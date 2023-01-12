Месси, Мбаппе, Бензема, Холанд, Левандовски, Салах – среди номинатов на приз игроку года от ФИФА

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Стали известны номинаты на приз игроку года от ФИФА.

В число претендентов на премию The Best попали Лионель МессиПСЖ», Аргентина), Карим Бензема («Реал», Франция), Хулиан Альварес («Манчестер Сити», Аргентина), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, Англия), Кевин де Бюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Роберт ЛевандовскиБарселона», Польша), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Неймар («ПСЖ», Бразилия), Мохамед СалахЛиверпуль», Египет), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия).

Церемония награждения лауреатов пройдет 27 февраля 2023 года. Рассматриваемый период – с 8 августа 2021-го по 18 декабря 2022-го.

112 комментариев

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Oleg
Ответ aledebara
Уверен, лучший вратарь будет другой игрок
Тут вероятно всеми любимый Эмилиано Мартинес выиграет)
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MereDoff
Месси однозначно
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danik 258808
Ответ Леван Мкртчян
ФИФА дает за сезон премию о чем говорит и тот промежуток по которому считают сроки ( с августа по август) ЧМ и ЧЕ всегда попадали в этот промежуток и премия вручалась всегда с их учетом.... И дальше будет тоже самое ( с августа по август) ЧМ в Катаре был перенесен на зиму только из-за климатических условий в этой стране и ФИФА , совершенно справедливо, заявило( еще в прошлом сентябре), что будет считать его при номинации на премию, так они его определяют как турнир сезона 2021/2022. Я не знаю как еще объяснить, чтобы было понятно , что все абсолютно логично
Ты пишешь одно и тоже, ЧМ этот имел период проведения не такой как все, потому и период надо было брать не такой как всегда и как логичнее учитывать к сезону в период которого он проходил или прошлый сезон, к которому ему довольно трудно относит, из за уникального периода проведения ЧМ ? Логика фифа понятна, но это просто бредово
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Леван Мкртчян
Ответ danik 258808
Как считают все понятно, но это бредово изначально. Первую половину этого сезона выходит будут два раза подряд учитывать что бред, ещё раз повторюсь. Есть адекватный пример с ЗМ
Нет. Никто промежуток в Европейских чемпионатах с августа по ноябрь учитывать не будет. ФИФА объяснил правила номинации за сезон 2021/2022 еще в прошлом сентябре.
То что играется в евро с августа 2022 относится к сезону 2022/2023
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Маноло Санчи́с
А по 18 декабря сделали что бы Месси протолкнуть?)
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Леван Мкртчян
Ответ danik 258808
По среди какого сезона был ЧМ, к тому сезону и надо его учитывать, раз решили такую дичь с периодом проведения решили сделать. Никто никогда не смотрел за 1,5 года. Либо был календарный год либо за сезон, а тут и не то и не другое. ЗМ же сделали все четко и понятно, ЧМ был посреди 22/23, к нему и будем учитывать его, без всяких непонятных 1,5 года/сезона
ФИФА дает за сезон премию о чем говорит и тот промежуток по которому считают сроки ( с августа по август)
ЧМ и ЧЕ всегда попадали в этот промежуток и премия вручалась всегда с их учетом....
И дальше будет тоже самое ( с августа по август)
ЧМ в Катаре был перенесен на зиму только из-за климатических условий в этой стране и ФИФА , совершенно справедливо, заявило( еще в прошлом сентябре), что будет считать его при номинации на премию, так они его определяют как турнир сезона 2021/2022.
Я не знаю как еще объяснить, чтобы было понятно , что все абсолютно логично
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Абдул Абакаев
Ответ danik 258808
Очень странный рассматриваемый период выбрала фифа в 1,5 года. Куда логичнее было бы как ЗМ относить ЧМ к сезону 22/23. А так с одной стороны Безнема с типовым прошлым сезоном и лч ( но пропустил ЧМ ) с другой Месси с провальным прошлом сезоном, но ЧМ. Но по свежим эмоциям дадут наверное Месси, хотя Безнема тоже заслуживает
многим топам бы такой провальный сезон Лео. он провальный только по его меркам
