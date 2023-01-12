Команду Бартомеу подозревают в сливе контрактов игроков «Барсы». Глава юротдела писал, что Месси – «карлик на гормонах» и «канализационная крыса», а Пике – «беспринципный сын шлюхи»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Жерар Пике лига 1 Франция Ла Лига Луис Суарес Жозеп Бартомеу брань контент Футбол

Бывшего президента «Барселоны» подозревают в сливе в прессу информации по контрактам игроков.

Полиция Каталонии ведет расследование о недобросовестном управлении и коррупции в «Барселоне» в период, когда пост президента клуба занимал Жозеп Бартомеу.

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на El Periodico, Бартомеу, бывшего исполнительного директора «Барсы» Оскара Грау и экс-директора юридического отдела клуба Романа Гомеса Понти подозревают в намерении слить данные о контрактах футболистов. 

Так, среди улик числится электронное письмо, которое Понти отправил Бартомеу в марте 2020 года. В сообщении директор предлагал принять «радикальные меры» для сокращения зарплатной ведомости клуба. «Также было бы неплохо опубликовать миллионные контракты игроков первой команды, чтобы люди могли отказаться от них», – говорится в письме.

В в январе 2021 года издание El Mundo написало о том, что Лионель Месси заработал более 500 млн евро за 4 года. В следующем году стало известно, что Жерар Пике должен был получить по контракту больше 100 миллионов евро за 4 сезона.

К материалу приложен текст еще одного письма, которое Понти написал Бартомеу. В нем он оскорбительно отозвался о Месси.

«Барто, нельзя так хорошо себя вести с этой канализационной крысой. Клуб дал ему все, а он установил диктатуру трансферов, продлений, спонсоров и т.д. И, прежде всего, он посвятил себя шантажу и грубости, от которых пострадал клуб и его сотрудники. И все из-за этого карлика на гормонах, который обязан своей жизнью «Барсе»!

Но когда дела пошли плохо (пандемия), вы получаете загадочное: «Президент, снизьте зарплаты другим, но не трогайте меня и Луиса [Суареса]».

Он заслуживает человеческого безразличия, и это самое худшее, что может с ним случиться», – написал глава юротдела.

Позже Бартомеу заявил в частной беседе: «Мы много раз прислушивались к Лео, не всегда, но много раз, и без пандемии его контракт был абсолютно приемлем. Он составлял 15% бюджета, что справедливо, учитывая все, что делает Месси». 

В прессу также попало письмо, написанное Понти после поражения «Барселоны» от «Баварии» в Лиге чемпионов со счетом 2:8. Он отреагировал на слова Пике о том, что «Барса» нуждается в переменах на всех уровнях: «Нужно быть беспринципным сыном шлюхи [чтобы такое говорить]», – заявил юрист.

