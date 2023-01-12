Шмурнов об Овечкине: «Я и Роналду с Надалем не переношу, при чем тут величие? Гретцки ему не конкурент как снайпер, в хоккее это узкопрофильная история»

Александр Шмурнов ответил на вопрос о том, считает ли великим хоккеистом.

Российский капитан « » забросил 809 шайб в и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги. Лидирует Уэйн Гретцки – 894 гола.

– Ты считаешь Овечкина великим хоккеистом или нет?

– Безусловно. Конечно, великим. Одним из величайших вообще в истории хоккея – это понятно.

– Из твоего поста...

– Так я его не переношу. Я не переношу Роналду, не переношу Надаля. Я много кого не переношу. При чем тут его величие и невеличие?

– Ты сказал, что Овечкин уже опередил Гретцки как снайпер.

– Конечно. Гретцки изначально ему не конкурент как снайпер. Потому что снайпер в хоккее – это узкопрофильная история, на мой взгляд. – да, наверное. Марсель Дионн.

Это соперники Овечкина, но их он уже и по очкам, и по стабильности, по заброшенным шайбам, по тому, как он их забивает, он уже давно оставил [их] далеко позади. И Гретцки опередил. Овечкин – номер один как снайпер.

К нему, может быть, подберется , если проведет такую же карьеру. Хотя Макдэвид – другого типа игрок. Половину своих шайб он забивает не броскам, а проходами через полплощадки – что тоже очень эстетично, оригинально.

Но такого снайпера, может, не родится еще 100 лет, – сказал бывший комментатор «Матч ТВ» в разговоре с Игорем Рабинером.

«Овечкин не подберется к Гретцки – точно так же, как Дзюба не подберется к Пеле». Шмурнов в бешенстве от рекорда года