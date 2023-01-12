Шмурнов об Овечкине: «Я и Роналду с Надалем не переношу, при чем тут величие? Гретцки ему не конкурент как снайпер, в хоккее это узкопрофильная история»
Александр Шмурнов ответил на вопрос о том, считает ли Александра Овечкина великим хоккеистом.
Российский капитан «Вашингтона» забросил 809 шайб в НХЛ и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги. Лидирует Уэйн Гретцки – 894 гола.
– Ты считаешь Овечкина великим хоккеистом или нет?
– Безусловно. Конечно, великим. Одним из величайших вообще в истории хоккея – это понятно.
– Из твоего поста...
– Так я его не переношу. Я не переношу Роналду, не переношу Надаля. Я много кого не переношу. При чем тут его величие и невеличие?
– Ты сказал, что Овечкин уже опередил Гретцки как снайпер.
– Конечно. Гретцки изначально ему не конкурент как снайпер. Потому что снайпер в хоккее – это узкопрофильная история, на мой взгляд. Горди Хоу – да, наверное. Марсель Дионн.
Это соперники Овечкина, но их он уже и по очкам, и по стабильности, по заброшенным шайбам, по тому, как он их забивает, он уже давно оставил [их] далеко позади. И Гретцки опередил. Овечкин – номер один как снайпер.
К нему, может быть, подберется Коннор Макдэвид, если проведет такую же карьеру. Хотя Макдэвид – другого типа игрок. Половину своих шайб он забивает не броскам, а проходами через полплощадки – что тоже очень эстетично, оригинально.
Но такого снайпера, может, не родится еще 100 лет, – сказал бывший комментатор «Матч ТВ» в разговоре с Игорем Рабинером.
«Овечкин не подберется к Гретцки – точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле». Шмурнов в бешенстве от рекорда года
Просто на эстетическом уровне 🤷🏻♂️
Перерос. Исправился. Каюсь.
Этим все сказано
Один в Лат Америке сидит,второй в Монако или Сан-Хосе
Когда вы уже сделаете фильтр т.н новостей и этих Шмурновых,рабинеров и прочих кавазашвилей