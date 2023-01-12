Команду Бартомеу подозревают в сливе контрактов игроков «Барсы». Глава юротдела писал, что Месси – «карлик на гормонах» и «канализационная крыса», а Пике – «беспринципный сын шлюхи»
Бывшего президента «Барселоны» подозревают в сливе в прессу информации по контрактам игроков.
Полиция Каталонии ведет расследование о недобросовестном управлении и коррупции в «Барселоне» в период, когда пост президента клуба занимал Жозеп Бартомеу.
Как сообщает RMC Sport со ссылкой на El Periodico, Бартомеу, бывшего исполнительного директора «Барсы» Оскара Грау и экс-директора юридического отдела клуба Романа Гомеса Понти подозревают в намерении слить данные о контрактах футболистов.
Так, среди улик числится электронное письмо, которое Понти отправил Бартомеу в марте 2020 года. В сообщении директор предлагал принять «радикальные меры» для сокращения зарплатной ведомости клуба. «Также было бы неплохо опубликовать миллионные контракты игроков первой команды, чтобы люди могли отказаться от них», – говорится в письме.
В в январе 2021 года издание El Mundo написало о том, что Лионель Месси заработал более 500 млн евро за 4 года. В следующем году стало известно, что Жерар Пике должен был получить по контракту больше 100 миллионов евро за 4 сезона.
К материалу приложен текст еще одного письма, которое Понти написал Бартомеу. В нем он оскорбительно отозвался о Месси.
«Барто, нельзя так хорошо себя вести с этой канализационной крысой. Клуб дал ему все, а он установил диктатуру трансферов, продлений, спонсоров и т.д. И, прежде всего, он посвятил себя шантажу и грубости, от которых пострадал клуб и его сотрудники. И все из-за этого карлика на гормонах, который обязан своей жизнью «Барсе»!
Но когда дела пошли плохо (пандемия), вы получаете загадочное: «Президент, снизьте зарплаты другим, но не трогайте меня и Луиса [Суареса]».
Он заслуживает человеческого безразличия, и это самое худшее, что может с ним случиться», – написал глава юротдела.
Позже Бартомеу заявил в частной беседе: «Мы много раз прислушивались к Лео, не всегда, но много раз, и без пандемии его контракт был абсолютно приемлем. Он составлял 15% бюджета, что справедливо, учитывая все, что делает Месси».
В прессу также попало письмо, написанное Понти после поражения «Барселоны» от «Баварии» в Лиге чемпионов со счетом 2:8. Он отреагировал на слова Пике о том, что «Барса» нуждается в переменах на всех уровнях: «Нужно быть беспринципным сыном шлюхи [чтобы такое говорить]», – заявил юрист.
2. Конкретно Зимой был куплен ферран за 50млн.
3. Поменялся президент на Лапорту, который не побоялся проблем и через продажу будущих доходов здесь и сейчас как минимум вернулся на 1е место ла лиги, но пока ещё позорится в ЛЧ
Вон кринж во время короны ничего не сделал в итоге Юве погоязли в долгах и до сих пор должны деньги кринжу!
семеечка)))
Такие лицемерные фрукты)
Как то фальшиво выглядит.
И базовый коммент про судейство на ЧМ, и НИ ОДНОГО комма про финал ЧМ(интересно, почему?):
«Ещё до чемпионата мира было слишком много разговоров о победе Месси, не Аргентины. Слишком многим этого хочется и плюс он играет в псж, где правят шейхи из Катара, которые и принимают щас чемпионат. Можете смело ставить любые деньги на победу Аргентины на ЧМ.»
Нет смысла читать настолько авторитетное и объективное мнение