Кубок России. Спринт. Вьюхин стартует 29-м, Гараничев – 31-м, Пащенко – 33-м, Поварницын – 34-м, Халили – 38-м, Елисеев – 48-м

12 января в Рыбинске стартует пятый этап Кубка России по биатлону. Мужчины пробегут спринтерскую гонку.

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

5-й этап

Рыбинск

Мужчины

Спринт

Начало – 11:00 по московскому времени, прямые трансляции – на «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

12. Вадим Истамгулов

13.

29.

31.

33.

34.

37.

38.

40.

41. Евгений Идинов

47. Михаил Бурундуков

48.

Полный старт-лист можно посмотреть здесь.