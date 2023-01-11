Кубок России. Спринт. Вьюхин стартует 29-м, Гараничев – 31-м, Пащенко – 33-м, Поварницын – 34-м, Халили – 38-м, Елисеев – 48-м
12 января в Рыбинске стартует пятый этап Кубка России по биатлону. Мужчины пробегут спринтерскую гонку.
PARI Кубок России-2022/23 по биатлону
5-й этап
Рыбинск
Мужчины
Спринт
Начало – 11:00 по московскому времени, прямые трансляции – на «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».
Старт-лист
12. Вадим Истамгулов
29. Андрей Вьюхин
33. Петр Пащенко
37. Михаил Первушин
38. Карим Халили
40. Никита Поршнев
41. Евгений Идинов
47. Михаил Бурундуков
48. Матвей Елисеев
Полный старт-лист можно посмотреть здесь.
Причем СБР сам демонстрирует наплевательское отношение к КР - открываешь сайт, и надо еще измудриться найти информацию со старт-листом на завтрашнюю гонку.