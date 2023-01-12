Месси, Мбаппе, Бензема, Холанд, Левандовски, Салах – среди номинатов на приз игроку года от ФИФА
Стали известны номинаты на приз игроку года от ФИФА.
В число претендентов на премию The Best попали Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), Карим Бензема («Реал», Франция), Хулиан Альварес («Манчестер Сити», Аргентина), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, Англия), Кевин де Бюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Роберт Левандовски («Барселона», Польша), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Неймар («ПСЖ», Бразилия), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия).
Церемония награждения лауреатов пройдет 27 февраля 2023 года. Рассматриваемый период – с 8 августа 2021-го по 18 декабря 2022-го.
То что играется в евро с августа 2022 относится к сезону 2022/2023
ЧМ и ЧЕ всегда попадали в этот промежуток и премия вручалась всегда с их учетом....
И дальше будет тоже самое ( с августа по август)
ЧМ в Катаре был перенесен на зиму только из-за климатических условий в этой стране и ФИФА , совершенно справедливо, заявило( еще в прошлом сентябре), что будет считать его при номинации на премию, так они его определяют как турнир сезона 2021/2022.
Я не знаю как еще объяснить, чтобы было понятно , что все абсолютно логично
Ну а насчёт Бензема просто смешно. Он за весь этот огромный промежуток хорошо играл только лишь 3 месяца
Так что все предельно логично, что ЧМ был учтен как турнир который входил в срок подсчета сезона 2021/2022