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Юрий Балышев
Лева или Холланд, да нееее, конечно же Месси!!
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Игорь Климов
Ответ messi is king
Это я слепой,или в списке нету Мбаппе?
Меня тоже очень сильно удивило, что нет в этом списке Мбаппе.
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Narir Shah
Зачем спорить, все понимают Месси получит заслуженно как бы многие не любили его
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buryat
Ответ Алекс Самойлов
Класс в одном сезоне только беженец показал и не более
Беженец это кто и почему?
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NomerSports
по 18 декабря 2022-го. тогда понятно кому дадут
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Александр Мартынец
Месси.лучшей
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Дмитрий Евсюков
Ответ udiekemen
ЛЧ, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и ЗМ *с каким-то Бензема* шах и мат хейтер
Ты ужасный шахматист, в данный промежуток Месси тоже брал ЗМ.
Ну а насчёт Бензема просто смешно. Он за весь этот огромный промежуток хорошо играл только лишь 3 месяца
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messi is king
Это я слепой,или в списке нету Мбаппе?
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danik 258808
Ответ Леван Мкртчян
Чел, что непонятно. Премию всегда давали по итогам одного сезона ( с августа по август) так как все основные турниры укладывались в этот промежуток времени. И дальше все будет вручаться именно по такому же принципу. Смещение разовое и произошло только из-за проведения ЧМ в зимний период. Сроки изменения периода подсчета были анонсирована ФИФА ещё в сентябре 2021 года. Что непонятно?
Как считают все понятно, но это бредово изначально. Первую половину этого сезона выходит будут два раза подряд учитывать что бред, ещё раз повторюсь. Есть адекватный пример с ЗМ
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Леван Мкртчян
Ответ Black heart
Логично было бы за чм давать зм по итогу этого сезона. Он же сейчас проводится, а не в августе 2021ч
ЧМ должен был проводиться летом 2022 года и попадал аккурат в нужный промежуток времени , смещение произошло только из-за климата в Катаре.
Так что все предельно логично, что ЧМ был учтен как турнир который входил в срок подсчета сезона 2021/2022
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Егор Мишин
Абсурд, Альварес есть, а Сона нету который топ 10 лучших футболистов 2022
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Primary Creature
Ответ aledebara
Уверен, лучший вратарь будет другой игрок
Не факт.
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Денис Александрович
Занимательно, в каждой номинации есть представитель сити. И что ещё более занимательно, что ни один из этих представителей ничего выдающегося в этом сезоне не показал. И это не удивительно, после того как лучшим клубом года, по какой-то там версии, был признан именно сити)
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danik 258808
Ответ Muhammad Juraev
Какой бенз?! Он в этом году по результатам пятый или шестой! Месси чемпион мира, а его сравнивают с каким-то бревзема
Период 8 августа 2021 - 18 декабря 2022, а ты про год пишешь 🙃
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Евгений Качалков
Ну тут просто -если это человек, то Месси, если фрукт или другое растение -Роналду.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Winterburn
Роналду номинирован на премию Мичурина в номинации «Самый сладкий фрукт»
И спецприз от Грудинина "Самая аппетитная клубника"🍓😊
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Средний палец Кирана Тирни
Помню, после топового Перфоманса Бензема в плей-офф ЛЧ не было сомнений в лауреате, однако Месси с бандой аки «неудержимые» внес определенные вопросы, кто же должен брать. Хотелось бы победы француза, так как от очередного мяча не будет ни жарко ни холодно Месси, да и вообще нужно рассматривать ЗМ как «следующего лучшего игрока после аргентинца».
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danik 258808
Ответ Сергей Стес
В 22 году Бензема??? С чего вдруг? Мбаппе в сто раз лучше.
А теперь читай новость до конца и смотри рассматриваемый период
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