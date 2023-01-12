Российский легкоатлет Литвинов, признавшийся в употреблении допинга, дисквалифицирован на 2 года и лишен бронзы ЧЕ-2014

Теги метания допинг сборная России дисквалификации ВФЛА РУСАДА Сергей Литвинов московская антидопинговая лаборатория Легкая атлетика

Российский метатель молота Сергей Литвинов дисквалифицирован на два года на нарушение антидопинговых правил.

Основанием для дисквалификации стала база данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Сегодня Литвинов признался, что употреблял допинг в 2012 году – во время подготовки к отбору на Олимпиаду в Лондоне.

Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 8 ноября 2021 года по 7 ноября 2023 года.

Результаты Литвинова, достигнутые на соревнованиях с 14 июля 2012-го по 25 февраля 2016-го, аннулированы. Таким образом, он лишается бронзовой медали чемпионата Европы 2014 года.

Российский легкоатлет Сергей Литвинов: «Я принимал допинг в 2012-м и получил выгоду от системы сокрытия»

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15 комментариев

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Назар Игорь
Думаю ему это по-барабану. У него тройное гражданство, заклюют - вернëтся в Германию.
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RWMen
Ответ Валерий З.
После того как РУСАДА рекомендовала ВФЛА дисквалифицировать Литвинова.
Ну значит он знал заранее, а как его официально поймали решил признаться, типа раскаялся.
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TravenS
Спортсмен 2023 года!!!
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ЧакСевернаяКорея
Ничего не меняется. Жрут все,а попадают россияне,причем сами объявляют. Как буд-то ставят себе в заслугу
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Валерий З.
Ответ RWMen
Он же сам признался!
После того как РУСАДА рекомендовала ВФЛА дисквалифицировать Литвинова.
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Валерий З.
А как в первой новости расхваливали Литвинова за то, что он добровольно признался. А оказалось, что накануне РУСАДА рекомендовала ВФЛА дисквалифицировать Литвинова.
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Evincive
А Мутко сидит в своём кресле и в ус не дует.
+3
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RWMen
Ответ Биатлонная зима
Да чушь все это, ВАДА совсем с ума сошла готова отобрать все завоеванные медали России при чем на всех последних олимпиадах,
Он же сам признался!
+5
-1
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Биатлонная зима
Да чушь все это, ВАДА совсем с ума сошла готова отобрать все завоеванные медали России при чем на всех последних олимпиадах,
+1
-4
-3
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justbored
Ответ Денис Забелин
Заплатил заржавелой медалью за статус мученика с совестью.
Мученик с совестью это начальная степень. Следующая Борец с несправедливостью.
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zukarello
До....п.....говорился)
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Денис Забелин
Заплатил заржавелой медалью за статус мученика с совестью.
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justbored
Сам ничего толком не выиграл, но и всё наследие папы отправил на свалку заодно тоже. That’s just sad.
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BuTaJIbKa
казнить нельзя помиловать
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Emma Nevskaia
никогда такого не было и вот опять
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