Месси, Мбаппе, Бензема, Холанд, Левандовски, Салах – среди номинатов на приз игроку года от ФИФА

Стали известны номинаты на приз игроку года от ФИФА.

В число претендентов на премию The Best попали (« », ), («Реал», ), Хулиан Альварес («Манчестер Сити», Аргентина), Джуд Беллингем («Боруссия» , Англия), Кевин де Бюйне («Манчестер Сити», Бельгия), («Манчестер Сити», Норвегия), Ашраф Хакими (« », ), (« », Польша), («Реал», Хорватия), («ПСЖ», Бразилия), (« », Египет), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия).

Церемония награждения лауреатов пройдет 27 февраля 2023 года. Рассматриваемый период – с 8 августа 2021-го по 18 декабря 2022-го.