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132 комментария

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usman703
Ответ Parce
Поэтому и Месси и Суарес и другие снизил зп во время короны, да?
Они не снизили, а отсрочили выплаты, как и остальные
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Колыван
Ответ ZamoRano
Серьезно? И кого купили прошлой зимой на 200 млн, когда по итогу второе место заняли?
1. Поменялся убогий главный тренер, который с 3-4м составом шёл в середине таблицы, на нового тренера который выжимал максимум из того состава, а не 0.
2. Конкретно Зимой был куплен ферран за 50млн.
3. Поменялся президент на Лапорту, который не побоялся проблем и через продажу будущих доходов здесь и сейчас как минимум вернулся на 1е место ла лиги, но пока ещё позорится в ЛЧ
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usman703
Ответ Caterina
Ну раз Понти так написал, то это чистая правда, он же известный правдоруб, как и всё руководство Бармалеу.
Это их личная переписка. Зачем им врать друг другу в личной переписке?
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usman703
Ответ Larisa Kolesnikova
Барсу в долги вогнал Бартомеу. Он получал зарплату. Да, возможно завышенную, но все же зарплату. Сейчас футболисты рангом намного ниже получают ой как много. Бартомеу делал эти тупые трансферы. Или кто то всерьез думает, что Лео настаивал на трансферах Дембеле или Коутиньо? А особенно он лоббировал переход Гризмана, которого не любила вся команда. Бартомеу из той породы , что пойдет на все , только бы не отвечать за свои поступки.
Месси хотел Коута и уговаривал его. Можете прочитать про это. Ну и вина Барто в том, что не указал Месси, что его дело- играть в футбол
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Muhammad Juraev
Ответ Loegaire Bell
Да по сути ничего они толком не снизили. Просто отсрочили выплаты.
А они и не должны!
Вон кринж во время короны ничего не сделал в итоге Юве погоязли в долгах и до сих пор должны деньги кринжу!
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OldRedWhite
Ответ usman703
Так его поведение в матче с Голландией- это ерунда, там ничего особенного не было. А тут в новости реально интересная инфа
После матча ! )))
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Alex Legend
Всё по делу. Так доить клуб, который для тебя типа родной, это нужно быть лицемером. В прочем мы и так видим, к чему это привело. С ухода старой гвардии в лице Пуйоля, Хави и Иньесты зацепил пару титулов Лиги, наклепал Леганесам и ушёл при деньгах.
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Артём Р .
Уверен, сейчас эти клерки Барселоны, будут отрицать всё, что они написали в письме. Они прежде всего хотели выслужиться перед Бартомеу. Даже, то в каких выражениях они доложили об этом, говорит об их интеллекте, вернее о полном его отсутствии. Скорее всего, они этим хотели обелить себя. А Месси в ответ остаётся сказать: Собака лает,караван идёт.
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Экспертное мнение
Ответ гель кристины
«Президент, снизьте зарплаты другим, но не трогайте меня и Луиса» - теперь расскажите, какой Лапорта плохой и предатель)
Лапорта в любом случае лицемер, выборы он выиграл на имени Месси))) А вообще, во всей это истории самый мутный - Пике, он и подшепнул Лапорте идейку кинуть Месси. При этом ладно бы Пике умел играть, так он ведь на поле больше вреда приносил, в отличие от Месси, который как оказалось не давал Барсе упасть в ЛЕ.
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Sergey Arutyunov
Ответ нелюбитель футбола
Знакомое роналдовские слово - фейк... Или здесь не выгодно, чтобы был фейк?... Хе-хе..
если бы ты внимательно прочитал текст новости, то понял, что именно за эти письма руководство хотят привлечь к суду. если это фейк, то что прокуратура им предъявит? если есть что предъявить, то письма не фейк
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Мадрид наказывает!
ахахахахахахахахаххахаха)))))
семеечка)))
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usman703
Ответ OldRedWhite
Да и не удивил никого этот юрист после матча Аргентина - Голландия )))
Так его поведение в матче с Голландией- это ерунда, там ничего особенного не было. А тут в новости реально интересная инфа
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Артем Шпачук
Ответ Колыван
Подписан на «Криштиану Роналду» и «Реал мадрид» И базовый коммент про судейство на ЧМ, и НИ ОДНОГО комма про финал ЧМ(интересно, почему?): «Ещё до чемпионата мира было слишком много разговоров о победе Месси, не Аргентины. Слишком многим этого хочется и плюс он играет в псж, где правят шейхи из Катара, которые и принимают щас чемпионат. Можете смело ставить любые деньги на победу Аргентины на ЧМ.» Нет смысла читать настолько авторитетное и объективное мнение
