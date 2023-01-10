Мартинес возглавил Португалию, Бэйл закончил карьеру, Льорис ушел из сборной, Ле Гре извинился перед Зиданом, Роналду может сыграть против «ПСЖ» и другие новости

1. Роберто Мартинес стал новым тренером сборной Португалии. Он сообщил, что рассчитывает на Криштиану Роналду.

2. Экс-игрок «Реала» и «Тоттенхэма» Гарет Бэйл объявил о завершении игровой карьеры в 33 года.

3. КХЛ. «Сибирь» проиграла «Ак Барсу», «Адмирал» победил «Барыс».

4. Феррану Торресу и Стефану Савичу грозит дисквалификация до 12 матчей в Ла Лиге за потасовку в игре «Барсы» и «Атлетико».

5. Глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре извинился за свои слова о Зинедине Зидане: «Я неаккуратно высказался. Это интервью не следовало давать».

6. Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис закончил карьеру в сборной Франции. Он рекордсмен команды по числу матчей.

7. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» (3:0) и сыграет с «Ман Сити» в 4-м раунде Кубка Англии.

8. «Матч ТВ» покажет клубный чемпионат мира по футболу.

9. Иранский футболист Амир Азадани приговорен к 26 годам тюрьмы. Ранее сообщалось о вынесении ему смертного приговора.

10. Виктория Синицина и Никита Кацалапов – лидеры среди российских фигуристов по количеству выступлений на ледовых шоу в декабре и январе. Они провели 35 шоу.

11. «ПСЖ» подтвердил, что сыграет с командой звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля». Криштиану Роналду может принять участие в этом матче.

12. «Челси» полностью доверяет Грэму Поттеру. Главному тренеру предоставят больше ресурсов.

13. Матч за шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем пройдет с 7 по 30 апреля 2023 года.

14. Трансферные новости. «Челси» сохраняет интерес к Захаряну, но его трансфер не в приоритете из-за множества переговоров, хотя сам игрок хочет перейти. «Реал» выставил Азара на продажу 4-е трансферное окно подряд, но Перес понимает, что его уход почти невозможен. «Челси» и «Атлетико» устно договорились об аренде Феликса, англичане заплатят 11 млн евро. Рассказов может перейти из «Спартака» в «Крылья Советов». Больше новостей – в ленте тега.

15. Экс-хавбек нальчикского «Спартака» Джашар Хубиев из-за мобилизации попросил убежища у Южной Кореи, но получил отказ и живет в аэропорту Инчхона несколько месяцев.

16. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал цирком испанскую медиалигу: «С футболом ее объединяет только то, что там забивают мяч в ворота».

Цитаты дня.

«Роналду должен использовать свой голос во благо. Режим сошел с ума, мою сестру пытали, пороли, били током». Правозащитница Аль-Хатлул о Саудовской Аравии

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Игорь Ларионов: «Посмотрел два матча «Детройта», структура не понравилась, наш хоккей в «Торпедо» более интересен. Не все так плохо»

«Эми Мартинес из магазина «Все по 1 фунту». Линекер о попытке Кепы отвлечь Альвареса перед пенальти

Аршавин о том, что РФС шантажирует УЕФА переходом в Азию: «Какой шантаж? Мы им вообще не нужны. Думаете, они мечтали о «Зените» в ЛЧ? Они бы лучше «МЮ» или «Тоттенхэм» увидели»

Татьяна Тарасова: «Российские спортсмены не делали ничего плохого, чтобы им сидеть дома вместо Олимпиады. За что наказывать людей?»

«Соседи Украины вполне могут бойкотировать Олимпийские игры». Бывший член МОК из Норвегии о возможном допуске России

«Сантуш пытался унизить величайшего игрока в истории Португалии. В Китае или Индии никто не знает нашего президента, но все знают Роналду». Глава правительства Мадейры о Криштиану в сборной