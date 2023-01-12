Российский легкоатлет Литвинов, признавшийся в употреблении допинга, дисквалифицирован на 2 года и лишен бронзы ЧЕ-2014

Российский метатель молота Сергей Литвинов дисквалифицирован на два года на нарушение антидопинговых правил.

Основанием для дисквалификации стала база данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Сегодня Литвинов признался, что употреблял допинг в 2012 году – во время подготовки к отбору на Олимпиаду в Лондоне.

Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 8 ноября 2021 года по 7 ноября 2023 года.

Результаты Литвинова, достигнутые на соревнованиях с 14 июля 2012-го по 25 февраля 2016-го, аннулированы. Таким образом, он лишается бронзовой медали чемпионата Европы 2014 года.

Российский легкоатлет Сергей Литвинов: «Я принимал допинг в 2012-м и получил выгоду от системы сокрытия»