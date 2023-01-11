Кубок России. Спринт. Вьюхин стартует 29-м, Гараничев – 31-м, Пащенко – 33-м, Поварницын – 34-м, Халили – 38-м, Елисеев – 48-м

Теги сборная России результаты Кубок России Евгений Гараничев спринт Евгений Идинов Петр Пащенко Александр Поварницын Матвей Елисеев Никита Поршнев Карим Халили Михаил Первушин Андрей Вьюхин Вадим Истамгулов Евгений Емерхонов Михаил Бурундуков Биатлон

12 января в Рыбинске стартует пятый этап Кубка России по биатлону. Мужчины пробегут спринтерскую гонку. 

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

5-й этап

Рыбинск

Мужчины

Спринт 

Начало – 11:00 по московскому времени, прямые трансляции – на «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета». 

Старт-лист

12. Вадим Истамгулов 

13. Евгений Емерхонов

29. Андрей Вьюхин 

31. Евгений Гараничев 

33. Петр Пащенко 

34. Александр Поварницын 

37. Михаил Первушин 

38. Карим Халили 

40. Никита Поршнев 

41. Евгений Идинов 

47. Михаил Бурундуков 

48. Матвей Елисеев 

Полный старт-лист можно посмотреть здесь.

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8 комментариев

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Любовь Гончарова
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Ответ Люблю Женьку
Логинов опять болеет?
То ли локоток опять взбрыкнул , то ли простатит не долечил .
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tanusha
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Ответ Andrey Novikov
Но Андрюха уже стрелял чисто, может повторит?
Хорошо бы!
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Люблю Женьку
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Логинов опять болеет?
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volga_olga
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Уважение Елисееву, Гараничеву, Пащенко, Поварницыну - практически все бегают. Халили хоть за майку, понятно.
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Andrey Novikov
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Ответ тоторо
тоже за вьюхина) но победит карим скорее всего
Но Андрюха уже стрелял чисто, может повторит?
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volga_olga
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Ну вообще за такой саботаж Кубка России штрафовать надо.

Причем СБР сам демонстрирует наплевательское отношение к КР - открываешь сайт, и надо еще измудриться найти информацию со старт-листом на завтрашнюю гонку.
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тоторо
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Ответ Andrey Novikov
Вьюхин если не промахнётся, то будет первым.
тоже за вьюхина) но победит карим скорее всего
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Andrey Novikov
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Вьюхин если не промахнётся, то будет первым.
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