечкин обошел Хоу по очкам...
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elena
Ответ Alex Klimenko
Пока вы пишите сюда коммент, сомневаюсь что "его мнение никого не интересует".
Не сомневайтесь
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Огюст
Шмурнов ,кому здесь интересно ,кого ты переносишь и не переносишь и тем спортсменам кого ты называешь по барабану на твоё мнение ! Может закончишь пиариться за счёт заслуг других , сам то создай что то !
+2
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Splin
Ответ Санитар-волк
Гретцки в первую очередь ассистент и плеймейкер, забивал он сильно во вторую.
Bесело получилось🤭🫡 во вторую, а он на первом🤭А если бы решил в первую
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Alex Klimenko
Ответ FNT
Не переносить Овечкина? Ну могу понять прекрасно, Путин-тим и все такое. Роналду? ОК, за нарциссизм, хотя уже чуть сложнее. Но вот не переносить Рафу Надаля - это какая-то клиника. И я это как труфан Федерера говорю.
Меня Рафа какое-то время бесил из-за того, что просто лицо не нравилось 😅
Просто на эстетическом уровне 🤷🏻‍♂️
Перерос. Исправился. Каюсь.
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RWMen
Лучше бы матчи комментировал, ей богу!
+1
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Alex Klimenko
Ответ elena
Шмурнов узкопрофильный человек, там где он сейчас, его мнение никого не интересует, зачем он здесь сбитый лётчик-комментатор, не понимаю
Пока вы пишите сюда коммент, сомневаюсь что "его мнение никого не интересует".
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Pertinax Gandi
Макдевид признался, что никогда не меняет носки. Понятно, что на площадке от него разбегаются и свои и чужие. А в раздевалке партнёры наверное все сидят в противогазах.
+2
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elena
Шмурнов узкопрофильный человек, там где он сейчас, его мнение никого не интересует, зачем он здесь сбитый лётчик-комментатор, не понимаю
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Alex Klimenko
Ответ Сергей Галынский
Youtub канал Рабинера Этим все сказано Один в Лат Америке сидит,второй в Монако или Сан-Хосе Когда вы уже сделаете фильтр т.н новостей и этих Шмурновых,рабинеров и прочих кавазашвилей
Так вы просто перестаньте реагировать на такие новости 🤷🏻‍♂️
+1
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FNT
Не переносить Овечкина? Ну могу понять прекрасно, Путин-тим и все такое. Роналду? ОК, за нарциссизм, хотя уже чуть сложнее. Но вот не переносить Рафу Надаля - это какая-то клиника. И я это как труфан Федерера говорю.
0
0
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Сергей Галынский
Youtub канал Рабинера
Этим все сказано
Один в Лат Америке сидит,второй в Монако или Сан-Хосе
Когда вы уже сделаете фильтр т.н новостей и этих Шмурновых,рабинеров и прочих кавазашвилей
+1
-2
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Гамарджоба Генацвале
Фамилия Шмурдяк ему больше подходит.
+3
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Санитар-волк
Собственно, к любой знаменитости кто-то относится хорошо, кто-то плохо. Просто на кухне это не получает огласки, а Шмурнов - человек известный.
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Alex Klimenko
Ответ brt202
дядька из пер`дяевки рассказывает миру кого он не переносит и это печатают в газете. ?????
Это проблема не дядьки, а тех, кому уже нечего печатать и хочется уже хоть как-нибудь хайп поднять. Весьма получается.
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velvetdust2008
Ответ бык бенни
Я такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу... (с)
А я негров не люблю. Вот я ненавижу негров. И делайте со мной, что хотите
+5
-8
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Санитар-волк
Ответ Alex Klimenko
А чего так взъелись? А то вы на работе не обсуждаете как там Вася себя неприлично ведёт или какая Алла шлюха? Так и садитесь же на кухоньке по пятницам и шушукаетесь какие все вокруг плохие. А Шмурнов просто высказал мнение. Такое же, какое и у вас возникает к некоторым людям. Но разница в том, что ваше мнение - выперд в пустоту, а он человек медийный и его слова не остаются в пределах стен квартиры в хрущевке. Чего злимся? Сами не такие что ли? Человеку свойственны не только чувства любви, признательности и жополизства (привет фанам Рона и Месси, и отдельно сестре Рона и Пирсу Моргану), но и чувства неприязни, раздражения, причём, зачастую беспочвенные. Вот не нравится рожа и всё. Бесит. А при личном знакомстве, возможно, и мнение поменяете. А Шмурнов, вероятно, даже лично знаком. Выразил мнение. Неугодное, видите ли. Но вы сами такие же. Просто ваше мнение никому нахер не упёрлось, вот и беситесь.
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Санитар-волк
Ответ vassaenko
переношу-не переношу... Он себе меню составляет?) это интересно еще кому-то?
а вы всех на свете переносите?
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Санитар-волк
Гретцки в первую очередь ассистент и плеймейкер, забивал он сильно во вторую.
+3
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Ярославец75
У него раздвоение личности? Судя по его роже, это из-за алкоголя.
+2
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