А можно как то посмотреть подборку своих комментов на сайте с разных веток?
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orange_shadow
Там говорилось про его бывшую жену на карликовых гармонях, а они сразу Жерар и Карлик на гармонях
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Muhammad Juraev
Ответ Parce
Поэтому и Месси и Суарес и другие снизил зп во время короны, да?
Когда у кринжа большая зарплата для кринжовых это хороший показатель, а когда много денег получает Месси это для них "низко" и "подло")
Такие лицемерные фрукты)
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KiNG_K
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Хочу себе ник на спортс карлик на гормонах или канализационная крыса. Это гениально. Как сменить? Рангник уже неактуален
Второй ник тебе идеально подходит, надеюсь модераторы помогут сменить навсегда
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нелюбитель футбола
Ответ Нефанатик
Глава юротдела писал, что Месси – «карлик на гормонах» и «канализационная крыса», а Пике – «беспринципный сын шлюхи» и в чем он не прав?
Тебе чтоль писал?.. Хе..
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koshaus
Ответ Loegaire Bell
Чем больше вникаешь в подробности внутренней клубной кухни времён Бартомеу, тем больше понимания того, что много токсичности было с обеих сторон - и руководства, и сенаторов. Увы. Потому клуб так резко и скатился. Чёрти что творилось в умах многих важных для Барса людей. А фанатам Реала просто напоминаю об относительно недавнем сливе телефонных разговоров Фло Переса, где он помоями облил буквально всех и вся, не только Роналду, но и супер-легенд вроде Рамоса, Рауля и Касильяса. Своё не пахнет? Хотя в Реале масштаб проблемы был в разы меньше, но Переса это не остановило от токсичных высказываний.
Ну как бы не нужно иметь семи пядей во лбу чтобы понимать: для руководства любых клубов игроки - это расходный материал и отношение соответственное - отработал ресурс за борт. Но только в Барсе позволили расходному материалу рулить политикой клуба, к чему это привело совершенно очевидно.
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нелюбитель футбола
Ответ GuruFutbola
Хорошо, что пришел Лапорта и навел порядок
И Месси хочет вернуть... Для порядка... Хе-хе..
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serb2010
Ответ Отшельник86
Даже тут умудряются защищать Месси, хотя четко было сказано про "Президент, снизьте зарплаты другим, но не трогайте меня и Луиса". Ахренеть.
Пхаха, чудик один написал в частной переписки, а хомяки все за правду принимают. Просто включи мозг, зачем писать "цитату" в переписке с директором, который это и так должен знать?
Как то фальшиво выглядит.
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Lobelopa
Так всё по фактам же он написал.
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нелюбитель футбола
Ответ usman703
Лапорта как раз молодец, раз сливает пенсионеров. И уход Месси был нужен. Да, он приносил много доходов клубу, и всё же плохого влияния от него становилось всё больше
Дааа?.. Так он же вернуть его хочет... Видать никак без Месси...
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ARIGAMI ARIGAMI
Вот это называется неуважительное отношение
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Ян Константинопольский
Ответ Caterina
Не знаю насчет Коутиньо, но Месси много лет просил, чтобы Барса купила Агуэро, Ди Марию, потом Лаутаро, потом Альвареса, за 20 млн тогда еще! Это всё открытая информация. Но ни одного аргентинца после Маскерано подписано не было. Еще он хотел возвращения Неймара, как и сам Неймар стремился обратно уже через пару сезонов в ПСЖ. Он категорически был против Гризманна, после того как тот продинамил Барсу. В общем, сразу видно, что Месси трансферный диктатор.
Месси Август Хотикула
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Колыван
Ответ Отшельник86
Даже тут умудряются защищать Месси, хотя четко было сказано про "Президент, снизьте зарплаты другим, но не трогайте меня и Луиса". Ахренеть.
Подписан на «Криштиану Роналду» и «Реал мадрид»

И базовый коммент про судейство на ЧМ, и НИ ОДНОГО комма про финал ЧМ(интересно, почему?):
«Ещё до чемпионата мира было слишком много разговоров о победе Месси, не Аргентины. Слишком многим этого хочется и плюс он играет в псж, где правят шейхи из Катара, которые и принимают щас чемпионат. Можете смело ставить любые деньги на победу Аргентины на ЧМ.»

Нет смысла читать настолько авторитетное и объективное мнение
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